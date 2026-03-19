6 tháng thuê nhà góp gạo nghỉ hưu, dưỡng già cùng 3 chị em ruột, cụ bà U70 bật khóc: Tôi thà ở viện dưỡng lão!

Ở nhiều thị trấn nhỏ, mô hình người cao tuổi sống chung với bạn bè hoặc anh chị em ruột đang dần trở thành một xu hướng mới. Ý tưởng này nghe rất đẹp: những người già có thể nương tựa lẫn nhau, trò chuyện mỗi ngày, cùng nấu ăn, cùng đi chợ và cùng trải qua quãng đời xế chiều trong sự ấm áp quen thuộc. Với không ít người, đây thực sự là lựa chọn mang lại niềm vui và cảm giác bớt cô đơn. Nhưng trên thực tế, không phải ai cũng phù hợp với cách sống ấy.

Mẹ tôi năm nay 69 tuổi. Bà là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tự lập từ khi còn trẻ. Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bà một mình nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Khi về già, điều mà các con mong muốn nhất là đón bà lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc. Thế nhưng mẹ tôi không đồng ý. Bà nói muốn sống cùng ba người em gái ruột của mình, bởi từ nhỏ bốn chị em đã rất thân thiết và từng hứa với nhau rằng khi về già sẽ ở cạnh nhau, đỡ đần nhau trong những năm tháng cuối đời.

Được sự hỗ trợ của con cháu, 4 chị em thuê một căn nhà nhỏ trong thị trấn để bắt đầu cuộc sống “góp gạo thổi cơm chung”. Những ngày đầu, mọi thứ diễn ra khá êm đẹp. Họ cùng đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp, thỉnh thoảng ngồi chơi bài hoặc trò chuyện về chuyện cũ. Không khí trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười. Với người ngoài nhìn vào, đó là hình mẫu tuổi già đáng mơ ước: vừa có người thân ở bên, vừa không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Nhưng chỉ sau khoảng nửa năm, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Một hôm, mẹ tôi gọi điện cho các con trong nước mắt và nói một câu khiến chúng tôi rất bất ngờ: “Mẹ thà vào viện dưỡng lão còn hơn tiếp tục sống như thế này”. Câu nói ấy khiến cả nhà sững sờ, bởi trước đó chính bà là người kiên quyết lựa chọn cuộc sống này.

Sau này, khi bình tĩnh kể lại, mẹ tôi mới nói rõ những mâu thuẫn tích tụ trong quãng thời gian sống chung. Điều đầu tiên là khác biệt về tính cách và thói quen sinh hoạt. Dù là chị em ruột, mỗi người vẫn có một nếp sống riêng, một quan điểm riêng về chuyện ăn uống, dọn dẹp, chi tiêu hay cách sắp xếp công việc trong nhà. Khi còn trẻ, ai cũng có gia đình riêng, ít va chạm sâu trong sinh hoạt hàng ngày nên tình cảm vẫn dễ giữ gìn. Nhưng khi chuyển sang sống cùng nhau dưới một mái nhà, những khác biệt nhỏ ấy lại dần trở thành nguyên nhân gây căng thẳng.

Mẹ tôi là người nhanh nhẹn, quen lo toan và thích mọi việc phải rõ ràng, gọn gàng. Trong khi đó, các em gái của bà mỗi người một tính. Có người chậm chạp, có người xuề xòa, có người lại thích góp ý vào mọi việc. Ban đầu, những bất đồng chỉ là vài câu nhắc nhở qua lại, nhưng lâu dần lại biến thành cãi vã vì những chuyện rất nhỏ như ai đi chợ, ai nấu cơm, ai rửa bát, ai quên dọn nhà hay ai dùng đồ mà không để lại đúng chỗ.

Mâu thuẫn lớn hơn nằm ở chuyện phân chia việc nhà. Sống chung đồng nghĩa với việc mọi người phải cùng gánh trách nhiệm, nhưng trên thực tế điều này không hề dễ. Mẹ tôi dần cảm thấy mình là người làm nhiều nhất: từ nấu nướng, dọn dẹp đến lo những việc lặt vặt hằng ngày. Trong khi đó, ba người em gái lại không phải lúc nào cũng chủ động san sẻ. Cảm giác phải gánh phần nhiều hơn khiến bà ngày càng mệt mỏi và tủi thân. Ở tuổi gần 70, điều người ta cần không chỉ là chỗ ở, mà còn là sự tôn trọng, thấu hiểu và cảm giác được đối xử công bằng.

Điều khiến mẹ tôi tổn thương nhất lại không phải việc nhà, mà là những hiểu lầm trong lời nói và cách cư xử. Có lần, chỉ vì một chuyện rất nhỏ trong sinh hoạt, một người em đã hiểu sai ý của bà rồi lớn tiếng trách móc ngay trước mặt mọi người. Với một người vốn tự trọng và mạnh mẽ như mẹ tôi, việc bị nói nặng lời như vậy là cú sốc rất lớn. Bà cảm thấy mình không được ghi nhận, không được tôn trọng, thậm chí bị đối xử như người có lỗi dù đã cố gắng gánh vác mọi thứ.

Sau lần đó, mẹ tôi âm thầm thu dọn quần áo và định rời đi. Khi thấy sự việc đi quá xa, các em gái của bà mới nhận ra mức độ nghiêm trọng và cùng xin lỗi, mong bà ở lại. Vì tình chị em, bà đã mềm lòng thêm một lần nữa. Nhưng những lời xin lỗi chỉ giúp xoa dịu nhất thời, còn tận gốc vấn đề vẫn không được giải quyết. Sau đó, các va chạm tương tự tiếp tục lặp lại. Không khí trong nhà ngày càng nặng nề, còn mẹ tôi thì kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cuối cùng, với sự động viên của các con, bà quyết định chuyển vào một viện dưỡng lão trong thành phố. Trái với định kiến của nhiều người, nơi bà ở hiện nay khá sạch sẽ, yên tĩnh, có nhân viên chăm sóc chu đáo và chế độ sinh hoạt ổn định. Quan trọng hơn, bà không còn phải gồng mình dung hòa quá nhiều mối quan hệ trong cùng một mái nhà. Tâm trạng của bà tốt hơn, sức khỏe cũng dần ổn định hơn trước.

Nhìn lại câu chuyện của mình, mẹ tôi nói rằng bà từng nghĩ tuổi già được sống cạnh người thân ruột thịt sẽ là điều hạnh phúc nhất. Nhưng thực tế cho thấy, tình thân thôi chưa đủ để duy trì một cuộc sống chung lâu dài. Khi con người bước vào tuổi xế chiều, ai cũng có thói quen cố hữu, giới hạn chịu đựng riêng và nhu cầu được tôn trọng ngày càng lớn. Nếu không có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng, không có kỹ năng nhường nhịn và giao tiếp phù hợp, mô hình sống chung rất dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Câu chuyện của mẹ tôi cũng là lời nhắc rằng không có một “công thức chung” nào cho tuổi già. Có người phù hợp sống cùng con cháu, có người thấy thoải mái hơn khi ở viện dưỡng lão, có người lại thích sống độc lập nhưng gần người thân. Điều quan trọng nhất không phải là chọn mô hình nào đang là xu hướng, mà là chọn cách sống phù hợp với tính cách, sức khỏe và nhu cầu thực tế của mỗi người.

Tuổi già cần sự bình yên hơn là những kỳ vọng đẹp đẽ nhưng khó duy trì. Và đôi khi, yêu thương nhau không nhất thiết là phải sống chung dưới một mái nhà, mà là biết giữ khoảng cách vừa đủ để còn có thể trân trọng nhau lâu dài.