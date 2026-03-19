Cơ ngơi của NSND Xuân Bắc: 4 mặt đều là gỗ tự nhiên, rộng ngàn mét vuông chưa đi đã thấy "lạc lối"

Nhắc đến bất động sản của NSND Xuân Bắc, nhiều người lập tức nhớ đến căn biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông, vừa sang trọng, vừa ấm cúng, là nơi cả gia đình nam nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống hòa mình cùng thiên nhiên. Tọa lạc yên bình ở ngoại thành Hà Nội, công trình hoành tráng này thờng được ví như một "biệt phủ thu nhỏ". Không chỉ ấn tượng bởi diện tích rộng rãi và thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân, căn biệt thự còn gây choáng ngợp với 4 mặt đều sử dụng gỗ tự nhiên; từ nội thất đến cách bài trí, chất liệu gỗ đều được ưu tiên tối đa, tạo nên vẻ sang trọng, đẳng cấp mà vẫn giữ trọn nét truyền thống, cổ điển đặc trưng.

Biệt thự của gia đình Xuân Bắc được xây dựng từ khá lâu và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Công trình gây ấn tượng bởi sự bề thế nhưng vẫn mang lại cảm giác rất yên bình. Toàn bộ ngôi nhà được làm chủ yếu từ gỗ tự nhiên, gồm hai tầng chính và một tầng hầm, vừa sang trọng vừa giữ được nét truyền thống. Thiết kế bốn mặt đều sử dụng gỗ khiến tổng thể trở nên ấm cúng, gần gũi nhưng vẫn toát lên sự chỉn chu và đẳng cấp.

Bao quanh biệt thự là không gian xanh với cây cối, hoa lá và hồ cá, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng. Sự kết hợp này giúp ngôi nhà không chỉ đẹp về kiến trúc mà còn mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng khi nhìn vào.

Lối đi lát đá xen kẽ với thảm cỏ xanh mướt, điểm xuyết bằng nhiều khóm hoa rực rỡ tạo nên khung cảnh nên thơ cho căn biệt thự

Từ hiên nhà chính hướng tầm mắt ra có thể dễ dàng chiêm ngưỡng khu vườn rộng thoáng với thảm cỏ xanh mướt trải dài

Trong khuôn viên biệt thự được bố trí nhiều khu vực bàn ghế và chòi nghỉ ngoài trời.

Ngoài căn nhà chính nổi bật với thiết kế 4 mặt gỗ, trong khuôn viên, Xuân Bắc còn bố trí thêm một vài ngôi nhà nhỏ, tạo điểm nhấn thú vị cho tổng thể. Những công trình này nằm xen giữa thảm cỏ xanh và các loại cây cảnh, mang đến cảm giác gần gũi, dễ chịu. Nhờ cách sắp xếp hài hòa, không gian sống trở nên sinh động hơn mà vẫn giữ được vẻ thư thái, thoáng đãng.

Căn nhà nhỏ trong khuôn viên biệt thự

Những căn nhà nhỏ đều được bao quanh bởi cỏ xanh, đá cuội và nhiều loại cây cảnh

Bước vào bên trong, căn biệt thự của Xuân Bắc tiếp tục ghi điểm với vẻ sang trọng mang đậm tinh thần truyền thống. Nội thất chủ đạo vẫn là gỗ tự nhiên, từ trần, cột cho đến các món đồ lớn nhỏ, tạo nên tổng thể ấm cúng và bền bỉ theo thời gian. Từng chi tiết đều được sắp đặt có chủ ý: từ sập gụ, tủ thờ, bình gốm đến những chiếc đồng hồ cổ… tất cả hòa quyện hài hòa, vừa tôn lên nét tinh tế, vừa phản ánh rõ gu thẩm mỹ chỉn chu của nam nghệ sĩ.

Từ cách bố trí không gian cho đến sắp xếp nội thất đều được tính toán kỹ lưỡng

Hoa tươi được trưng bày khắp nơi, từ phòng khách đến bàn thờ, giúp không gian thêm sinh động

Các món đồ trang trí cùng những bức tranh, tác phẩm nghệ thuật là điểm nhấn không thể thiếu

Việc ưu tiên sử dụng nội thất gỗ không chỉ mang đến cảm giác ấm áp, mà còn tạo nên vẻ sang trọng tinh tế, nâng tầm tổng thể không gian.



