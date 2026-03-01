Vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Harvard, Chủ tịch Vntrip Lê Đắc Lâm giành học bổng Tiến sĩ Giáo dục Johns Hopkins

Ngày càng nhiều doanh nhân trẻ lựa chọn quay lại giảng đường sau khi đã có sự nghiệp ổn định. Với họ, việc học không chỉ để bổ sung kiến thức mà còn là một cách đầu tư dài hạn cho tư duy và tầm nhìn. Mới đây, Chủ tịch Vntrip kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam Lê Đắc Lâm gây chú ý khi thông báo nhận học bổng chương trình Tiến sĩ Quản lý Giáo dục tại Johns Hopkins University (Mỹ).

Doanh nhân Lê Đắc Lâm

Chia sẻ trên trang cá nhân, nam doanh nhân bày tỏ sự hào hứng:

“Xin chào các anh em, tôi lại đi học tiếp Tiến sĩ 4 năm đây!

Hôm nay mới nhận được học bổng của chương trình Tiến sĩ Quản lý Giáo dục của ĐH Johns Hopkins, có lẽ là một trong những chương trình tốt nhất ở Mỹ. Như vậy là lại tiếp tục sự nghiệp học hành sau 2 năm phấn đấu làm xong cái Thạc sĩ ở ĐH Harvard.

Từ bé chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày đi học Tiến sĩ. Mùng một hoan hỷ quá!”.

Kèm chia sẻ, anh Lê Đắc Lâm chia sẻ thêm về thư mời nhập học cũng như thông tin học bổng mà mình nhận được. Theo đó, nam doanh nhân nhận được học bổng EdD Initiative Scholarship cho năm học 2026 - 2027. Mỗi học kỳ, anh được nhận 5.000 USD, tổng cộng 10.000 USD (gần 263 triệu đồng) cho cả năm học.

Thông tin về học bổng của anh Lê Đắc Lâm tại Johns Hopkins

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm cũng như nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người thân và cư dân mạng gửi đến Chủ tịch Vntrip.

Trước đó không lâu - tháng 11/2025 vừa qua, anh Lê Đắc lâm cũng chính thức tốt nghiệp Thạc sĩ từ Harvard University với thành tích nổi bật. Anh đạt GPA 3.97 và được trao giải thưởng thành tích học tập của Hiệu trưởng - một kết quả cho thấy quá trình học tập nghiêm túc trong suốt 2 năm.

“Hôm nay mình đã chính thức nhận được thông báo tốt nghiệp Thạc sĩ của ĐH Harvard! Và vinh dự nhận được giải thưởng thành tích học tập của hiệu trưởng với GPA 3.97. Không uổng công sức 2 năm học miệt mài. Vậy là chỉ còn đợi nhận bằng và tháng 5 sang dự lễ tốt nghiệp nữa thôi!” - nam doanh nhân cho biết.

Anh Lê Đắc Lâm tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ) năm 2007. Từ đó đến 2013, anh đảm nhiệm nhiều vị trí tại Indochina Land, quỹ bất động sản VPREIT và Indochina Capital.

Đến 2014, anh Lê Đắc Lâm cùng cộng sự sáng lập Vntrip. Sau hơn một thập kỷ khởi nghiệp, Vntrip đã trải qua đủ những thăng trầm của thị trường, từ huy động hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư đến hai năm đại dịch tưởng chừng khó trụ vững. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Lê Đắc Lâm, doanh nghiệp đã tái cấu trúc, tập trung vào thị trường B2B với hơn 1.500 khách hàng doanh nghiệp, đạt doanh thu 640 tỷ đồng năm 2024, đồng thời tiên phong ra mắt trợ lý AI đặt vé đầu tiên tại Việt Nam.

Bên cạnh điều hành Vntrip, anh Lê Đắc Lâm còn là Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam. Anh cũng được biết đến là điển hình của thế hệ doanh nhân Việt mới khi là con trai cả của ông Lê Đắc Sơn, nguyên Tổng giám đốc VPBank, sau này đầu tư vào giáo dục và là người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Đại học Đại Nam.

(Ảnh: FBNV)