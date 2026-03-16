Mua vé số lúc chờ nhổ răng, người đàn ông trúng độc đắc 8 tỉ đồng

16-03-2026 - 15:22 PM | Sống

Người đàn ông ở Tây Ninh trong lúc chờ đến lượt nhổ răng thì bước ra ngoài và gặp người bán vé số. Ông đã mua ủng hộ 4 tờ.

Chiều 16-3, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một người đàn ông trúng độc đắc 8 tỉ đồng đã quay lại Phòng khám Nha khoa Tây Ninh ở phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh để "phát lộc" 280 tờ vé số cho khách hàng và nhân viên của phòng khám.

Theo chia sẻ của Phòng khám Nha khoa Tây Ninh, sáng 14-3, một nam khách hàng đến đây để nhổ răng. Trong lúc ngồi chờ đến lượt, người này bước ra ngoài một chút thì gặp người bán vé số nên mua ủng hộ vài tờ.

Sau khi nhổ răng xong, người đàn ông về nhà nghỉ ngơi như bình thường. Đến chiều, khi dò kết quả xổ số, người đàn ông vô cùng bất ngờ khi phát hiện 4 tờ vé số mình mua đã trúng giải độc đắc 8 tỉ đồng.

"Quá vui mừng và vẫn chưa tin vào may mắn của mình, chú đã quay lại Nha khoa Tây Ninh để chia sẻ tin vui với mọi người. Nha khoa Tây Ninh đã giới thiệu đại lý đổi thưởng ngay trong đêm cho chú. Chú khách chỉ cười và nói vui "Sáng đi nhổ răng, tiện mua mấy tờ vé số, không ngờ chiều dò lại trúng độc đắc. Toàn bộ nhân viên tại phòng khám cũng rất bất ngờ và vui lây theo niềm may mắn của chú khách" – đại diện Phòng khám Nha khoa Tây Ninh chia sẻ lên trang Facebook của mình.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, người đàn ông may mắn nêu trên đã trúng giải độc đắc (dãy số 878247) của vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 14-3.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng này là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Mua vé số lúc chờ nhổ răng, một người đàn ông trúng độc đắc 8 tỉ đồng - Ảnh 2.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú là nơi đổi thưởng trong đêm cho nam khách hàng. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

"Nửa đêm nhưng khách vẫn chờ Lan để giao dịch hoàn thành 8 tỉ đồng" – chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, chia sẻ.

Đi đám cưới được cho vé số, nam thanh niên đổi đời ngay giáp Tết: Đại lý mang hết tiền mặt đến tận nhà

THEO THU TÂM

Người Lao động

Từ Khóa:
vé số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
4 trường công an tuyển sinh hệ dân sự năm 2026

4 trường công an tuyển sinh hệ dân sự năm 2026 Nổi bật

Muốn lương tăng, sếp quý thì tuyệt đối đừng kết giao với 5 kiểu người này nơi công sở: Số 3 vô cùng quen thuộc!

Muốn lương tăng, sếp quý thì tuyệt đối đừng kết giao với 5 kiểu người này nơi công sở: Số 3 vô cùng quen thuộc! Nổi bật

Trong một gia đình mà con cái không thành đạt, người mẹ thường có những "thói quen xấu" này!

Trong một gia đình mà con cái không thành đạt, người mẹ thường có những "thói quen xấu" này!

15:00 , 16/03/2026
8 loại nước mà ung thư rất “sợ”: Có loại ai cũng uống mỗi ngày!

8 loại nước mà ung thư rất “sợ”: Có loại ai cũng uống mỗi ngày!

14:45 , 16/03/2026
Cảnh báo từ WHO: 1 loại ĐỘC TỐ gây ung thư ẩn trong nhiều thực phẩm quen thuộc mà người Việt ĂN MỖI NGÀY

Cảnh báo từ WHO: 1 loại ĐỘC TỐ gây ung thư ẩn trong nhiều thực phẩm quen thuộc mà người Việt ĂN MỖI NGÀY

14:26 , 16/03/2026
Từng gây chấn động với ca ghép bàn tay đứt lìa vào chân khi đang mang song thai, cuộc sống hiện tại của người mẹ đơn thân giờ ra sao?

Từng gây chấn động với ca ghép bàn tay đứt lìa vào chân khi đang mang song thai, cuộc sống hiện tại của người mẹ đơn thân giờ ra sao?

14:20 , 16/03/2026

