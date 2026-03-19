Việt Nam công bố tiêu chuẩn mới cho du lịch mạo hiểm

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 1166/QĐ-BKHCN (ngày 11/2/2026), công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14602:2026 (ISO 3021:2023) về du lịch mạo hiểm trong hoạt động đi bộ đường dài (hiking) và đi bộ đường dài mạo hiểm (trekking).



Hoạt động đi bộ đường dài (hiking) - sản phẩm du lịch mạo hiểm ngày càng phổ biến.

Tiêu chuẩn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xây dựng, được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định trước khi công bố.

TCVN 14602:2026 quy định các yêu cầu và khuyến nghị nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia, trưởng nhóm và nhân sự liên quan trong các hoạt động du lịch mạo hiểm gắn với đi bộ đường dài. Đồng thời, tiêu chuẩn đưa ra tiêu chí phân loại lộ trình theo đặc điểm và mức độ khó, áp dụng cho các sản phẩm du lịch được tổ chức dưới hình thức hiking và trekking.

Địa hình rừng dốc và phức tạp là yếu tố quan trọng để phân loại mức độ khó của lộ trình trekking.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn nhấn mạnh việc nhận diện và thông tin đầy đủ các rủi ro cho người tham gia. Đơn vị tổ chức phải đảm bảo trưởng nhóm đáp ứng yêu cầu chuyên môn, có hồ sơ theo dõi năng lực và thực hiện kiểm tra an toàn thiết bị trước mỗi hành trình.

Bên cạnh đó, các dịch vụ liên quan từ bên thứ ba cũng phải tuân thủ tiêu chuẩn an toàn. Công tác dự báo thời tiết, nhận diện nguy cơ và theo dõi cảnh báo từ cơ quan chức năng được xem là yêu cầu bắt buộc.

Tiêu chuẩn cũng đặt ra các quy định về bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng tại điểm đến, đặc biệt tại các khu bảo tồn hoặc khu vực nhạy cảm về sinh thái. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực, đồng thời đảm bảo điều kiện vệ sinh, phòng ngừa lây nhiễm.

Trong hành trình hiking và trekking, các điểm dừng chân cần được tính toán nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người tham gia.

Việc xác định số lượng khách tham gia được yêu cầu căn cứ vào sức chứa điểm đến, đặc điểm lộ trình và điều kiện thực tế. Trong trường hợp phục vụ trẻ em hoặc người khuyết tật, đơn vị tổ chức phải có phương án riêng, đảm bảo các điều kiện an toàn chuyên biệt.

Ngoài ra, tiêu chuẩn còn quy định cụ thể về năng lực lãnh đạo, công tác chuẩn bị cho khách, trang thiết bị, bảo hiểm, quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Các lộ trình trekking, hiking cần được phân loại rõ ràng để người tham gia nắm bắt trước khi khởi hành.

Việc ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch mạo hiểm trong hoạt động đi bộ đường dài và đi bộ đường dài mạo hiểm được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp và mức độ an toàn của các sản phẩm du lịch mạo hiểm tại Việt Nam trong bối cảnh loại hình này ngày càng phát triển.