20-03-2026 - 16:43 PM | Sống

Công an TPHCM bắt doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình

Vợ cố diễn viên Quý Bình - doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền vừa bị Công an TPHCM thi hành lệnh bắt để tạm giam

Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.

Phương thức lừa đảo

Doanh nghiệp này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4-2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng, mở rộng quy mô hoạt động. Công ty TNHH DV Bất động sản Đảo Vàng có trụ sở tại phường Tân Hưng (TPHCM).

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền

Công ty này do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm giám đốc và đại diện pháp luật, bị tố cáo có dấu hiệu đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện: Đầu tháng 3-2018, giữa Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) và Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Sau đó, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.

Hàng chục người dính bẫy

Một trong những nạn nhân của bà Tiền là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỉ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất, tổng cộng Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỉ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).

Theo hợp đồng, đến ngày 12-7-2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng Công ty Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thoả thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng Công ty Đảo Vàng không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.

Căn cứ kết quả điều tra, xác định: Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Dự án Royal Streammy Villas) do Công ty CP TĐ TV Đầu tư xây dựng Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.

Dù vậy, từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, Nguyễn Ngọc Tiền - Giám đốc Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến nay chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền dất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng. Hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng.

Theo PHẠM DŨNG

NLĐ

Bệnh viện Nhi TW cảnh báo một bệnh dịch đã "đến mùa", 3.000 trẻ dương tính: Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới trực tiếp giải đáp

Công an Hà Nội cảnh báo tất cả người dân lắp camera giám sát thực hiện ngay điều này

Xác cá voi dài gần 10 m dạt vào bờ biển

Người đàn ông chi 110 triệu đồng mua bảo hiểm, 5 năm sau muốn rút thì được thông báo: Anh chỉ được hoàn trả 38 triệu đồng

Giá vàng giảm 2 hôm liên tiếp: Dân văn phòng đi mua vàng từ 5h sáng, người “cầm giấy hẹn đi lấy vàng” mặt buồn thiu

Mất việc ở tuổi trung niên: Không có kỹ năng vẫn kiếm được hơn 20 triệu/tháng nhờ 3 công việc này

