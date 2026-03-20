Phát hiện một thủ khoa toàn tỉnh, tốt nghiệp Bắc Đại đi làm shipper, công ty giao đồ ăn phải lên tiếng khẩn

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lại xôn xao trước thông tin về một shipper có học vấn cao. Một blogger tên Đào Văn Tuấn, chủ tài khoản "Shipper Bắc Đại Đào Văn Tuấn bị đánh", chia sẻ rằng anh từng theo học ngành Xã hội học tại Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại), một chuyên ngành khá kén người học. Sau khi tốt nghiệp, do không tìm được công việc phù hợp nên anh đã chọn con đường giao đồ ăn.

Video của Đào Văn Tuấn đã khơi dậy làn sóng tranh luận về việc những người có bằng cấp cao đi làm shipper. Tuy nhiên, phía Meituan, đơn vị quản lý trực tiếp của Đào Văn Tuấn, đã đưa ra thông báo vào ngày 18 tháng 3 rằng anh này mới chỉ thực hiện đúng 5 đơn hàng vào tháng 12 năm ngoái và từ đó đến nay không hề có thêm hồ sơ chạy đơn nào khác.

Trong phần giới thiệu tài khoản, Đào Văn Tuấn tự nhận là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Bắc Đại. Trong các video trước đó, anh cho biết mình trúng tuyển vào chuyên ngành Xã hội học của Đại học Bắc Kinh năm 2021 với số điểm 660, nằm trong top 100 thí sinh có điểm cao nhất tỉnh An Huy năm đó. Một số cư dân mạng còn phát hiện anh từng là thủ khoa khối Văn tại An Khánh, An Huy.

Đào Văn Tuấn chia sẻ lý do trở thành shipper là vì ngành Xã hội học khá "lạnh lùng" và ít cơ hội. Suốt những năm đại học, anh chỉ biết vùi đầu vào sách vở như hồi cấp ba mà không học cách thích nghi với xã hội hay hoạch định nghề nghiệp. Việc thiếu kinh nghiệm thực tập khiến hồ sơ xin việc của anh hoàn toàn trống trơn khi ra trường.

Anh cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân là người "mắt cao tay thấp", luôn chọn những vị trí quá tầm dẫn đến tình trạng "cao không tới, thấp không thông". Suốt nửa năm sau khi tốt nghiệp, anh không thể tìm được việc làm. Trong thời gian chờ đợi, dù rất lo lắng nhưng sau khi cân nhắc kỹ, anh đã chọn đi giao đồ ăn. Anh nói trong video rằng: "Thậm chí cơ thể tôi còn trở nên khỏe mạnh hơn."

Ngay sau khi đăng tải, video của Đào Văn Tuấn đã thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người khen ngợi tinh thần lạc quan của anh, cho rằng "vàng ở đâu cũng tỏa sáng". Thông tin này cũng lọt vào tầm ngắm của Meituan. Ngày 18 tháng 3, Meituan xác minh rằng có một cộng tác viên giao hàng tên Đào X Tuấn đăng ký vào đầu tháng 12 năm 2025, nhưng chỉ hoàn thành đúng 5 đơn vào ngày 9 tháng 12 và không có hoạt động gì thêm.

Tài khoản chính thức của Meituan là "Tiểu Đoàn hữu thoại thuyết" cho biết Đào Văn Tuấn thuộc trạm Vạn Liễu, quận Hải Điền, Bắc Kinh. Quy trình đăng ký làm shipper rất đơn giản, không bắt buộc nộp bằng cấp nên nền tảng không nắm rõ trình độ học vấn của tài xế và cũng không thể xác thực những tuyên bố cá nhân về bằng cấp.

Sau tuyên bố của Meituan, vào rạng sáng ngày 19 tháng 3, Đào Văn Tuấn đã đăng video mới giải thích rằng đoạn phim gây sốt kia được quay khi anh đi giao hàng ngẫu hứng cách đây hai ba tháng để ghi lại suy nghĩ của mình. Anh không ngờ video lại thu hút sự chú ý lớn khi đăng tải gần đây. Anh khẳng định việc đi giao đồ ăn là cách để "tự cứu rỗi bản thân" chứ không phải để câu khách hay vì hoàn toàn không tìm được việc. Hiện tại, video "Sinh viên Bắc Đại đi giao đồ ăn" trước đó đã bị xóa.

Trường hợp học bá đi giao đồ ăn không phải hiếm gặp. Tháng 6 năm 2025, Đinh Viễn Chiêu, người sở hữu bằng cấp từ Bắc Đại, Thanh Hoa và Oxford, cũng gây sốt với video chuyển nghề làm shipper và tuyên bố đã chạy "hàng nghìn hàng vạn đơn". Tuy nhiên, Meituan kiểm tra và thấy người này chỉ giao 34 đơn trong hơn 4 tháng.

Meituan cho biết thêm, tài khoản của Đinh Viễn Chiêu đăng 49 video, trong đó 19 video mặc đồng phục shipper (7 video yêu cầu trả phí để xem). Đa số tiêu đề video đều nhấn mạnh nhãn dán "Tiến sĩ 39 tuổi tốt nghiệp Thanh Hoa, Bắc Đại, Oxford". Sau khi Meituan công bố sự thật, Đinh Viễn Chiêu đã xóa toàn bộ video mặc đồng phục shipper trên tài khoản của mình.

Meituan cũng lên tiếng bác bỏ các tin đồn như "Meituan Quảng Châu lần đầu tiên hết chỗ, tỷ lệ cử nhân gần 30%" hay "70.000 thạc sĩ và 300.000 cử nhân đang giao đồ ăn cho Meituan". Phía công ty khẳng định mọi số liệu về tổng lượng học vấn của shipper đều không có căn cứ thực tế, chỉ là thông tin sai sự thật nhằm câu tương tác. Meituan thấu hiểu sự quan tâm của dư luận về vấn đề việc làm nhưng kêu gọi mọi người cần lý trí và thận trọng trước những hành vi lợi dụng mác học vấn cao để kiếm lợi.

Nguồn: HK01