20-03-2026 - 17:59 PM | Sống

Vợ diễn viên Quý Bình kinh doanh gì trước khi bị bắt?

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền cho rằng mình là người tiên phong hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại đảo ngọc Phú Quốc

Nguyễn Ngọc Tiền là nữ doanh nhân được công chúng biết đến nhiều hơn sau khi kết hôn với diễn viên Quý Bình vào cuối năm 2020. Bà sinh năm 1976, từng được nhắc đến là người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và giữ vai trò điều hành doanh nghiệp riêng.

NguyễnNgọc Tiền thành lập GIS vào năm 2014, tập trung vào các lĩnh vực như tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.﻿

GIS từng định vị là đơn vị phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại “đảo ngọc” Phú Quốc. Công ty có nhiều dự án biệt thự, nhà phố thương mại. Bà Tiền cũng tự nhận là một trong những nhà đầu tư tiên phong tại thị trường này.﻿

Bên cạnh vai trò tại GIS, bà Tiền còn là cổ đông lớn của một công ty xây dựng có trụ sở tại tỉnh Kiên Giang. Bà khẳng định tư duy kinh doanh của mình được hình thành từ sớm do sinh trưởng trong gia đình có truyền thống buôn bán.﻿

Trước khi đến với Quý Bình, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã có cuộc sống riêng và có hai con riêng. Dù chênh lệch tuổi tác, cuộc hôn nhân của bà với Quý Bình từng nhận được sự quan tâm lớn, nhưng cả hai nhìn chung chọn cách sống kín đáo, ít chia sẻ sâu về đời tư trước truyền thông.

Sự kín tiếng đó cũng thể hiện rõ trong cách bà xuất hiện trước công chúng. Ngoài một số dịp đồng hành cùng chồng hoặc liên quan hoạt động kinh doanh, bà hiếm khi lên tiếng về gia đình, tài sản hay những câu chuyện cá nhân.

Ngày 20/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến hoạt động ký hợp đồng và huy động vốn tại một dự án bất động sản ở Phú Quốc. Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan.

Minh Ánh

