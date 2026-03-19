Chi Pu ra thông báo nóng về quán phở ở Trung Quốc

Vừa mới đây, Chi Pu đã chính thức chia sẻ thông tin liên quan đến nhà hàng phở La Ganh tại Trung Quốc. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình tại thương hiệu này cho đối tác.

(Ảnh: Chi Pu)

Cụ thể, trong bài đăng, Chi Pu gửi lời cảm ơn đến những thực khách đã luôn yêu thương và ủng hộ La Ganh suốt thời gian qua. Cô cho biết đây là dự án đã dành nhiều tâm huyết trong gần 3 năm, tuy nhiên do lịch trình công việc ngày càng dày đặc, cùng khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Trung Quốc, cô không còn có thể thường xuyên trực tiếp tham gia vận hành như trước.

Sau quá trình trao đổi, Chi Pu đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại La Ganh cho Tập đoàn MUSE - đối tác Trung Quốc đã đồng hành cùng nhà hàng từ những ngày đầu. Theo nữ ca sĩ, việc chuyển giao này sẽ giúp đối tác chủ động hơn trong việc định hướng và phát triển thương hiệu trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời để cô tập trung cho các dự án cá nhân trong năm 2026.

Dù không còn đồng hành trong vai trò cũ, Chi Pu vẫn khẳng định hành trình cùng La Ganh là một kỷ niệm đẹp và đáng tự hào, đồng thời bày tỏ hy vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ nhà hàng trong thời gian tới.

(Ảnh: Chi Pu)

Trước đó, hành trình của quán phở này từng nhận được rất nhiều sự chú ý. Vào nửa cuối năm 2023, Chi Pu chính thức khai trương thương hiệu phở La Ganh tại khu Jing'an (Thượng Hải). Ngay từ những ngày đầu, quán đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người Việt, thực khách bản địa lẫn du khách quốc tế. Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh khách xếp hàng dài để chờ thưởng thức.

(Ảnh: Chi Pu)

Đến ngày 2/3/2024, chi nhánh thứ hai của La Ganh tiếp tục được khai trương tại trung tâm thương mại Taikoo Li Qiantan - một trong những khu mua sắm, giải trí sầm uất của thành phố. Việc mở rộng nhanh chóng giúp thương hiệu này càng được nhắc đến nhiều hơn.

(Ảnh: Chi Pu)

Tuy nhiên, khoảng tháng 10/2024, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện thông tin cho rằng quán phở của Chi Pu gặp khó khăn, thậm chí có tin đồn đóng cửa do vắng khách. Trước những thông tin này, phía La Ganh đã lên tiếng cho biết chi nhánh đầu tiên tại Jing'an thực chất chỉ đang chuyển sang địa điểm mới rộng rãi hơn, đồng thời hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới.

Đến tháng 2/2025, Chi Pu tiếp tục gây chú ý khi ra mắt phiên bản mới mang tên La Ganh 2.0 (La Ganh Vietnamese Bistro). Không chỉ dừng lại ở phở, nhà hàng mở rộng thực đơn lên hơn 50 món ăn Việt Nam, kèm theo nhiều loại đồ uống, hướng đến mô hình trải nghiệm ẩm thực đa dạng hơn. Địa điểm mới nằm tại Hong Kong Plaza, thuộc khu Xintiandi - một trong những khu vực nhộn nhịp bậc nhất Thượng Hải.

(Ảnh: Chi Pu)

Có thể thấy, dù không còn trực tiếp đồng hành, hành trình của Chi Pu với La Ganh vẫn là một dấu ấn đáng chú ý. Việc đưa một thương hiệu phở Việt sang thị trường quốc tế, đặc biệt là tại một thành phố lớn như Thượng Hải, phần nào cho thấy nỗ lực quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới.