Quảng cáo trà sữa trên Zalo nhưng chơi chữ phản cảm, MayCha nói gì?

Mới đây, nhiều thực khách không khỏi xôn xao trước chiến dịch quảng cáo mới nhất của thương hiệu trà sữa MayCha. Cụ thể, thương hiệu này đã gửi hàng loạt thông báo qua tài khoản quảng cáo trên Zalo với những biểu ngữ gây sốc, sử dụng lối chơi chữ bị đánh giá là thô tục và phản cảm. Chiến dịch này ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người tiêu dùng, khiến thương hiệu phải nhanh chóng đưa ra phản hồi và hành động rà soát ngay lập tức.

Mọi chuyện bắt đầu khi nhiều khách hàng bất ngờ nhận được tin nhắn quảng cáo từ tài khoản chính thức của MayCha với tiêu đề gây liên tưởng đến những từ ngữ phản cảm: “** không như bạn nghĩ” . Theo nội dung chi tiết trong chương trình, đây là hoạt động khuyến mãi nhằm khuyến khích thực khách mang theo các vật dụng cá nhân có chữ cái đầu trong chương trình giảm giá để được mua size nước lớn với mức giá ưu đãi.

Chương trình khuyến mãi của MayCha trên Zalo. (Ảnh chụp màn hình)

Dù phía thương hiệu đã cố gắng lồng ghép giải thích rằng đây là chương trình khuyến mãi nhưng cách trình bày gây hiểu lầm đã khiến người xem cảm thấy phản cảm. Trên các diễn đàn, nhiều người dùng bày tỏ sự khó hiểu và thất vọng trước lối marketing này. Một số ý kiến cho rằng việc một thương hiệu lớn sử dụng những từ ngữ nhạy cảm để gửi hàng loạt tin nhắn khách hàng là hành động kém văn minh, làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu trong mắt công chúng.

Nhiều ý kiến trái chiều trên diễn đàn về chương trình này (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi nhận thấy những phản ứng trái chiều từ người tiêu dùng, phía chúng tôi đã lập tức liên hệ trực tiếp với đại diện của MayCha để làm rõ sự việc.

Trao đổi vào ngày 19/3, phía thương hiệu xác nhận đã nắm được các luồng ý kiến và quyết định tạm dừng chương trình ngay trong ngày để điều chỉnh. Đại diện thương hiệu chia sẻ: “Bọn mình sẽ ngưng chương trình này trong hôm nay và bọn mình vẫn đang nghiêm túc lắng nghe ý kiến từ người dùng. Để đưa thông tin chính thức đến người dùng thì tụi mình sẽ gửi cho bộ phận liên quan. Cảm ơn bạn.”

MayCha chính thức phản hồi về chương trình ưu đãi

Phía thương hiệu liên tục nhấn mạnh rằng, họ vẫn đang nghiêm túc lắng nghe mọi ý kiến đóng góp từ người dùng để có hướng xử lý phù hợp. Đồng thời, các thông tin chính thức tiếp theo sẽ được bộ phận liên quan xem xét và gửi tới khách hàng trong thời gian sớm nhất. Sau khi nhận phản hồi, phía thương hiệu đã xoá bài đăng trên Zalo.

Hiện tại, người tiêu dùng vẫn đang theo dõi các thông báo tiếp theo từ phía MayCha về hướng thay đổi của chương trình trong thời gian tới.