Ăn thử bát bún riêu 80k gây xôn xao chợ Đồng Xuân: Topping ê hề ăn kèm nước sấu ngâm có ngon như lời đồn?

Vừa qua, câu chuyện về tô bún riêu có giá lên tới 80.000 đồng tại chợ Đồng Xuân - Hà Nội khiến nhiều thực khách không khỏi xôn xao và đưa ra những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng đây là mức giá "cắt cổ" chỉ dành cho khách du lịch, trong khi số khác lại quả quyết rằng đắt xắt ra miếng cho một bát bún đầy ắp giữa lòng phố cổ. Để tìm câu trả lời xác đáng nhất, chúng tôi đã có mặt tại quán cô Hằng Nga để mục sở thị xem bát bún riêu 50.000 đồng liệu có đủ sức làm hài lòng những thực khách khó tính nhất hay không.

Review tô bún riêu đang gây xôn xao ở chợ Đồng Xuân

Để đến được quán bún riêu của cô Hằng Nga, thực khách cần gửi xe ở phía ngoài cổng chợ Đồng Xuân hoặc các bãi đỗ xe lân cận, sau đó đi bộ vào con ngõ ẩm thực. Lối vào ngõ khá hẹp, luôn tấp nập người qua lại và mùi thơm của đủ loại món ăn mời gọi, nhưng chỉ cần đi sâu vào bên trong, thực khách sẽ nhìn thấy quầy bún nghi ngút khói cùng kệ topping đầy ắp của cô Hằng Nga.

Không gian quán không quá rộng, mang đậm nét bình dân của những hàng quán phố cổ, nơi thực khách có thể vừa ăn vừa cảm nhận nhịp sống hối hả, rộn ràng của khu chợ đầu mối lâu đời. Nếu ngồi ngay tại quán, chỗ ngồi chỉ phục vụ được 4 - 5 thực khách ăn tại chỗ, còn lại nhiều người thường đóng gói mua về nhà để thưởng thức.

Khẩu phần bún riêu đầy đặn, nước sấu ngâm độc đáo làm nên mùi vị đặc trưng

Ấn tượng đầu tiên khi bát bún được bưng ra chính là sự đầy đặn. Đây không phải kiểu bát bún "ăn cho biết" mà thực sự là một bữa ăn đủ để làm thỏa lòng những chiếc bụng đói nhất. Phần riêu cua ở đây được làm theo kiểu truyền thống, có độ tơi, mềm và dậy mùi thơm đặc trưng của cua đồng. Nước dùng là điểm nhấn khó quên với sắc đỏ tự nhiên từ rất nhiều cà chua tươi, tạo nên vị ngọt thanh và vẻ ngoài vô cùng bắt mắt.

Quán không sử dụng chanh, quất vắt trực tiếp hay giấm bỗng thông thường mà dùng nước sấu ngâm. Độ chua của sấu ngâm rất dịu, thanh mát và thoang thoảng mùi thơm đặc trưng, không tạo cảm giác gắt cổ. Khi hòa quyện cùng vị ngọt của nước xương và riêu cua, thứ nước dùng này giúp cân bằng toàn bộ bát bún, giải ngấy cực kỳ hiệu quả.

Về các loại đồ ăn kèm, quán cho thấy sự kỹ lưỡng trong khâu lựa chọn nguyên liệu. Thịt bò được thái mỏng, chần chín tới nên vẫn giữ được độ mềm và ngọt thịt. Giò tai thái miếng dày, ăn giòn sần sật. Nếu gọi thêm ốc, thực khách sẽ thấy ốc nhồi được làm sạch sẽ, to béo và giòn dai, không hề có mùi tanh. Bún rối sợi nhỏ ngập trong nước dùng, ăn kèm rổ rau sống tươi rói, thái mỏng đúng điệu Hà Nội càng làm tăng thêm độ hoàn thiện cho món ăn.

Mức giá 50.000 đồng cho một bát bún "khổng lồ" có đắt không?

Thực tế, mức giá 50.000 đồng là con số cơ bản cho một bát bún đầy đặn với các thành phần chính. Tuy nhiên, lý do xuất hiện những bát bún giá 80.000 đồng chính là ở cách tính đồ thêm riêng biệt của bà chủ. Tại đây, mỗi món gọi thêm như trứng vịt lộn, giò tai, thịt bò hay ốc đều được tính đồng giá 10.000 đồng cho mỗi phần thêm vào.

Với một bát bún đầy ắp thịt, giò, riêu và ốc, mức giá này được đánh giá là khá hợp lý so với mặt bằng chung tại khu vực trung tâm Hà Nội. Một bát bún như vậy đủ để làm no lòng một người review trưởng thành nặng từ 70 đến 80kg suốt từ sáng đến tận trưa muộn.

Quán thường mở cửa từ khoảng 8 giờ sáng đến 13 giờ chiều mỗi ngày. Dù nằm lọt thỏm giữa con ngõ nhỏ xô bồ, nhưng chính sự niềm nở xởi lởi của chủ quán cộng với chất lượng món ăn cực kỳ ổn định là thỏi nam châm khiến nơi đây vẫn luôn tấp nập khách ra vào. Bỏ qua những lùm xùm ồn ào, với những ai yêu thích hương vị bún riêu truyền thống chua thanh vị sấu ngâm nhưng vẫn đam mê một bữa ăn ngập ngụa topping, đây chắc chắn là một tọa độ cực kỳ đáng để tự mình trải nghiệm.