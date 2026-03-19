1 điểm đến từng thu 40 tỷ đồng/năm đang mở cửa miễn phí cho toàn bộ người dân Việt Nam: Rộng 9.295 ha, mới được UNESCO ghi danh

Sau khi quần thể di tích và danh thắng Yên Tử được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào ngày 12/7/2025, tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết miễn toàn bộ phí tham quan trong giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2028. Đây không chỉ là dịp giúp nhiều du khách có cơ hội tiếp cận không gian linh thiêng này dễ dàng hơn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử – “đất tổ” của Thiền phái Trúc Lâm, đồng thời hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch “một điểm đến, hai di sản thế giới” của Quảng Ninh.

Theo báo Thanh Niên, trước đó, từ năm 2018, địa phương đã áp dụng thu phí tham quan với mức 40.000 đồng/lượt với người lớn và 20.000 đồng/lượt với trẻ em. Trong những năm đầu triển khai, nguồn thu này đạt khoảng 30–40 tỷ đồng mỗi năm.

Vùng đất linh thiêng của dân tộc

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử có diện tích khoảng 9.295 ha, trải dài trên địa bàn thành phố Uông Bí và Đông Triều. Đây được xem là một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng bậc nhất Việt Nam, gắn liền với sự hình thành Thiền phái Trúc Lâm thời Trần và hành trình tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Không gian di tích trải dài từ chân núi lên đến đỉnh Yên Tử cao hơn 1.000 m, tạo thành một hành trình tâm linh liên hoàn, nơi mỗi điểm dừng chân đều mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và triết lý riêng.

Hành trình khám phá Yên Tử thường bắt đầu từ chùa Trình, nơi du khách làm lễ trước khi lên núi rồi lần lượt đi qua chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực và suối Giải Oan – những địa danh gắn với dấu tích tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Đi sâu lên lưng chừng núi là chùa Hoa Yên, trung tâm Phật giáo quan trọng thời Trần, cùng chùa Một Mái và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử – cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Điểm kết thúc của hành trình là khu vực đỉnh thiêng Yên Tử, nơi đặt tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng đồng uy nghi giữa núi trời, cùng chùa Đồng nằm ở độ cao 1.068 m – ngôi chùa đồng nổi tiếng trên đỉnh núi, được xem là đích đến linh thiêng mà mọi người hành hương đều hướng tới.

Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên hùng vĩ và chiều sâu văn hóa – tâm linh đã tạo nên sức hút đặc biệt cho khu di tích Yên Tử suốt hàng trăm năm qua.

Là điểm đến đặc sắc với nhiều hoạt động thú vị

Không chỉ là cái nôi của Phật giáo Việt Nam, Yên Tử còn cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của rừng quốc gia cùng những dãy núi trùng điệp phủ mây. Không gian linh thiêng hòa quyện với thiên nhiên tạo nên khung cảnh vừa tĩnh tại vừa nên thơ. Vào những ngày trời quang, đứng ở độ cao 1.068 m, du khách có thể chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh, cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh.

Bên cạnh các nghi lễ tâm linh, lễ hội Yên Tử còn sôi động với biểu diễn dân gian, trò chơi truyền thống và trải nghiệm ẩm thực địa phương. Ngay cả ngoài mùa lễ hội, nơi đây vẫn là điểm đến hấp dẫn với các khóa thiền, trại hè và nhiều hoạt động trải nghiệm, mang đến một hành trình vừa thư giãn vừa chữa lành giữa vùng đất linh thiêng.

Để khám phá quần thể di tích Yên Tử, du khách cần chinh phục hành trình lên núi bằng 2 cách quen thuộc: đi bộ hoặc đi cáp treo. Tuyến leo núi dài khoảng 6 km, mất trung bình 6–8 tiếng, phù hợp với những ai muốn trải nghiệm hành trình “slow travel” giữa thiên nhiên.

Nếu muốn tiết kiệm thời gian và giữ sức, cáp treo Yên Tử là lựa chọn nhẹ nhàng hơn. Chỉ trong khoảng 10–15 phút, du khách đã có thể ngắm toàn cảnh núi rừng từ trên cao và tiến gần tới đỉnh núi. Giá vé tham khảo khoảng 350.000 đồng khứ hồi hoặc 200.000 đồng một chiều, miễn phí cho người trên 70 tuổi và trẻ em cao dưới 1,2 m.

Nếu muốn cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội sôi động nhất tại Yên Tử, du khách có thể ghé thăm vào ngày khai hội mùng 10 tháng Giêng Âm lịch – thời điểm núi rừng nhộn nhịp trong dòng người hành hương và các hoạt động văn hóa đặc sắc. Tuy nhiên, đây cũng là mùa cao điểm khi lượng khách đổ về rất đông. Vì vậy, những ai yêu thích sự yên tĩnh hoặc đi cùng gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ nên cân nhắc lựa chọn thời gian khác để chuyến đi thoải mái hơn.

Ảnh: Chùa Yên Tử

(Tổng hợp)