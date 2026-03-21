Trúng số độc đắc hơn 25 tỷ đồng, ông bố quyết giấu nhẹm không cho con biết vì một lý do khiến ai nấy đều nể phục

Câu chuyện hy hữu về một người đàn ông tại Chiết Giang (Trung Quốc) trúng số độc đắc 7,48 triệu NDT (khoảng 25 tỷ VNĐ) đang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Điều đáng nói không phải là số tiền khủng, mà là quyết định "giấu kín như bưng" đối với chính những đứa con của mình.

Cú trúng số "định mệnh" từ 88 Nhân dân tệ Theo tờ Zonglan News, anh Ngô (sống tại Thiệu Hưng, Chiết Giang) vốn không phải là người nghiện xổ số. Trong một lần tình cờ ghé cửa hàng xổ số thể thao, dưới lời giới thiệu của nhân viên, anh đã thử mua một tấm vé "combo" trị giá 88 NDT (khoảng 300.000 VNĐ).

"Đây là lần đầu tiên tôi mua loại vé combo này, thật không thể tin nổi là mình lại trúng giải nhất" - anh Ngô cười rạng rỡ chia sẻ khi đi nhận giải thưởng trị giá 7,48 triệu NDT.

Quyết định giấu con vì sợ "đốt cháy giai đoạn" trưởng thành Dù sở hữu số tiền trong mơ, anh Ngô thẳng thắn tuyên bố sẽ không tiết lộ chuyện này cho hai đứa con của mình (một bé đang học cấp 2). Anh cho biết đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng để hình thành các giá trị sống và quan điểm về tiền bạc cho con cái.

"Tôi không muốn các con cảm thấy cuộc đời có thể đi đường tắt thông qua những giải thưởng từ trên trời rơi xuống. Tôi vẫn hy vọng chúng có thể đạt được cuộc sống mình mong muốn bằng chính đôi tay và sự nỗ lực của bản thân" - Anh Ngô tâm sự.

Anh cho biết sẽ tạm thời cất giấu "vận may" này ở sâu trong lòng. Số tiền thưởng sẽ được anh lên kế hoạch dài hạn để cải thiện đời sống gia đình một cách từ từ và đầu tư cho việc học tập, phát triển tương lai của các con sau này.

Cộng đồng mạng: "Cả nước biết rồi, mỗi con anh là chưa biết thôi!" Ngay sau khi thông tin được đăng tải, hàng nghìn bình luận hài hước đã xuất hiện. Nhiều người khen ngợi sự tỉnh táo của ông bố, nhưng cũng không quên "nhắc nhở": "Anh lên báo thế này thì sớm muộn gì chúng nó chẳng biết, trừ khi nhà anh... cắt mạng!".

Kết luận: Quyết định của anh Ngô không chỉ là câu chuyện về tiền bạc, mà còn là bài học về cách giáo dục con cái trong thời đại vật chất. Còn bạn, nếu trúng 25 tỷ, bạn có chọn cách giấu kín như ông bố này không?

Theo Gamersky