Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua rau siêu thị 23.000 mà ra chợ tận 40.000 đồng: Có phải bây giờ đi siêu thị rẻ hơn đi chợ?

20-03-2026 - 17:40 PM | Sống

Không ít người mặc định đi chợ sẽ tiết kiệm hơn, nhưng thực tế gần đây lại xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng mua ở siêu thị đôi khi còn “dễ thở” hơn về giá.

Việc chọn đi chợ hay đi siêu thị để mua đồ ăn vốn là thói quen riêng của mỗi người. Có người quen với nhịp đi chợ sáng sớm, có người lại chỉ tranh thủ ghé siêu thị sau giờ làm. Mỗi nơi đều có những ưu thế nhất định, từ sự linh hoạt, gần gũi của chợ truyền thống đến sự tiện lợi, hiện đại của siêu thị. Tuy nhiên, nếu trước đây nhiều người cho rằng đi chợ sẽ rẻ hơn, thì gần đây lại xuất hiện không ít ý kiến ngược lại: mua ở siêu thị đôi khi còn “kinh tế” hơn. Vậy thực tế câu chuyện này ra sao?

Người mua nói gì về 2 lựa chọn?

Khảo sát tại một số khu vực tại TP.HCM với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, có thể thấy quan điểm của người tiêu dùng khá đa dạng, thậm chí trái chiều.

Một số người cho rằng siêu thị là lựa chọn tiện lợi hơn. Không gian mát mẻ, sạch sẽ, hàng hóa được sắp xếp rõ ràng giúp việc mua sắm nhanh chóng, đặc biệt phù hợp với những người bận rộn, chỉ có thể đi mua đồ sau giờ làm.

Ngược lại, nhiều người vẫn giữ thói quen đi chợ vì sự linh hoạt. Tại chợ, người mua có thể chọn đúng lượng thực phẩm mình cần, không bị giới hạn bởi các gói hàng đóng sẵn như ở siêu thị.

Bà Nguyễn Thị Mai (phường Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ rằng với bà, mỗi nơi có một cái tiện riêng, nhưng đi chợ vẫn “dễ thở” hơn khi cần mua ít hoặc nhiều tuỳ ý. “Ở chợ, muốn mua bao nhiêu cũng được, còn siêu thị thì đa số đã đóng gói sẵn,” bà nói.

Cùng quan điểm, chị Hồng Luyến (phường Tân Hưng, TP.HCM) cho biết thêm: “Ở siêu thị không thể trả giá, mà hàng hoá lại niêm yết sẵn, đóng gói theo phần. Nhiều khi chỉ cần ít hơn một chút cũng không được, mà lấy nhiều hơn cũng không xong.”

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít người lại ưu tiên siêu thị vì sự đa dạng và tiện lợi. Từ thực phẩm tươi sống đến đồ chế biến sẵn, mọi thứ đều có thể tìm thấy trong cùng một không gian rộng rãi, thoáng mát, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển.

Giá cả: Chợ hay siêu thị mới “dễ chịu” hơn?

Nếu xét về giá, câu trả lời không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Khi quy về cùng một đơn vị đo lường, có thể thấy mỗi nơi lại có lợi thế riêng ở từng mặt hàng.

Ở một thời điểm khảo sát, một số loại rau củ tại siêu thị có giá thấp hơn so với chợ. Cụ thể, bầu có giá khoảng 23.000 đồng/kg, bí xanh khoảng 32.000 đồng/kg, trong khi tại chợ, cả hai loại này được bán ở mức khoảng 40.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, chiều ngược lại cũng tồn tại. Một số mặt hàng khác lại có giá “mềm” hơn ở chợ. Ví dụ, đậu cô ve khoảng 50.000 đồng/kg, cải thìa 40.000 đồng/kg, cải bó xôi 60.000 đồng/kg, cà chua 30.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại siêu thị, giá của các mặt hàng này lần lượt là 70.000 - 53.000 - 72.000 - 33.000 đồng/kg.

Những con số này cho thấy, không thể khẳng định tuyệt đối rằng đi chợ hay đi siêu thị sẽ rẻ hơn. Mức giá phụ thuộc vào từng loại thực phẩm, thời điểm mua và cả nguồn cung tại mỗi nơi.

Từ những ghi nhận thực tế, có thể thấy lựa chọn đi chợ hay siêu thị phần lớn phụ thuộc vào thói quen và nhu cầu của từng người. Có người chọn chợ vì sự linh hoạt, có người chọn siêu thị vì sự tiện lợi. Thậm chí, nhiều người kết hợp cả hai: mua một số mặt hàng ở siêu thị, số khác lại ra chợ.

Cuối cùng, câu chuyện “đi đâu rẻ hơn” dường như không có một đáp án cố định. Bởi với mỗi người, tiêu chí không chỉ là giá cả, mà còn là sự tiện lợi, độ tươi ngon và trải nghiệm mua sắm phù hợp với nhịp sống của mình.

Theo Châu Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên