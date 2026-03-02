Phát hiện vé số bị khách bỏ lại trúng giải độc đắc 12.8 triệu USD, nhân viên Circle K trả tiền rồi đi lĩnh giải, cửa hàng kiện ra tòa: "Tiền thưởng thuộc về công ty"

Một cửa hàng Circle K ở bang Arizona (Mỹ) đang vướng tranh chấp pháp lý liên quan đến tấm vé số “The Pick” trúng giải độc đắc trị giá 12,8 triệu USD, sau khi quản lý cửa hàng bị cáo buộc đã mua lại tấm vé bị khách bỏ quên qua đêm dù biết đây có thể là vé trúng thưởng.

Theo đơn khiếu nại nộp lên Tòa Thượng thẩm Quận Maricopa (Maricopa County Superior Court) và được 12News/AZFamily dẫn lại, sự việc xảy ra tại một cửa hàng Circle K ở Scottsdale vào ngày 24/11. Tối hôm đó, một khách hàng yêu cầu nhân viên in các dãy số dự thưởng cho kỳ quay “The Pick”. Đơn kiện cho rằng nhân viên đã in tổng cộng 85 USD tiền vé mệnh giá 11 USD, nhưng khách chỉ thanh toán 60 USD và rời đi, để lại 25 USD tiền vé chưa được trả trên quầy.

Nhóm vé này được cho là vẫn nằm tại cửa hàng suốt đêm, không bị ai động đến cho đến sáng hôm sau. Khi biết cửa hàng mình đã bán ra vé trúng giải độc đắc, ông Robert Gawlitza (quản lý/nhân viên tại cửa hàng theo mô tả trong hồ sơ) được cho là đã xem xét các vé bị bỏ lại và xác định trong đó có vé trúng thưởng với dãy số 3,13,14,15,19,26.

Tấm vé trúng giải độc đắc đã trở thành trung tâm vụ kiện. Ảnh: NYPost

Nguồn tin nêu ông Gawlitza đã tan ca, cởi đồng phục Circle K và nhờ một nhân viên khác bán lại toàn bộ số vé này cho mình với giá 10 USD, bao gồm cả tấm vé trúng giải.

Sau đó, ban quản lý Circle K được thông báo và yêu cầu tấm vé được niêm giữ tại văn phòng công ty cho tới khi tòa án có phán quyết cuối cùng về quyền sở hữu và quyền nhận thưởng. Trong đơn kiện nhằm vào ông Gawlitza và Xổ số Arizona (Arizona Lottery), Circle K viện dẫn quy định trong Bộ luật Hành chính Arizona, cho rằng nhà bán lẻ có quyền đối với vé số mà khách hàng từ chối thanh toán hoặc vé chưa được bán hợp lệ.

Phía Xổ số Arizona cho biết họ không biết về tiền lệ tương tự, khi nhà bán lẻ và nhân viên phát sinh tranh chấp quyền nhận giải độc đắc. Đây được xem là một tình huống hiếm gặp trong hoạt động phát hành–bán lẻ vé số tại bang này.

Giải độc đắc 12,8 triệu USD được mô tả là giải thưởng lớn thứ tư trong lịch sử trò “The Pick” tại Arizona và là mức cao nhất kể từ năm 2019. Theo quy định, người trúng giải có 180 ngày kể từ ngày quay số để làm thủ tục lĩnh thưởng (hạn chót nêu trong bài là ngày 23/5).

Ngoài tranh chấp hiện tại, Xổ số Arizona cho biết các nhà bán lẻ tại bang này hưởng hoa hồng 6,5% trên doanh thu bán vé số tại cửa hàng. Với các vé trúng giải độc đắc của các trò xổ số nội bang như “The Pick”, doanh nghiệp bán ra vé trúng giải còn có thể đủ điều kiện nhận thưởng bổ sung, trong đó nêu mức 10,000 USD đối với các giải thưởng cao nhất trên 11 triệu USD.