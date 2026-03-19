Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình hình của nữ diễn viên Vbiz sau 2 tháng ly hôn chồng Việt kiều

19-03-2026 - 10:12 AM | Lifestyle

Sau khi thông tin Kim Hiền ly hôn được chia sẻ, nhiều người gửi lời động viên đến nữ diễn viên.

Vào tháng 1/2026, thông tin diễn viên Kim Hiền ly hôn với chồng Việt kiều sau gần một thập kỷ gắn bó thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước khi chính thức đường ai nấy đi, cả hai đã có 2 năm sống ly thân.

Khoảng 2 tháng sau khi xác nhận kết thúc cuộc hôn nhân với chồng Việt kiều, diễn viên Kim Hiền nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng về cuộc sống hiện tại. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mới, dòng trạng thái đầy suy tư chiêm nghiệm.

Mới đây, Kim Hiền đăng tải hình ảnh đời thường kèm dòng chia sẻ: “Chỉ là tôi, những bông hoa của mình và con đường phía trước… Một cuộc sống giản đơn… đầy những khoảnh khắc bình yên, một tâm trí khỏe mạnh và trái tim biết ơn”. Không ít khán giả cho rằng Kim Hiền đang dần lấy lại cân bằng hậu biến cố hôn nhân.

Diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều sau gần 10 năm chung sống vào tháng 1/2026. Ảnh: FBNV

Hậu ly hôn, cô vẫn đều đặn cập nhật hình ảnh cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trước khi chuyện rạn nứt được công khai, Kim Hiền gây hoang mang khi liên tục chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Trong bài đăng gần nhất vào ngày 9/1, nữ diễn viên viết: "Có những ngày, mình không làm gì lớn lao cả. Chỉ là mỉm cười một chút, chăm 1 cái cây, nấu 1 bữa ăn, đi bên cạnh người thân trong những khoảnh khắc rất đời. Cuộc sống của mình bây giờ không ồn ào nhưng nó thật".

Trước khi kết hôn với doanh nhân Việt kiều, Kim Hiền từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một DJ. Sau 6 năm gắn bó, cả hai tổ chức đám cưới vào tháng 1/2010. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng khép lại khi chỉ chưa đầy hai tháng sau ngày cưới, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Sau khi thông tin Kim Hiền ly hôn được chia sẻ, nhiều người gửi lời động viên đến nữ diễn viên. Ảnh: FBNV

Kim Hiền sinh năm 1982, được khán giả nhớ đến qua vai Út Ráng trong bộ phim truyền hình Hương phù sa, đóng cùng Tăng Thanh Hà và Trương Minh Quốc Thái. Bên cạnh đó, cô còn góp mặt trong nhiều dự án quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ như Mùi ngò gai, Dốc tình hay Thiên mệnh anh hùng.

Năm 2015, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Andy Lê và sang Mỹ sinh sống. Từ đó đến nay, Kim Hiền gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, chủ yếu chia sẻ trên trang cá nhân về cuộc sống đời thường và những khoảnh khắc sinh hoạt cùng gia đình.

Kim Hiền từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt giai đoạn đầu những năm 2000. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
09:55 , 19/03/2026
09:32 , 19/03/2026
09:26 , 19/03/2026
08:40 , 19/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên