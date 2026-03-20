Phát hiện hàng loạt robot cường độ cao trong các nhà máy, có thể đi bộ 50.000 bước/ngày

Theo báo Tài chính Sina, trí tuệ nhân tạo đang trở thành một trong những lĩnh vực công nghệ hot nhất tại Trung Quốc. Đáng chú ý, Robot công nghiệp Jingling G2 do công ty Trí Nguyên Robotics (Thượng Hải) phát triển đã chính thức được đưa vào dây chuyền sản xuất, đảm nhận các công việc nặng nhọc với hiệu suất đạt hơn 70% so với con người, và được kỳ vọng sớm đạt mức tương đương.

Được ra mắt vào tháng 10/2025, Jingling G2 đã nhanh chóng nhận được các đơn hàng trị giá hàng trăm triệu NDT (tương đương khoảng hàng trăm tỷ đồng) từ các doanh nghiệp lớn trong ngành công nghệ kỹ thuật. Và chỉ sau chưa đầy nửa năm, robot này đã được đưa vào triển khai thực tế tại nhiều nhà máy.

Tính năng chủ yếu của Jingling G2

Khác với các robot trình diễn như “biết nhảy múa” hay “tạo cảm xúc”, Jingling G2 được định vị là một robot “lao động”, tập trung vào nâng cao hiệu suất trong môi trường sản xuất. Robot sử dụng thiết kế bánh xe thay vì chân, giúp di chuyển ổn định và phù hợp hơn với môi trường nhà xưởng có bề mặt phẳng.

Ngoài ra, Trí Nguyên Robotics còn xây dựng nền tảng Genie Studio cho Jingling G2. Đây là hệ thống tích hợp toàn bộ quy trình từ thu thập dữ liệu, huấn luyện mô hình, mô phỏng đánh giá đến triển khai thực tế. Đây được xem là bước đột phá giúp Robot có thể “tự học từ đầu” và mở đường cho việc ứng dụng trên quy mô lớn.

Jingling G2 được thiết kế nhằm thay thế con người trong các môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm hoặc cường độ cao. Khảo sát thực tế tại một số nhà máy cho thấy, công nhân có thể phải di chuyển hơn 50.000 bước mỗi ngày, dẫn đến tỷ lệ nghỉ việc lên tới 20% mỗi tháng.

Trong bối cảnh đó, Jingling G2 được kỳ vọng giúp giảm tải công việc cho con người. Theo người đại diện của dự án, mục tiêu họ sản xuất ra Jingling G2 không phải là “cướp việc làm” của công nhân, mà là thay thế những công việc nặng nhọc không thích hợp với con người.

Nhờ việc tăng cường công nghệ, Jingling G2 có thể hoàn thành một chu trình di chuyển – gắp – đặt trong khoảng 20 giây, đạt hiệu suất hơn 70% so với lao động con người. Khi phối hợp, hai robot có thể thay thế một công nhân, đồng thời duy trì hoạt động liên tục 24/7 với độ ổn định cao.

Về mặt kỹ thuật, robot đạt tần số điều khiển lực lên tới 1000Hz, vượt xa tiêu của ngành ô tô (khoảng 100Hz), và cho phép thao tác chính xác trong môi trường sản xuất phức tạp. Ngoài ra, hệ thống của Jingling G2 còn có thể vận hành liên tục hàng nghìn giờ mà không xảy ra lỗi.

Giới chuyên môn nhận định rằng, nếu năm 2025 là giai đoạn sản xuất robot hàng loạt, thì 2026 sẽ là năm đưa vào triển khai thực tế. Không chỉ Trí Nguyên Robotics, nhiều doanh nghiệp lớn tại Thượng Hải như Fourier hay Kepler cũng đang đẩy mạnh đưa robot vào nhà máy.

Sự xuất hiện của Jingling G2 cho thấy robot công nghiệp đang chuyển mình từ vai trò trình diễn mua vui sang tham gia trực tiếp vào sản xuất, với mục tiêu thay thế lao động trong các công việc nguy hiểm và cường độ cao.

Trong bối cảnh thiếu hụt lao động và chi phí nhân công ngày càng tăng, nhiều chuyên gia nhận định robot và trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quá trình tự động hóa trong ngành sản xuất toàn cầu.

Theo Baidu﻿