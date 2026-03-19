Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của Văn Thanh tung video xinh như mộng, lên tiếng về khoảnh khắc visual “cam thường” gây tranh cãi

19-03-2026 - 09:26 AM | Lifestyle

Netizen bàn tán sôi nổi về visual bạn gái Vũ Văn Thanh trong lần dự đám cưới gần đây.

Gần đây, khi cùng hậu vệ Vũ Văn Thanh tham dự đám cưới tuyển thủ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt, nàng WAGs Trần Bích Hạnh bất ngờ viral với loạt khoảnh khắc “cam thường”, nhan sắc của cô nàng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Không ít người nhận xét ngoại hình của bạn gái Văn Thanh trong video quay "camera thường" có phần khác biệt so với những hình ảnh lung linh thường thấy trên trang cá nhân.

Giữa lúc tranh cãi chưa hạ nhiệt, Bích Hạnh mới đây đã đăng tải một đoạn video mới, ghi lại nhan sắc của mình ở nhiều góc quay khác nhau. Trong clip, cô xuất hiện với thần thái nhẹ nhàng, đường nét gương mặt hài hòa và phong cách thanh lịch. Nhiều người nhận xét dù là góc nghiêng hay chính diện, visual của cô vẫn giữ được sự cuốn hút, không hề “xuống sắc” như những gì dân mạng đang tranh luận.

Đáng chú ý, khi một cư dân mạng trực tiếp mang hình ảnh “cam thường” đến hỏi vì sao trông Bích Hạnh trên mạng và Bích Hạnh qua "camera thường" “như hai người khác nhau”, bạn gái Văn Thanh cũng đã có phản hồi khá thẳng thắn. Cô để lại bình luận: “Mình cũng hem (không - pv) nhận ra mình lun á bạn”, kèm biểu cảm hài hước. Cách trả lời nhẹ nhàng, không né tránh nhưng cũng không quá gay gắt của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình.

Bạn gái Văn Thanh phản hồi về video nhan sắc "camera thường" đang viral khắp cõi mạng

Thực tế, câu chuyện “cam thường” vs ảnh đăng mạng không còn xa lạ. Góc quay, ánh sáng, thần thái hay thậm chí là khoảnh khắc bắt được cũng có thể khiến diện mạo một người trông khác biệt đáng kể. Với trường hợp của Bích Hạnh, nhiều ý kiến cho rằng sự chênh lệch này không quá lớn, và việc cô vẫn giữ được phong thái tự tin, thoải mái trước ý kiến trái chiều mới là điều đáng chú ý.

Hiện tại, đoạn video mới mà Bích Hạnh đăng tải đang tiếp tục thu hút sự quan tâm, phần nào “gỡ gạc” lại hình ảnh của cô trong mắt cộng đồng mạng sau loạt khoảnh khắc "camera thường" gây tranh cãi trước đó.

Bạn gái Văn Thanh sở hữu visual xinh đẹp, phong cách tiểu thư "trâm anh thế phiệt"

Cận cảnh căn hộ của Trấn Thành - Hari Won: Ngắm trọn thành phố từ view ban công, riêng tiền nội thất ngốn 5 tỷ

Tà Xùa vào top điểm đến toàn cầu 2026: “Thiên đường săn mây” của Việt Nam

Cuộc sống của nam thần đình đám một thời và vợ đại gia U50 trong cơ ngơi hoành tráng ở TP.HCM

08:40 , 19/03/2026
Thu nhập 70 triệu/tháng, gia đình 3 người vẫn rời phố về quê với quan điểm: Xây nhà tiền tỷ ở quê, còn hơn mang nợ 3 tỷ mua chung cư ở Hà Nội

08:36 , 19/03/2026
Đại tiểu thư giàu nhất showbiz, không ai dám coi thường: Cử nhân Harvard, ở biệt thự 2.000 tỷ, mặc bảo vật tiến vua lên thảm đỏ

08:20 , 19/03/2026
Hoàng Mập lên tiếng về thông tin bán gấp biệt phủ vì vỡ nợ, trốn đi xa

07:50 , 19/03/2026

