"Cô gái đẹp nhất hành tinh" từng là hot girl phố đi bộ Hà Nội: 9 năm đã trôi qua, hiện tại ra sao?

Đó là Nancy (tên đầy đủ là Nancy Jewel Mcdonie, SN 2000, cựu thành viên Momoland). Người đẹp này là con lai Mỹ - Hàn Quốc. Người đẹp có dung mạo nổi bật ở dàn thần tượng nữ thế hệ thứ ba.

Còn nhớ vào năm 2017, một cô gái ngoại quốc xinh đẹp bất ngờ xuất hiện tại phố đi bộ Hà Nội. Không cần biết là ai, chỉ với vài khoảnh khắc chụp vội, cô đã nhanh chóng trở thành “hot girl phố đi bộ” gây sốt khắp MXH Việt. Đến năm 2023, mỹ nhân này thậm chí còn vượt qua nhiều tên tuổi như nhóm nhạc BlackPink, Gal Gadot, Jasmine Tookes... để đứng đầu trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Cuộc sống, nhan sắc hiện tại khiến nhiều người tò mò.

Nancy

Từ “hot girl phố đi bộ Hà Nội” đến danh hiệu đẹp nhất thế giới

Cách đây gần 1 thập kỷ, Nancy bất ngờ trở thành “hot girl phố đi bộ Hà Nội”. Năm 2017, trong một chuyến lưu diễn cùng Momoland tại Việt Nam, nữ idol khi đó mới 17 tuổi đã gây sốt khi bị người đi đường “bắt gặp” trong lúc dạo chơi.

Nhan sắc chụp vội trên phố đi bộ Hà Nội năm cô gái này 17 tuổi.

Không cần ánh đèn sân khấu hay ekip chuyên nghiệp, chỉ vài bức ảnh chụp vội cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ. Gương mặt lai Tây với làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng nụ cười trong trẻo của Nancy nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi. Từ một khoảnh khắc đời thường, cô trở thành “hiện tượng mạng” tại Việt Nam, được gọi bằng cái tên thân mật: hot girl phố đi bộ.

Sở hữu hai dòng máu Mỹ - Hàn, Nancy từ nhỏ đã nổi bật với ngoại hình cuốn hút. Thậm chí, từ thời tiểu học, cô đã được ví như “tiểu Kim Tae Hee” nhờ vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng.

Sau khi debut, Nancy nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ idol sinh sau năm 2000. Đỉnh điểm, năm 2023, cô đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 Most Beautiful Faces do TC Candler công bố, vượt qua hàng loạt mỹ nhân đình đám như Jisoo, Tzuyu hay Gal Gadot.

Nhan sắc thủa nhỏ cũng không kém cạnh.

Tuy nhiên, điều khiến Nancy gây chú ý không chỉ là vẻ đẹp hoàn hảo. Trong suốt sự nghiệp, cô từng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán vì ngoại hình, đặc biệt là những giai đoạn tăng cân.

Không ít hình ảnh cho thấy nữ idol có vóc dáng tròn trịa hơn, thậm chí lộ vòng hai, khiến cô trở thành nạn nhân của body shaming. Nhưng cũng chính từ đây, Nancy lại khiến nhiều người bất ngờ theo một cách khác: dù ở trạng thái nào, visual của cô vẫn đủ sức gây xao xuyến. Sau đó, nữ idol đã nỗ lực điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện để lấy lại vóc dáng thon gọn. Khi quay trở lại với hình thể cân đối, Nancy tiếp tục khẳng định sức hút với tỷ lệ cơ thể đẹp cùng thần thái ngày càng trưởng thành.

Có những giai đoạn Nancy tăng cân nhưng vẫn xinh.

Hiện tại: 26 tuổi, vẫn là “nữ thần visual”

Ở tuổi 26, Nancy không còn hoạt động sôi nổi theo mô hình nhóm nhạc như trước, nhưng vẫn duy trì sức hút ổn định với nhiều vai trò khác nhau. Sau khi rời Momoland, cô tập trung phát triển cá nhân, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, lễ trao giải và hoạt động giải trí trong nước lẫn quốc tế.

Trong khoảng năm 2024-2025, Nancy được bắt gặp tại nhiều event của các thương hiệu làm đẹp và thời trang, với hình ảnh trưởng thành, sắc sảo hơn so với thời kỳ debut. Mỗi lần xuất hiện, cô đều nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ visual nổi bật,đặc biệt là làn da sáng, đường nét gương mặt hài hòa và thần thái tự tin trước ống kính.

Bên cạnh đó, nữ idol cũng tích cực thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và MC, cho thấy định hướng mở rộng sự nghiệp thay vì chỉ đóng khung trong vai trò ca sĩ. Phong cách của Nancy hiện tại được nhận xét là linh hoạt hơn: khi thì thanh lịch, nữ tính, lúc lại quyến rũ, cá tính nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút đặc trưng.

Cô là gương mặt quảng cáo, đại diện cho nhiều brand.

Trên mạng xã hội, Nancy vẫn giữ lượng người theo dõi ổn định với hơn 3,3 triệu follower. Mỗi bài đăng, dù là ảnh hậu trường, dự sự kiện hay khoảnh khắc đời thường, đều nhận về lượng tương tác lớn – cho thấy sức hút của “hot girl phố đi bộ năm nào” vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Cùng xem thêm một số hình ảnh của Nancy thời gian gần đây:

Ảnh: FBNV