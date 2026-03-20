Triệu chứng ban đầu của bệnh tiểu đường có thể xuất hiện trên mặt: Thấy 7 dấu hiệu này, hãy đi khám ngay

Theo thông tin từ tờ China Times, hiện nay, số người mắc tiểu đường ngày càng gia tăng. Song, không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, khi đường huyết cao kéo dài đã âm thầm gây tổn hại đến tim mạch và các cơ quan khác. Theo bác sĩ chuyên khoa y học gia đình Lý Tư Hiền (Đài Loan, Trung Quốc), những rối loạn liên quan đến đường huyết, hormone và chuyển hóa có thể biểu hiện sớm ngay trên khuôn mặt - nơi dễ quan sát nhưng lại thường bị bỏ qua.

7 dấu hiệu trên mặt cảnh báo bệnh tiểu đường

Một số dấu hiệu trên mặt có thể là tín hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường.

Bác sĩ Lý Tư Hiền cho biết khi cơ thể rơi vào trạng thái đường huyết cao kéo dài hoặc kháng insulin, các phản ứng viêm, quá trình tiết bã nhờn và chuyển hóa đều bị ảnh hưởng. Những thay đổi này không chỉ diễn ra bên trong mà còn “phản chiếu” ra bên ngoài qua một số biểu hiện cụ thể trên da và khuôn mặt.

Đáng chú ý, nếu xuất hiện từ 3 trong 7 dấu hiệu dưới đây, người bệnh nên đi xét nghiệm máu để kiểm tra đường huyết thay vì chỉ tập trung xử lý bằng mỹ phẩm.

Sưng phù quanh mắt

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy là tình trạng sưng phù quanh mắt. Nhiều người thường cho rằng đây chỉ là hệ quả của lão hóa hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nó có thể liên quan đến giữ nước, viêm mạn tính hoặc rối loạn chuyển hóa trong cơ thể.

Tóc thưa dần, da đầu bóng dầu

Tình trạng tóc thưa dần, da đầu bóng dầu cũng có thể phản ánh sự mất cân bằng nội tiết, đặc biệt là liên quan đến chức năng tuyến giáp và chuyển hóa. Các nghiên cứu cho thấy rối loạn chuyển hóa thường đi kèm với tình trạng kháng insulin - yếu tố nguy cơ quan trọng của tiểu đường.

Mụn xuất hiện nhiều hoặc tái phát

Mụn xuất hiện trên mặt.

Một dấu hiệu khác dễ bị bỏ qua là mụn xuất hiện nhiều hoặc tái đi tái lại ở tuổi trung niên. Khi hormone mất cân bằng và insulin tăng cao, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, khiến da dễ nổi mụn. Điều này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc chăm sóc da mà còn có thể liên quan đến rối loạn bên trong cơ thể.

Gai đen

Ngoài ra, sự xuất hiện của dày sừng gai đen - vùng da sẫm màu, dày lên ở một số vị trí - cũng là dấu hiệu điển hình liên quan đến kháng insulin. Ở một số người, biểu hiện này thậm chí xuất hiện trước khi có bất thường rõ rệt về đường huyết.

Khô môi, khô miệng kéo dài

Khô môi, khô miệng kéo dài cũng không nên xem nhẹ. Khi đường huyết cao, cơ thể có xu hướng đi tiểu nhiều hơn, dẫn đến mất nước nhẹ và gây cảm giác khô miệng, nứt môi. Đây là dấu hiệu có thể xuất hiện sớm nhưng thường bị nhầm lẫn với thiếu nước thông thường.

Xuất hiện đốm nâu trên mặt

Cuối cùng, sự xuất hiện của các đốm nâu trên mặt, đặc biệt ở vùng gò má, không chỉ do tuổi tác hay ánh nắng. Khi đường huyết cao kéo dài, các phản ứng “đường hóa” có thể thúc đẩy lão hóa da và tăng sắc tố, khiến các vết sạm xuất hiện rõ hơn.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu tưởng chừng nhỏ nhặt

Theo bác sĩ Lý Tư Hiền, điểm đáng lo ngại của tiểu đường là bệnh có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà không gây ra triệu chứng rõ ràng. Những thay đổi trên khuôn mặt vì vậy trở thành “tín hiệu sớm” giúp nhận diện nguy cơ.

Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì chỉ tập trung xử lý các vấn đề trên da bằng mỹ phẩm, người có dấu hiệu nghi ngờ nên chủ động đi kiểm tra đường huyết và các chỉ số liên quan. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả mà còn giảm thiểu nguy cơ biến chứng lâu dài.