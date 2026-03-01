Vì sao hai người cùng 35 tuổi, thu nhập như nhau, chỉ một người mua được nhà?

Ở tuổi 35, nhiều người bắt đầu nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Có người đã có trong tay căn nhà nhỏ ổn định, cũng có người vẫn loay hoay với tiền thuê nhà mỗi tháng. Điều khiến người ta băn khoăn không phải là mức lương, mà là cùng một xuất phát điểm, cùng một mức thu nhập, cùng một thói quen tiết kiệm, tại sao kết quả lại khác nhau đến vậy?

Câu chuyện của Lý Mạn và Trần Vũ là một ví dụ điển hình. Hai người quen nhau từ thời đại học, sau khi ra trường đều làm việc tại một thành phố lớn. Mức lương của họ gần như tương đương, mỗi tháng đều cố gắng dành ra khoảng 30% thu nhập để tiết kiệm. Những năm đầu, cuộc sống của cả 2 gần như không có gì khác biệt.

Thế nhưng sau 15 năm, Lý Mạn đã mua được một căn hộ nhỏ, còn Trần Vũ vẫn đang chật vật với bài toán tích lũy mua nhà. Sự khác biệt không nằm ở việc ai kiếm nhiều tiền hơn, mà nằm ở cách họ sử dụng số tiền mình có.

1. Tư duy về tiền: “Giữ tiền” hay “để tiền sinh lời”

Trần Vũ luôn tâm niệm: Tiền kiếm được đã vất vả, tốt nhất là giữ thật chặt. Cô gửi toàn bộ tiền để dành được vào tài khoản ngân hàng, gần như không động đến. Trong mắt cô, đó là cách an toàn nhất.

Trong khi đó, Lý Mạn lại có một cách nhìn khác. Cô không chỉ nghĩ đến việc giữ tiền, mà luôn tự hỏi làm sao để tiền có thể sinh lời. Ngay từ khi đi làm được 2 năm, cô đã bắt đầu tìm hiểu các kênh đầu tư an toàn như mua vàng, quỹ chỉ số hoặc các sản phẩm tiết kiệm có lãi suất tốt hơn. Số tiền cô có không nhiều, nhưng được “vận hành” liên tục.

Chính sự khác biệt trong tư duy này khiến khoảng cách bắt đầu hình thành.

2. Cách tiếp cận rủi ro: Tránh hoàn toàn hay kiểm soát có chọn lọc

Trần Vũ rất sợ rủi ro. Nghe đến đầu tư là cô nghĩ ngay đến mất tiền, lừa đảo hoặc thua lỗ. Vì vậy, cô chọn cách tránh hoàn toàn mọi thứ liên quan đến đầu tư.

Ngược lại, Lý Mạn không phủ nhận rủi ro, nhưng cô học cách hiểu và kiểm soát nó. Cô không lao vào những kênh đầu tư mạo hiểm, cũng không chạy theo “làm giàu nhanh”. Thay vào đó, cô dành thời gian đọc tài liệu, theo dõi thị trường và chỉ chọn những hình thức đầu tư mà bản thân có thể hiểu rõ.

Trong suốt nhiều năm, Lý Mạn hiếm khi gặp những cú “mất trắng”, nhưng vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định. Còn Trần Vũ, dù không mất tiền, nhưng tiền cũng gần như “đứng yên”.

3. Kỷ luật tài chính: Tiết kiệm là đủ hay cần có chiến lược

Cả hai đều tiết kiệm, nhưng cách tiết kiệm lại khác nhau.

Trần Vũ tiết kiệm theo kiểu nếu duy trì được mức 30% thu nhập thì tốt, còn không, 15-20% cũng không sao. Mỗi tháng, Trần Vũ đều tiết kiệm nhưng cô không có kế hoạch cụ thể cho số tiền đó.

Trong khi đó, Lý Mạn xây dựng một hệ thống rõ ràng. Cô chia tiền tiết kiệm thành nhiều phần: một phần dự phòng, một phần đầu tư dài hạn, một phần linh hoạt. Mỗi khoản đều có mục tiêu cụ thể.

Nhờ vậy, tiền của Lý Mạn không bị “trộn lẫn” và luôn có định hướng rõ ràng. Còn Trần Vũ, dù cũng có tiền tiết kiệm, nhưng thiếu kế hoạch khiến việc tích lũy không hiệu quả.

4. Tầm nhìn dài hạn: Chờ đủ tiền hay chuẩn bị từ sớm

Trần Vũ luôn nghĩ rằng mua nhà là một mục tiêu rất xa vời. Cô chờ đến khi có đủ một khoản lớn rồi mới tính tiếp. Lý Mạn thì khác. Ngay từ khi còn chưa đủ khả năng, cô đã bắt đầu tìm hiểu thị trường, giá nhà, chính sách vay. Khi cơ hội đến, cô không bị động.

Đến năm thứ 9 đi làm, khi tích lũy đạt một mức nhất định, cộng thêm khoản lợi nhuận từ đầu tư, Lý Mạn đủ điều kiện đặt cọc và vay thêm để mua nhà. Quyết định này không phải là bốc đồng, mà là kết quả của nhiều năm chuẩn bị.

Trần Vũ lúc đó mới nhận ra mình chưa từng thực sự chuẩn bị cho mục tiêu này.

5. Thói quen học hỏi: Hời hợt hay nghiêm túc

Một điểm khác biệt quan trọng nữa là thói quen học hỏi.

Trần Vũ sau giờ làm thường giải trí, nghỉ ngơi, ít khi dành thời gian tìm hiểu thêm về tài chính. Những gì cô biết gần như không thay đổi theo thời gian. Lý Mạn thì ngược lại. Cô thường xuyên đọc sách, theo dõi các chuyên gia tài chính, cập nhật xu hướng thị trường. Dù mỗi ngày chỉ một chút, nhưng tích lũy lại tạo thành một nền tảng vững chắc.

Chính điều này giúp cô đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong việc quản lý tiền.

Khi nhìn lại, sự khác biệt giữa Lý Mạn và Trần Vũ không nằm ở việc ai chăm chỉ hơn hay ai kiếm nhiều tiền hơn, mà nằm ở cách họ suy nghĩ và hành động với tiền bạc. Một người chọn an toàn tuyệt đối nhưng đứng yên, một người chọn an toàn có tính toán và để tiền phát triển.

Câu chuyện này cũng là lời nhắc rằng, trong thời đại hiện nay, chỉ tiết kiệm thôi có thể là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là hiểu tiền, biết cách sử dụng tiền và kiên trì với một chiến lược phù hợp. Bởi đôi khi, khoảng cách giữa “có nhà” và “chưa có gì” không phải là vài triệu tiền lương mỗi tháng, mà là những lựa chọn rất nhỏ, lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm.