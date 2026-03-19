Vợ chồng ở TP.HCM gây sốt với khu vườn trên sân thượng, vừa có rau sạch ăn, vừa là nơi "hâm nóng" tình cảm cực lãng mạn

Vợ chồng chị Trịnh Lê Uyên hiện đang công tác tại Viện Pasteur TP.HCM. Với niềm đam mê cây cảnh, ngay từ khi xây dựng nhà cửa, anh chị đã chủ động thiết kế khu vực sân thượng trống và rộng rãi để thỏa mãn sở thích trồng trọt. Tuy nhiên, hành trình làm vườn của gia đình đã có sự thay đổi đáng kể từ cuối năm 2024.
Trước đó, anh chị chủ yếu tập trung vào cây nho với nhiều chủng loại như nho kẹo, nho ngón tay và nho đỏ. Dẫu vậy, sau một thời gian canh tác, cây nho bắt đầu phát sinh nhiều sâu bệnh, đòi hỏi phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để duy trì. Không muốn phụ thuộc vào hóa chất, vợ chồng chị quyết định chuyển hướng sang trồng các loại rau màu và cây ăn trái ngắn ngày.
Hiện tại, khu vườn rộng 40 m2 của gia đình chị Uyên đã phủ kín các loại rau xanh thiết yếu, đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu sử dụng cho cả 4 thành viên.
Để có được vườn rau xanh tốt, chị Uyên đặc biệt chú trọng khâu tuyển chọn hạt giống chất lượng và ưu tiên các giống cây khỏe, có khả năng kháng bệnh cao. Chế độ chăm sóc cũng được chị thực hiện đều đặn với khoảng 30 phút tưới cây vào buổi sáng và 60 phút mỗi buổi chiều. Theo chị Uyên, bí quyết quan trọng nhất chính là sự kiên trì và tinh thần học hỏi, bởi thời gian đầu chưa có kinh nghiệm, anh chị đã phải tham gia nhiều hội nhóm trồng cây trên mạng xã hội để tích lũy kiến thức.
Quy trình canh tác tại vườn nhà chị Uyên tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc hữu cơ để đảm bảo an toàn sức khỏe. Với các loại rau ăn lá ngắn ngày, chị chỉ bón phân chứa thành phần đạm một lần duy nhất khi cây con đạt từ 5 đến 6 lá, sau đó chỉ tưới nước cho đến lúc thu hoạch.
Thay vì sử dụng thuốc trừ sâu hóa chất hay phân vô cơ, chị Uyên tự pha chế nước vôi trong kết hợp với nấm đối kháng Trichoderma để phun phòng bệnh định kỳ từ 7 đến 10 ngày một lần. Quan điểm của chị là luôn "phòng bệnh hơn chữa bệnh" nhằm giữ cho vườn rau luôn sạch và an toàn.
Bên cạnh rau xanh, các loại cây ăn trái như dưa lưới, dưa hấu, thanh long cũng đem lại kết quả bất ngờ về chất lượng. Nhiều bạn bè khi đến thăm và thưởng thức đều đánh giá độ ngon ngọt của trái cây nhà trồng không hề kém cạnh so với hàng ngoài thị trường. Để đạt được điều đó, chị Uyên áp dụng công thức bón phân riêng biệt cho từng giai đoạn phát triển của cây.
Chị sử dụng phân bò, phân gà và đạm cá để cung cấp đạm, trong khi Kali được bổ sung từ phân dơi và dịch chuối. Đặc biệt, để giữ gìn vệ sinh cho sàn sân thượng, chị ưu tiên dùng loại chậu hai đáy có ống thoát nước riêng và trộn đất theo tỉ lệ chuẩn gồm 50% đất thịt, 30% chất tạo xốp và 20% phân hữu cơ.
Đối với người phụ nữ 48 tuổi này, khu vườn không đơn thuần là nơi cung cấp thực phẩm mà còn là không gian gắn kết gia đình. Sau những giờ làm việc căng thẳng tại cơ quan, việc cùng chồng chăm sóc cây cối và trò chuyện trên sân thượng mỗi tối đã trở thành thói quen quý giá, giúp giải tỏa áp lực và tận hưởng cuộc sống bình yên ngay tại nhà.
Ảnh: Thanh niên, Ngôi sao
Theo PV
