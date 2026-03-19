Đại tiểu thư giàu nhất showbiz, không ai dám coi thường: Cử nhân Harvard, ở biệt thự 2.000 tỷ, mặc bảo vật tiến vua lên thảm đỏ

Trong làng giải trí Trung Quốc, có không ít nghệ sĩ sở hữu tài sản khủng, nhưng để ở đỉnh cao về độ giàu có thì khó ai vượt qua được Diêu An Na - nữ diễn viên được báo chí gọi là "công chúa Huawei" hàng thật giá thật. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến người hâm mộ và giới truyền thông phải xuýt xoa bởi sự sang trọng và thần thái tỏa ra từ khí chất giàu sang cũng như từng trang phục mà cô diện. Điển hình như mới đây, tại lễ trao giải Phim Truyền Hình Chất Lượng Cao, Diêu An Na lại một lần nữa "flex" độ giàu có khiến người hâm mộ choáng váng.

Tại sự kiện, nữ diễn viên xuất hiện trong bộ váy dạ hội làm từ gấm Phù Quang xa xỉ. Bộ váy ôm sát, tôn dáng, khoa bờ vai và xương quai xanh quyến rũ, lấp lánh dưới ánh đèn khiến Diêu An Na trông vừa quyền lực vừa kiêu sa, ra dáng một minh tinh với ánh hào quang chói lóa.

Được biết, gấm Phù Quang là một loại lụa gấm cực kỳ quý hiếm và tinh xảo trong văn hóa Trung Quốc cổ đại. Loại gấm này thường sử dụng tơ tằm làm nền, kết hợp dệt cùng các sợi vàng, bạc và những vật liệu quý khác, khi ánh sáng chiếu vào sẽ tạo ra hiệu ứng ánh sáng chuyển động trên bề mặt vải. Ở thời xưa, gấm Phù Quang là xa xỉ phẩm tiến cống, là biểu tượng của địa vị và quyền lực, thường chỉ dành cho hoàng gia hoặc quan chức cao cấp, ngay cả các phi tần trong cung cũng thi nhau tranh sủng.

Vì sự quý hiếm và tinh tế, gấm Phù Quang được xem là kỹ nghệ di sản phi vật thể truyền đời hơn nghìn năm. Đây không chỉ là vật liệu may mặc mà còn là biểu tượng sang trọng, khiến người khác trân trọng và ganh tỵ. Thế nên khi Diêu An Na khoác lên người, ai nấy đều trầm trồ không chỉ vì đó là một bộ cánh đẹp hay thiết kế tinh xảo mà còn bởi độ chịu chi của nữ diễn viên giàu có này.

Nhưng sự giàu có của Diêu An Na không chỉ thể hiện qua những bộ váy lộng lẫy hay trang sức xa xỉ. Nữ diễn viên vốn sinh ra trong một gia tộc quyền lực, là con gái thứ hai của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, sở hữu biệt thự trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng cùng khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người phải trầm trồ.

Học vấn của cô cũng là niềm ngưỡng mộ khi cô tốt nghiệp Đại học Harvard ngành khoa học máy tính. Ở trường, cô cũng rất nổi bật. Thậm chí, vào năm 2018, nữ diễn viên còn chọn là 1 trong 19 cô gái trên thế giới để biểu diễn điệu nhảy waltz mở màn cho lễ hội Le Bal, vũ hội danh giá của giới thượng lưu được tổ chức thường niên ở Paris (Pháp). Tại đây, ái nữ của tỷ phú Huawei nhảy với công tước Bỉ.

Diêu An Na chính thức bước chân vào showbiz từ năm 2021. Việc này đối với cô vừa là sở thích mà cũng như một cuộc dạo chơi trong giới giải trí. Cô sớm ký hợp đồng với công ty giải trí và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trên các tạp chí thời trang, sự kiện thảm đỏ quốc tế. Diêu An Na thử sức trên nhiều mặt trận như ra mắt single đầu tay, tham gia chương trình truyền hình thực tế cho đến thử sức với vai trò diễn viên qua những bộ phim như Liệp Băng, Đến Nơi Có Gió, Tối Tăm Và Bình Minh ...

Tuy nhiên, nói riêng về con đường làm diễn viên thì diễn xuất của "công chúa Hwuawei" vẫn nhận nhiều đánh giá trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng cô diễn hơi cứng và chưa có phong cách riêng. Song chẳng ai dám xem thường nữ đại tiểu thư sinh ra đã ở vạch đích này. Từ âm nhạc, phim ảnh đến thời trang, mỗi lần xuất hiện, Diêu An Na đều tỏa ra thần thái kiêu kỳ và sức hút đặc biệt khiến cô không thể nào chìm được trong giới giải trí.

