Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Thần đồng" piano gốc Hà Nội nổi tiếng từ năm 4 tuổi đứng sau series "dạy bạn trai Tây nói tiếng Việt" gây sốt

19-03-2026 - 10:26 AM | Sống

Danh tính của cô gái được “ông trời cho tất cả” này gây chú ý.

Nếu là một người yêu thích xem các nội dung couple “iu đương” trên TikTok, chắc chắn nhiều người đều biết tới cặp đôi gái Việt - trai Tây Quách Hoàng Nhi và Nolan. Theo đó, cả hai viral qua những đoạn clip Hoàng Nhi dạy bạn trai người Pháp nói tiếng Việt về nhiều chủ đề khác nhau như hoa quả, con vật, đồ công nghệ,...

Tuy nhiên, điều khiến các đoạn clip viral và được chú ý là bởi Hoàng Nhi luôn vào vai một “cô giáo” nghiêm túc khi dạy bạn trai. Nếu Nolan phát âm sai sẽ ngay lập tức bị mắng, lườm hoặc bị “đánh”. Không những vậy, phản ứng có phần sợ sệt của Nolan cũng khiến cộng đồng mạng phì cười và dành nhiều sự ngưỡng mộ vì cặp đôi này quá đáng yêu.

Song, không phải ai cũng biết, Quách Hoàng Nhi sở hữu profile cực “khủng” từ khi còn nhỏ. Cô bạn sinh năm 2004, đến từ Hà Nội này từng được biết đến với danh xưng “thiên tài piano”, “thần đồng âm nhạc”,... từ khi chỉ mới 4 tuổi. Sinh ra trong gia đình có nhiều người yêu mến âm nhạc và chơi piano thông thạo nên từ nhỏ, dù chưa biết chữ, Hoàng Nhi đã có thể chơi piano, nắm bắt nhanh các kiến thức nhạc lý.

Từ năm 10 tuổi, Quách Hoàng Nhi vừa học trường công lập về văn hóa, vừa học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với tài năng của mình, cô bạn này sở hữu gần chục giải thưởng âm nhạc trong và ngoài nước như Giải Nhất bảng B về Piano Cuộc thi âm nhạc Quốc tế Val- Tidone lần thứ 27 tại Ý năm 2014; giải Nhì Bảng B Cuộc thi Piano tài năng trẻ Quốc tế lần thứ 4 tại Milan (Ý) năm 2014; giải Khuyến khích bảng III cuộc thi Piano Quốc tế Rosario Marciano lần thứ 6 tại Vienna (Cộng hòa Áo) năm 2014; giải Nhất Bảng A cuộc thi Piano Quốc tế Mozart lần thứ 3 tại Bangkok (Thái Lan) năm 2013; giải Vàng cuộc thi Piano Quốc tế Châu Á tại Hàn Quốc năm 2012;...

Hoàng Nhi từng được mệnh danh là "thiên tài piano" vì từ nhỏ đã sở hữu nhiều thành tích "khủng" trong âm nhạc

Năm 2014, khi mới 10 tuổi, Quách Hoàng Nhi đã là Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Sau giai đoạn nổi tiếng khi còn nhỏ, Hoàng Nhi tập trung nhiều hơn vào việc học tập, rèn luyện kỹ thuật âm nhạc bài bản. Cô nàng từng theo học trường Conservatory of Music - Lawrence University (top 22 trường âm nhạc tốt nhất thế giới), ngoài ra Hoàng Nhi còn nhận được học bổng trị giá 186,400 USD cho 4 năm học tại đây (tương đương với 4,9 tỷ đồng).

Trên TikTok của mình, thỉnh thoảng Hoàng Nhi “flex” khả năng chơi đàn cực điêu luyện khiến dân tình trầm trồ. Bên cạnh đó, cô cũng thường đệm đàn cho người yêu hát, quay clip đời thường cuộc sống của cả hai.

Mới đây nhất, Hoàng Nhi chia sẻ về màn biểu diễn piano của mình cùng dàn nhạc tại trường Lawrence University thu hút nhiều sự chú ý. Netizen đều dành nhiều lời khen ngợi cho Hoàng Nhi và bày tỏ cô nàng chính là kiểu người được “ông trời cho tất cả” vì vừa xinh, vừa giỏi lại có tính cách vui vẻ, hài hước.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ui xem bạn lâu nay mà không biết đây là thần đồng âm nhạc một thời, đỉnh của đỉnh”.

- “Sao họ bảo “ông trời không cho ai tất cả” mà Hoàng Nhi lại hoàn hảo cỡ này! Tôi mê cô ấy quá”.

- “Nhi xịn thế này bảo sao Nolan vừa học tiếng Việt vừa run”.

- “Vừa xinh, vừa giỏi, tài năng, ngưỡng mộ quá”.

- “Thích bạn này vì lúc nào cũng giản dị, mộc mạc nhưng vẫn thu hút, đúng là aura của tri thức và sự giỏi giang”.

Một số hình ảnh của Quách Hoàng Nhi

Thần đồng Toán học 6 tuổi đã được đặc cách, 11 tuổi giành giải Nhất 40 cuộc thi nhưng tới đại học thì gặp biến: Dù thất bại tôi vẫn hài lòng

Theo Hải My

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh sách các trường đại học cho sinh viên nghỉ 9 ngày dịp Giỗ tổ và 30/4-1/5

Giảng viên "cắm" sổ đỏ bố mẹ đi mua máy in: 9 năm sau điều hành nhà máy 12.000m2, doanh thu 200 tỷ đồng/năm

Vợ nghỉ hưu sớm với 7 triệu/tháng, tôi đòi chia đôi chi phí sinh hoạt: 5 năm sau, cô ấy sống nhàn hơn tôi

10:12 , 19/03/2026
Tài khoản của nhân viên ngân hàng SN 2002 phát sinh giao dịch 3 tỷ đồng: Công an khẩn trương rà soát dữ liệu chuyển khoản

10:00 , 19/03/2026
Bác sĩ nhắc nhở 4 triệu chứng sớm nhất của ung thư gan: Người đàn ông đi khám dị ứng da, phát hiện gan sắp… "suy"

09:50 , 19/03/2026
4 cây trồng trước cửa "hút tài lộc" mạnh hơn cả kim tiền, nhà giàu Trung Quốc âm thầm trồng từ lâu

09:41 , 19/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên