Vở kịch vợ cố diễn viên Quý Bình dựng lên để thu 131,3 tỷ đồng từ khách hàng

20-03-2026 - 18:15 PM | Sống

Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình đã ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (gọi tắt là Công ty Đảo Vàng) có trụ ở ở phường Tân Hưng (TP.HCM). Theo điều tra, Công ty này hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Tháng 3/2018, Công ty Đảo Vàng và Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền tại cơ quan chức năng

Một trong những nạn nhân của bà Tiền là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất, tổng cộng Công ty Đảo Vàng đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).

Theo hợp đồng, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng Công ty Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thoả thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng Công ty Đảo Vàng không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.

Căn cứ kết quả điều tra, xác định: Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Dự án Royal Streammy Villas) do Công ty CP TĐ TV Đầu tư xây dựng Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.

Dù vậy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Tiền ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng. Đến nay có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền dất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng. Hành vi của bà Tiền đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.

Vợ diễn viên Quý Bình kinh doanh gì trước khi bị bắt?

Bệnh viện Nhi TW cảnh báo một bệnh dịch đã "đến mùa", 3.000 trẻ dương tính: Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới trực tiếp giải đáp

Công an Hà Nội cảnh báo tất cả người dân lắp camera giám sát thực hiện ngay điều này

Vì sao xu hướng Tiktok 'đi bộ tĩnh lặng' đang 'hút' dân mạng toàn cầu?

Những người sống thọ thường có đặc điểm này ở tay: Nghiên cứu trên hơn 2 triệu người đã chứng minh

Vợ diễn viên Quý Bình kinh doanh gì trước khi bị bắt?

Mua rau siêu thị 23.000 mà ra chợ tận 40.000 đồng: Có phải bây giờ đi siêu thị rẻ hơn đi chợ?

