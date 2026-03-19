Quy Nhơn lên top 4 điểm đến thịnh hành nhất thế giới: Người Việt đã "bỏ quên" viên ngọc biển ngay trước cửa nhà mình bấy lâu nay?

Không phải lời đồn. Không phải quảng cáo. Nền tảng du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor vừa công bố bảng xếp hạng Travelers'Choice Best of the Best Destinations (giải thưởng uy tín nhằm vinh danh các điểm đến nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao nhất của khách du lịch), xướng tên thành phố nhỏ bé của Bình Định ở vị trí số 4 trong danh sách Top trending destinations in 2026 (Những điểm đến thịnh hành nhất năm 2026). Đáng nói, cùng danh sách chỉ có 2 thành phố của châu Á, Okinawa (Nhật Bản) xếp thứ 16. Milan hay Vienna... đều đứng dưới Quy Nhơn!

Một cái tên từ Việt Nam, trong danh sách mà cả hành tinh đang nhìn vào. Câu hỏi đặt ra chỉ có một thôi, tại sao chúng ta lại mất lâu đến vậy để nhận ra điều này?

Quy Nhơn có gì mà thế giới mê đến thế?

Nếu bạn chưa từng đến Quy Nhơn, hãy thử hình dung một thành phố biển mà ở đó, buổi sáng bạn có thể đứng trên bãi Kỳ Co nhìn ra biển xanh ngắt không một bóng người, thứ màu xanh mà trước giờ bạn chỉ thấy trong ảnh tạp chí nước ngoài chụp ở một nơi xa tít mù khơi nào đó. Buổi chiều, bạn lang thang qua Tháp Đôi Chăm Pa nghìn năm tuổi, nơi rêu phong và lịch sử quyện vào nhau theo cách không một bảo tàng nào dựng lại được. Buổi tối, bạn ngồi ăn bún chả cá ngay mép biển với giá chưa đến 30 nghìn đồng một tô.

Đó không phải du lịch được sắp xếp sẵn. Đó là cuộc sống thật, và người nước ngoài đang trả tiền máy bay xuyên lục địa để được sống như vậy một tuần.

Điều khiến Quy Nhơn lọt mắt xanh của các chuyên gia du lịch quốc tế không phải là sự hoành tráng, mà ngược lại, là sự nguyên bản chưa-bị-chạm-đến. Trong một thế giới mà mọi bãi biển đều có cà phê container và phông nền chụp ảnh, Quy Nhơn vẫn còn đó những góc biển hoang, những ngôi làng chài chưa kịp thành "điểm check-in", những con người sống chậm theo từng nhịp sóng.

Có một nghịch lý buồn cười là nhiều bạn đã từng thả tim ảnh Quy Nhơn trên Instagram từ tài khoản du lịch nước ngoài - mà chưa một lần đặt chân đến.

Không phải vì không muốn. Mà vì Quy Nhơn chưa bao giờ được PR rầm rộ. Không có sân bay quốc tế nhộn nhịp, không có resort 5 sao nhan nhản, không có KOL nào được mời về làm thương hiệu rầm rộ. Quy Nhơn cứ thế lặng lẽ đẹp và lặng lẽ chờ.

Thế giới đã tìm đến trước. Khách Tây đã âm thầm truyền tai nhau về những con sóng ở Eo Gió, về nem chả Bình Định, về cảm giác ngủ võng trên bãi cát mà không bị ai làm phiền. Và bây giờ, khi một bảng xếp hạng quốc tế chính thức đặt Quy Nhơn ngang tầm những điểm hàng đầu khắp thế giới, chúng ta mới giật mình nhìn lại.

Đây là lúc để đi - trước khi mọi thứ thay đổi

Đặc sản của những điểm đến mới nổi là chúng có một khoảng thời gian vàng với đủ hạ tầng để đi thoải mái, nhưng chưa đủ đông để mất đi linh hồn. Quy Nhơn đang ở đúng cái khoảng thời gian vàng đó.

Sân bay Phù Cát đã có thêm nhiều đường bay thẳng từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Hệ thống homestay và resort tầm trung đã đủ đa dạng để phục vụ mọi ngân sách. Nhưng những bãi biển vắng, những quán ăn chưa có biển hiệu, những người dân địa phương hiếu khách vẫn nở nụ cười chào người lạ như người quen - tất cả vẫn còn đó.

Còn bao lâu nữa? Không ai biết. Nhưng những ai đã trải qua cảm giác đến Hội An trước làn sóng du lịch ào ạt, hay ghé Đà Lạt trước khi cà phê mọc lên như nấm, đều hiểu rằng có những nơi chỉ đẹp thật sự trong một khoảng thời gian nhất định.

Không phải tất cả chuyến đi đều cần checklist dày đặc. Quy Nhơn là kiểu điểm đến mà bạn nên để mình đi chậm lại.

Buổi sáng, thức dậy sớm để bắt kịp cảnh biển lúc 5 giờ - khi ngư dân đang kéo lưới và bầu trời còn chưa kịp sáng hết. Buổi trưa, ghé chợ đầu mối mua hải sản tươi rồi nhờ nhà hàng nhỏ gần đó chế biến - một bữa ăn tươi ngon mà giá chỉ bằng một ly cà phê Sài Gòn. Buổi chiều, thuê xe máy chạy dọc theo đường ven biển về phía Ghềnh Ráng, nơi từng là chốn thi nhân Hàn Mặc Tử tìm về, để hiểu vì sao mảnh đất này nuôi dưỡng được những tâm hồn đẹp đến vậy.

Và buổi tối, không cần đi đâu xa. Cứ ngồi xuống một cái ghế nhựa ven biển, gọi một đĩa mực nướng, nhìn ra màn đêm lấp lánh đèn thuyền, và nhớ rằng, đây là Việt Nam. Đất nước mình. Đẹp hơn mình tưởng rất nhiều.

Đừng để năm sau lại thấy ảnh Quy Nhơn trên báo nước ngoài mà tiếc.

Có những nơi bạn sẽ hối hận nếu không đến đúng lúc. Không phải vì chúng sẽ biến mất, mà vì chúng sẽ thay đổi, và phiên bản nguyên sơ, chân thật nhất của chúng chỉ tồn tại một lần.

Quy Nhơn đang ở đỉnh của làn sóng đó. Thế giới đã thấy. Bây giờ đến lượt người Việt mình về thăm viên ngọc biển mà chúng ta may mắn có sẵn ngay trước cửa nhà.

Bạn định đợi đến bao giờ?