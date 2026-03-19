Hoàng Mập lên tiếng về thông tin bán gấp biệt phủ vì vỡ nợ, trốn đi xa

19-03-2026 - 07:50 AM | Lifestyle

Chia sẻ mới đây của nghệ sĩ Hoàng Mập trước những tin đồn thất thiệt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Mới đây, diễn viên Hoàng Mập bức xúc chia sẻ hình ảnh một tài khoản mạng xã hội giật tít về mình: “Hoàng Mập bán gấp biệt phủ, nghi vỡ nợ trốn đi xa?”.

Bên cạnh hình ảnh, nam diễn viên thẳng thắn viết: “Mấy bạn làm tin cũng phải có đạo đức nhé. Cái gì mà kiếm cơm bất chấp vậy nè các bạn ơi. Hãy tự trọng và lịch sự nhé. Xin cảm ơn”.

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bênh vực. Diễn viên Tiến Luật chia sẻ: “Không ai trốn nợ mà mua cái bự gấp 3 cái đăng bán hết. Mà thôi kệ anh ui. Coi như một cái xui qua nhẹ nhàng”. Trong khi đó, diễn viên Hiền Mai cũng bày tỏ: “Trời đất, giàu gần chết mà vỡ nợ trốn gì trời”. Nhiều khán giả cũng đồng loạt lên tiếng, cho rằng thông tin lan truyền là vô căn cứ, gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của nam diễn viên.

Hoàng Mập chụp ảnh ở biệt phủ.

Bên trong biệt phủ.

Trước đó, Hoàng Mập từng xác nhận việc rao bán khu biệt phủ rộng hơn 1.600m² tại Trảng Bom (Đồng Nai), cách TP.HCM khoảng 50km. Đây là cơ ngơi anh mất nhiều năm xây dựng, mang phong cách nhà cổ Bắc Bộ, được dựng lại công phu với nhiều chi tiết gỗ và cổ vật giá trị.

Biệt phủ không chỉ là nơi sinh sống mà còn được nam diễn viên sử dụng làm phim trường cho các dự án nghệ thuật. Không gian bên trong gây chú ý với nhiều hạng mục đầu tư lớn như hồ cá koi, nội thất gỗ quý… Dù không công bố mức giá cụ thể, cơ ngơi này thường được giới nghệ sĩ và khán giả gọi là “biệt phủ 100 tỷ” nhờ quy mô đồ sộ và giá trị ước tính cao.

Đáng chú ý, theo chia sẻ từ chính chủ, việc rao bán xuất phát từ nhu cầu thay đổi nơi sinh sống, khi nam diễn viên dự định chuyển lên Lâm Đồng để thuận tiện cho công việc và cuộc sống, hoàn toàn không liên quan đến các tin đồn tiêu cực như “vỡ nợ” hay “trốn đi xa” lan truyền trên mạng xã hội.

Hoàng Mập tên thật là Huỳnh Hoàng Mập, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Anh ghi dấu ấn với lối diễn hài duyên dáng, tham gia nhiều phim truyền hình, sitcom và sân khấu kịch. Ngoài vai trò diễn viên, anh còn là đạo diễn, nhà sản xuất, từng thực hiện nhiều dự án nghệ thuật và đào tạo diễn viên trẻ.

Theo Li La

Phụ nữ mới

Tin vui: Còn 7 ngày nữa, toàn bộ người dân Việt Nam được sử dụng miễn phí dịch vụ này

Tin vui: Còn 7 ngày nữa, toàn bộ người dân Việt Nam được sử dụng miễn phí dịch vụ này Nổi bật

Số tiền vợ NSND Xuân Bắc "ăn hoa hồng" mỗi ngày: Gấp nhiều lần thu nhập thêm của vợ NSND Công Lý, nhưng vẫn kém nữ đại gia 6 con nổi tiếng

Số tiền vợ NSND Xuân Bắc "ăn hoa hồng" mỗi ngày: Gấp nhiều lần thu nhập thêm của vợ NSND Công Lý, nhưng vẫn kém nữ đại gia 6 con nổi tiếng Nổi bật

Cận cảnh căn hộ của Trấn Thành - Hari Won: Ngắm trọn thành phố từ view ban công, riêng tiền nội thất ngốn 5 tỷ

Cận cảnh căn hộ của Trấn Thành - Hari Won: Ngắm trọn thành phố từ view ban công, riêng tiền nội thất ngốn 5 tỷ

