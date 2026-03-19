Mất việc, nuôi con nhỏ: Tôi kiếm 15 triệu/tháng nhờ 3 việc đơn giản ai cũng làm được

19-03-2026 - 23:02 PM | Sống

Mất việc, nuôi con nhỏ: Tôi kiếm 15 triệu/tháng nhờ 3 việc đơn giản ai cũng làm được

Có một giai đoạn tôi gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mất việc đúng lúc con còn nhỏ, thu nhập gia đình giảm mạnh, trong khi tiền thuê nhà, tiền sữa, tiền chợ vẫn đều đặn từng tháng. Nhìn tài khoản mỗi ngày một vơi, tôi hiểu rằng nếu cứ chờ một công việc “ổn định”, có thể tôi sẽ không trụ nổi quá lâu.

Thay vì ngồi lo lắng, tôi bắt đầu thử những cách kiếm tiền nhỏ, đơn giản và thực tế nhất – không cần vốn lớn, không cần kỹ năng đặc biệt, chỉ cần kiên trì. Sau gần một năm, tôi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào chồng và có thể tự kiếm khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng từ 3 việc rất đời thường.

1. Bán hàng qua nhóm quen biết: Không vốn, không áp lực, dễ bắt đầu

Mất việc, nuôi con nhỏ: Tôi kiếm 15 triệu/tháng nhờ 3 việc đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 1.

Việc đầu tiên tôi thử là bán hàng qua các nhóm phụ huynh và cư dân quanh nhà. Ban đầu chỉ là chia sẻ trải nghiệm thật về những món mình dùng cho con: đồ ăn dặm, bỉm, máy xay mini, vài món đồ gia dụng nhỏ tiện lợi cho mẹ bận rộn.

Tôi không nhập hàng, không ôm vốn. Chỉ cần làm cộng tác viên, ai mua thì tôi gửi link và nhận hoa hồng. Điều bất ngờ là nhiều người tin tưởng vì tôi chỉ giới thiệu thứ mình đã dùng.

Sau khoảng 2 tháng, nguồn thu ổn định ở mức 4–6 triệu đồng/tháng – không lớn nhưng đều và ít áp lực.

Bài học rút ra:

- Chỉ bán thứ mình hiểu rõ.

- Chia sẻ thật thay vì đăng quảng cáo.

- Làm đều đặn, không nóng vội.

2. Bán đồ ăn vặt buổi chiều: Vất vả nhưng tiền chắc

Sau khi quen nhịp sống mới, tôi thử thêm một việc "thực chiến" hơn: bán đồ ăn vặt vào buổi chiều tối gần trường học. Ban đầu chỉ bán bánh tráng trộn và trà tắc – món dễ làm, vốn ít, quay vòng nhanh.

Thời gian đầu khá mệt vì phải vừa chuẩn bị đồ vừa trông con. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi nhận ra đây là nguồn thu rõ ràng nhất: bán được là có tiền ngay.

Hiện tại, trung bình mỗi tháng tôi kiếm khoảng 6–8 triệu đồng từ quầy nhỏ này (sau khi trừ chi phí). Những hôm mưa hoặc ít khách thì thấp hơn, nhưng nhìn chung khá ổn định.

Điều quan trọng nhất:

- Chọn đúng chỗ bán.

- Làm ít món nhưng làm ngon.

- Kiên trì ít nhất 1–2 tháng mới thấy kết quả.

3. Bán file PDF tự làm: Thu nhập nhỏ nhưng đều

Mất việc, nuôi con nhỏ: Tôi kiếm 15 triệu/tháng nhờ 3 việc đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 2.

Việc thứ ba tôi làm là bán các file PDF đơn giản: thực đơn ăn dặm, checklist đi sinh, mẫu theo dõi chi tiêu gia đình. Đây đều là thứ tôi tự tổng hợp từ kinh nghiệm cá nhân.

Tôi đăng chia sẻ lên Facebook cá nhân và vài hội nhóm mẹ bỉm. Ai cần thì chuyển khoản và tôi gửi file. Không phải ngày nào cũng có đơn, nhưng mỗi tháng vẫn thêm khoảng 2–3 triệu đồng.

Điểm hay của việc này là không tốn chi phí, không mất thời gian giao hàng, và có thể làm bất cứ lúc nào.

Muốn làm được cần nhớ:

- Nội dung phải thật sự hữu ích.

- Làm đơn giản, dễ dùng.

- Kiên trì đăng chia sẻ.

Điều tôi nhận ra sau một năm

Mất việc, nuôi con nhỏ: Tôi kiếm 15 triệu/tháng nhờ 3 việc đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 3.

Không có cách nào giúp giàu nhanh. Nhưng có rất nhiều cách giúp phụ nữ đang ở nhà vẫn có thể tự chủ tài chính phần nào.

Điều quan trọng nhất không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là bắt đầu hành động . Khi có thu nhập riêng, dù nhỏ, tôi thấy tự tin hơn rất nhiều và không còn áp lực tâm lý như trước.

Tôi cũng học được vài điều:

- Đừng chờ đủ giỏi mới làm.

- Đừng so sánh mình với người khác.

- Chọn việc phù hợp hoàn cảnh hơn là chạy theo xu hướng.

Lời kết

Nếu bạn cũng đang mất việc, nuôi con nhỏ hoặc tạm dừng công việc, đừng nghĩ rằng mình không còn lựa chọn. Những việc nhỏ, làm đều mỗi ngày, có thể không giúp giàu ngay – nhưng đủ để bạn đứng vững.

Với tôi, 15 triệu mỗi tháng không chỉ là tiền. Đó là cảm giác chủ động, bình tĩnh và tự tin rằng mình có thể xoay xở được với bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống.

Theo Nhật Anh

Thanh niên Việt

