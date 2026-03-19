Cận cảnh căn hộ của Trấn Thành - Hari Won: Ngắm trọn thành phố từ view ban công, riêng tiền nội thất ngốn 5 tỷ

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, Trấn Thành đã sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, trong đó nổi bật là căn hộ cao cấp giữa trung tâm TP.HCM mà anh cùng Hari Won dọn về sinh sống từ năm 2021. Tổ ấm này có giá khoảng 20 tỷ đồng (tại thời điểm mua), chưa kể nam MC còn mạnh tay chi thêm 5 tỷ để hoàn thiện nội thất theo đúng dấu ấn cá nhân.

Điểm ấn tượng nhất của căn hộ chính là hệ thống cửa sổ và ban công với tầm view "triệu đô" nhìn trọn thành phố từ trên cao. Từ phòng khách, phòng ngủ đến cả phòng tắm, đâu đâu cũng có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh TP.HCM, đặc biệt lung linh về đêm. Không gian này mang lại cảm giác vừa thư giãn vừa sang trọng, đúng chuẩn sống giữa trung tâm nhưng vẫn riêng tư và đẳng cấp.

Toàn bộ căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng như khách sạn 5 sao. Tông màu trung tính kết hợp với nội thất cao cấp tạo nên tổng thể hài hòa và tinh tế. Trấn Thành cũng rất chú trọng ánh sáng khi đầu tư hệ thống đèn LED âm tường có thể điều chỉnh nhiều chế độ khác nhau, giúp không gian luôn mới mẻ theo từng thời điểm trong ngày.

Không gian bên trong được bố trí mở, phòng khách nối liền với khu bếp tạo cảm giác rộng rãi và gần gũi. Ngoài ra, căn hộ còn có phòng tập riêng để hai vợ chồng duy trì thói quen luyện tập tại nhà, cùng khu vực thay đồ và trưng bày đồ hiệu được sắp xếp gọn gàng, khoa học.

Phòng để quần áo của 2 vợ chồng khiến dân mạng không khỏi trầm trồ bởi độ chịu chi và cách sắp xếp gọn gàng, ấn tượng. Đây cũng là góc checkin yêu thích của Hari Won.

Một góc đặc biệt trong căn hộ khiến nhiều người choáng ngợp chính là khu trưng bày nước hoa của Trấn Thành. Nam MC sở hữu bộ sưu tập lên đến hàng trăm chai nước hoa cao cấp, được sắp xếp cẩn thận trên các kệ riêng. Đây cũng là nơi anh thường xuyên khoe với bạn bè mỗi khi ghé thăm.

Không chỉ là nơi ở, căn hộ này còn thể hiện rõ gu thẩm mỹ và phong cách sống của Trấn Thành. Từ việc lựa chọn nội thất, ánh sáng đến cách bài trí từng góc nhỏ, tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng. Với view nhìn trọn thành phố cùng không gian sống đẳng cấp, tổ ấm của vợ chồng nam MC thực sự là hình mẫu căn hộ trong mơ của nhiều người.