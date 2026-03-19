Hoà Minzy có tin vui

Mới đây, Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã công bố danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn tỉnh năm 2025. Những cá nhân được vinh danh giữ các vị trí, vai trò khác nhau, như: Vận động viên, ca sĩ, diễn viên cán bộ Trung tâm Khoa học công nghệ và chuyển đổi số, sinh viên, học sinh… Đây đều là những gương điển hình tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, lao động, sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và công tác xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ Bắc Ninh năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến.

Đáng chú ý danh sách này có tên ca sỹ Hoà Minzy. Theo đánh giá của Tỉnh đoàn tỉnh Bắc Ninh ca sĩ Hòa Minzy ghi dấu ấn với MV “Bắc Bling”, đạt thành tích số 1 Top Trending Music của Youtube; thành nghệ sĩ nữ nổi bật nhất Làn sóng xanh 2025 với tổng cộng 7 giải thưởng. Ngoài ra, cô cũng được trao nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, tích cực tham gia công tác thiện nguyện; góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa Bắc Ninh đến đông đảo công chúng.

Trong fan concert “Bắc Bling” của cô được tổ chức hồi đầu năm nay, nữ ca sĩ người Bắc Ninh đã khoe 30 bằng khen, giấy khen và các giải thưởng đạt được trải rộng từ nghệ thuật đến hoạt động cộng đồng. Kết quả này chỉ tính riêng trong thời gian từ tháng 3/2025-tháng 1/2026.

Thực tế, đây là thành tích không dễ đạt được trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh. Thành công của Hòa Minzy không đến từ những ồn ào nhất thời, mà là kết quả của một quá trình “đi chậm nhưng chắc”, lấy sự tử tế và kết nối lâu dài với khán giả làm trọng tâm.

Bên cạnh Hoà Minzy, Tỉnh đoàn Bắc Ninh cũng gọi tên những cá nhân có thành tích nổi bật ở tầm quốc gia và quốc tế. Tiêu biểu là Nguyễn Thị Oanh, “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam với 3 Huy chương Vàng tại SEA Games 33, 4 Huy chương Vàng tại Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2025.

Trong lĩnh vực học tập, anh Nguyễn Công Vinh, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh là gương mặt tiêu biểu với chuỗi thành tích ấn tượng: Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á và Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế năm 2025 và nhiều huy chương ở các năm học trước. Anh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.