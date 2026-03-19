Tà Xùa vào top điểm đến toàn cầu 2026: “Thiên đường săn mây” của Việt Nam

Với cảnh quan hùng vĩ và trải nghiệm "săn mây" độc đáo, Tà Xùa (Sơn La) đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm năm 2026, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch vùng cao Tây Bắc trên bản đồ quốc tế.

Ảnh: Vera Ong

Ghi danh nhờ vẻ đẹp khác biệt

Danh sách các điểm đến nổi bật năm 2026 do kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ) công bố tập trung vào những địa danh còn giữ được nét nguyên sơ, tránh xa du lịch đại trà và mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Trong bối cảnh xu hướng du lịch đang chuyển dịch sang khám phá Tà Xùa nổi lên như một lựa chọn tiêu biểu.

Không sở hữu hệ thống dịch vụ quy mô lớn hay các khu nghỉ dưỡng cao cấp, điểm đến này gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp tự nhiên gần như nguyên bản, chưa bị tác động nhiều bởi hoạt động thương mại hóa.

"Thiên đường săn mây" giữa núi rừng Tây Bắc

Nằm ở độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển, Tà Xùa từ lâu đã được biết đến là một trong những địa điểm săn mây đẹp nhất miền Bắc. Những lớp mây dày đặc len lỏi qua các thung lũng, phủ kín sườn núi, tạo nên khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai.

Điểm nhấn đặc biệt tại đây là cung đường "sống lưng khủng long" dải núi hẹp kéo dài, hai bên là vực sâu và biển mây bồng bềnh. Đây không chỉ là trải nghiệm đầy thử thách mà còn là địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng bình minh, khi ánh nắng xuyên qua làn mây tạo nên những khung cảnh ngoạn mục.

Sức hút từ sự nguyên sơ và yên bình

Không ồn ào, náo nhiệt, Tà Xùa mang đến một không gian tĩnh lặng, phù hợp với những du khách muốn "trốn" khỏi nhịp sống đô thị. Những bản làng nhỏ nằm nép mình bên sườn núi, nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt.

Du khách đến đây không chỉ để tham quan mà còn để trải nghiệm, từ trekking, săn mây đến khám phá văn hóa bản địa và thưởng thức các đặc sản vùng cao.

Thời điểm lý tưởng để khám phá

Tà Xùa cách Hà Nội khoảng 200–240 km, thuận tiện cho các chuyến đi ngắn ngày. Thời điểm đẹp nhất để săn mây thường kéo dài từ tháng 11 đến khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau, khi điều kiện thời tiết thuận lợi giúp hình thành những biển mây dày và ổn định.

Tuy nhiên, do địa hình đồi núi phức tạp, nhiều cung đường dốc và quanh co, du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện và kỹ năng di chuyển để đảm bảo an toàn.

Mở ra cơ hội cho du lịch bền vững

Việc Tà Xùa được vinh danh trên bảng xếp hạng quốc tế không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới. Đồng thời, đây cũng là thách thức trong việc cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo tồn cảnh quan tự nhiên.

Các chuyên gia cho rằng, để giữ được sức hút lâu dài, Tà Xùa cần được định hướng phát triển theo hướng bền vững, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường và giữ gìn những giá trị nguyên bản vốn có.

Với biển mây đặc trưng, cảnh sắc núi rừng hùng vĩ và không gian yên bình hiếm có, Tà Xùa đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế. Đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn, mà còn là minh chứng cho tiềm năng phát triển của những vùng đất còn ít được khai thác tại Việt Nam.