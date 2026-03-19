Một không gian hơn 2.000 m2 vừa ra mắt tại TP.HCM đang gây chú ý: Có gì đặc biệt mà ai đi qua cũng phải ngoái nhìn?

Thương hiệu thời trang quốc tế Zara chính thức khai trương cửa hàng mới tại Crescent Mall (101 Tôn Dật Tiên, phường Tân Mỹ, TP.HCM), đánh dấu bước mở rộng chiến lược tại thị trường Việt Nam. Không chỉ gia tăng độ phủ, cửa hàng mới còn giới thiệu không gian bán lẻ theo concept toàn cầu mới nhất, tích hợp công nghệ hiện đại và định hướng phát triển bền vững.

Cửa hàng Zara Crescent Mall có diện tích hơn 2.000 m2, trải dài trên hai tầng, trưng bày đầy đủ các bộ sưu tập dành cho nam và nữ. Không gian được thiết kế bởi đội ngũ Studio Kiến trúc Zara, với mục tiêu mang đến trải nghiệm mua sắm thân thiện, tinh tế và trực quan.

Kiến trúc nội thất được tổ chức theo chuỗi không gian liên kết, mỗi khu vực mang một cá tính riêng, góp phần tôn vinh từng bộ sưu tập. Mô hình boutique được áp dụng nhằm tạo sự kết nối gần gũi giữa khách hàng và sản phẩm, đồng thời tối ưu hành trình mua sắm.

Đây là cửa hàng thứ hai của Zara tại TP.HCM được triển khai theo concept mới, với cách bố trí sản phẩm hợp lý hơn, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn.

Một trong những điểm nhấn của Zara Crescent Mall là việc ứng dụng công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm đa kênh liền mạch. Khách hàng có thể tương tác với thương hiệu tại cửa hàng, qua website hoặc ứng dụng di động.

Hệ thống hỗ trợ cho phép tra cứu tồn kho theo thời gian thực, xác định nhanh vị trí sản phẩm trong cửa hàng, từ đó rút ngắn thời gian tìm kiếm và nâng cao hiệu quả mua sắm.

Tại cửa hàng, nhiều giải pháp công nghệ được triển khai như hai khu vực hỗ trợ thanh toán với các trạm thanh toán tiện lợi, khu vực đổi trả hàng trực tuyến riêng biệt và hệ thống hoàn trả tự động. Những tiện ích này giúp đơn giản hóa quy trình mua sắm, đáp ứng nhu cầu ngày càng linh hoạt của người tiêu dùng.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, cửa hàng mới cũng chú trọng các sáng kiến bền vững. Tại đây, khách hàng có thể tham gia tái chế thông qua điểm thu gom bao bì giấy từ đơn hàng trực tuyến, cũng như khu vực tiếp nhận quần áo đã qua sử dụng nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm thông qua hợp tác với các tổ chức từ thiện.

Cửa hàng được trang bị hệ thống tiết kiệm năng lượng tiên tiến, bao gồm giải pháp sưởi và làm mát hiệu quả, kết hợp thiết kế ánh sáng LED tối ưu nhằm giảm tiêu thụ điện năng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Ngoài ra, toàn bộ hoạt động vận hành được kết nối với nền tảng nội bộ Inergy – hệ thống giám sát tập trung mức tiêu thụ điện và điều hòa. Nhờ đó, việc quản lý năng lượng được thực hiện hiệu quả hơn, góp phần xây dựng chiến lược giảm tiêu thụ năng lượng dài hạn.

Zara Crescent Mall dành riêng một khu vực độc lập cho các bộ sưu tập giày dép và túi xách. Không gian này tập trung những thiết kế nổi bật, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân hóa nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Bên cạnh đó, một phần sản phẩm vẫn được trưng bày tại các khu vực khác trong cửa hàng để hoàn thiện các gợi ý phối đồ, giúp khách hàng dễ dàng xây dựng phong cách cá nhân một cách đồng bộ.

Zara là thương hiệu thuộc Inditex – tập đoàn thời trang toàn cầu sở hữu nhiều thương hiệu như Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho và Zara Home. Inditex hiện hoạt động tại 98 thị trường và tiếp cận hơn 200 thị trường trực tuyến, với mục tiêu đạt trung hòa khí hậu vào năm 2040.

Năm 2025 đánh dấu 50 năm thành lập Zara, kể từ khi nhà sáng lập Amancio Ortega mở cửa hàng đầu tiên tại A Coruña (Tây Ban Nha) vào năm 1975. Từ đó đến nay, thương hiệu không ngừng phát triển dựa trên triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp thời trang cập nhật nhanh với mức giá hợp lý.