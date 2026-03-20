35 tuổi nghỉ hưu với tài sản hơn 70 tỷ đồng, cựu nhân viên công ty công nghệ tiết lộ: Cứ đầu tư 2 KÊNH này, đảm bảo thắng lớn!

Trong xã hội hiện đại, phần lớn mọi người dành nhiều năm tuổi trẻ để làm việc, tích lũy từng bước với hy vọng khi về già có thể sống một cuộc đời ổn định và thoải mái hơn. Áp lực công việc, chi phí sinh hoạt và trách nhiệm gia đình khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, nhưng việc rời bỏ công việc khi sự nghiệp vẫn còn dài phía trước lại là điều không phải ai cũng dám nghĩ tới.

Bởi nghỉ hưu sớm không chỉ là câu chuyện tiền bạc. Đó còn là một lựa chọn đòi hỏi sự chuẩn bị tài chính vững vàng, cùng sự can đảm để bước ra khỏi quỹ đạo quen thuộc của cuộc sống.

Thế nhưng, anh Mã - một cựu nhân viên của Tencent (tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc) đã khiến nhiều người bất ngờ khi làm được điều mà không ít người chỉ dám mơ tới: rời bỏ công việc ở tuổi 35 để bắt đầu một cuộc sống tự do hơn sau nhiều năm làm việc căng thẳng.

Khác với phần lớn người làm công ăn lương phải loay hoay cân đối thu nhập và chi tiêu mỗi tháng, người đàn ông này đã tích lũy cho mình một nền tảng tài chính vững chắc trước khi đưa ra quyết định nghỉ hưu sớm.

Theo chia sẻ, ở tuổi 35, anh đang sở hữu khối tài sản đáng kể gồm bất động sản tại Thâm Quyến trị giá hơn 10 triệu NDT(khoảng 38 tỷ đồng), khoảng 10 triệu NDT cổ phiếu Tencent và 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng) tiền mặt. Với tổng tài sản như vậy đã giúp anh có đủ sự tự tin để rời khỏi công việc khi còn khá trẻ.

Không chỉ dựa vào quy mô tài sản, sự tự tin của anh còn đến từ cách xây dựng chiến lược tài chính cụ thể đã được lên kế hoạch trong nhiều năm. Phần lớn tài sản đến từ hai nguồn chính là cổ phiếu Tencent và bất động sản tại Thâm Quyến.

Với anh, bất động sản tại Thâm Quyến không chỉ là nơi ở mà còn là tài sản tích lũy dài hạn. Trong bối cảnh thành phố này được xem là một trong những trung tâm kinh tế phát triển nhanh nhất Trung Quốc, nhiều người tin rằng giá trị nhà đất vẫn còn dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Song song với đó, anh cũng đặt niềm tin vào cổ phiếu Tencent - doanh nghiệp công nghệ nơi mình từng làm việc. Theo anh, các công ty công nghệ lớn thường có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng và tạo ra giá trị dài hạn. Vì vậy, cổ phiếu của những doanh nghiệp như vậy không chỉ là khoản đầu tư mà còn giúp tài sản có khả năng chống lại tác động của lạm phát.

Chính sự kết hợp giữa cổ phiếu công nghệ và bất động sản tại thành phố lớn đã trở thành nền tảng giúp anh xây dựng sự ổn định tài chính trước khi quyết định nghỉ hưu sớm.

Người đàn ông cho biết việc rời bỏ công việc không xuất phát từ khó khăn hay thất nghiệp. Lý do đơn giản là anh không còn muốn tiếp tục guồng quay công việc căng thẳng sau nhiều năm làm việc trong môi trường cạnh tranh cao. Trong khi nhiều người cùng độ tuổi vẫn đang đối mặt với áp lực công việc, gánh nặng vay mua nhà và những lo toan gia đình, anh đã sớm đạt đến trạng thái tự do tài chính, điều mà không ít người chỉ dám nghĩ đến như một mục tiêu xa vời.

Tuy vậy, quyết định nghỉ hưu ở tuổi 35 cũng nhanh chóng gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng vài triệu NDT tiền mặt vẫn chưa đủ để đảm bảo cuộc sống lâu dài, đặc biệt khi phải tính đến lạm phát hay chi phí giáo dục con cái trong tương lai.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng khái niệm “đủ tiền” vốn mang tính tương đối. Dù sở hữu bao nhiêu tài sản, con người vẫn có thể cảm thấy chưa đủ nếu luôn so sánh với những người giàu hơn.

Thực tế, trong xã hội hiện nay, không ít người trẻ đã phải gánh trên vai các khoản vay mua nhà, mua xe từ khá sớm. Dù mong muốn được nghỉ ngơi nhưng họ vẫn phải tiếp tục làm việc để trang trải chi phí và lo cho gia đình.

Vì vậy, nghỉ hưu sớm không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn phụ thuộc vào nguồn lực, cách quản lý tài chính và lựa chọn lối sống của mỗi người. Không phải ai cũng có thể rời bỏ công việc ở tuổi 35, nhưng câu chuyện của cựu nhân viên Tencent cho thấy rằng việc tích lũy tài sản dài hạn và đầu tư hợp lý có thể giúp một người tiến gần hơn đến mục tiêu tự do tài chính.

