Cảnh tượng chưa từng thấy ở Lạng Sơn
Khoảng 1,5 triệu người đổ về xứ Lạng dự lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ, tạo nên khung cảnh náo nhiệt hiếm thấy. Suốt những ngày diễn ra lễ hội, hoạt động “tán lộc” diễn ra liên tục, tiền lộc bay kín phố, thu hút đông đảo du khách đón lộc, cầu may. Sự kiện mang về hơn 1.400 tỷ đồng doanh thu, tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của lễ hội lớn nhất xứ Lạng.
Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ được coi là lễ hội lớn nhất tỉnh Lạng Sơn. Năm nay, lễ hội được tổ chức từ ngày 10-15/3 (ngày 22-27 tháng Giêng). Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, lượng người đổ về tăng đột biến, tạo nên cảnh tượng đông nghịt trên nhiều tuyến đường trung tâm trong ngày chính hội 15/3 (27 tháng Giêng).
Dọc tuyến đường Trần Đăng Ninh - nơi diễn ra nghi lễ rước kiệu Quan lớn Tuần Tranh có hàng dài người đứng kín hai bên đường, kéo dài hàng km để giữ chỗ, chờ đón đoàn rước đi qua. Tại một số thời điểm việc dòng người như đóng băng do số lượng đổ về đây quá lớn.
Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước kiệu Quan lớn Tuần Tranh từ đền Kỳ Cùng đến đền Tả Phủ. Lượng khách tăng mạnh khiến công tác đảm bảo an ninh trật tự và giao thông gặp nhiều áp lực. Các lực lượng chức năng được huy động tối đa để phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ còn là dịp quảng bá hình ảnh văn hóa, con người xứ Lạng tới du khách trong và ngoài nước.
Theo thống kê, trong thời gian diễn ra lễ hội, Lạng Sơn đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch ước đạt 1.450 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức hút của lễ hội, đồng thời khẳng định vai trò của việc gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống trong phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
Không chỉ mang đậm yếu tố tâm linh, lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ còn gây chú ý bởi hình ảnh hàng loạt doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia “tán lộc”, tạo nên không khí sôi động, đặc trưng hiếm thấy.
Trong những ngày diễn ra lễ hội, trung tâm TP. Lạng Sơn luôn trong tình trạng đông đúc, dòng người chen kín hai bên các tuyến phố chính. Đặc biệt tại khu vực đoàn rước đi qua, không khí nhộn nhịp kéo dài nhiều giờ.
Sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và hộ kinh doanh tạo nên khung cảnh nhộn nhịp cho lễ hội sôi động. Trước mỗi cửa hàng, rạp được dựng lên, bày biện mâm lễ và khu vực đón khách chu đáo. Khi đoàn rước tiến qua trong tiếng trống chiêng, nhiều nơi đồng loạt tán lộc. Những xấp tiền tung ra thu hút đông đảo người dân, du khách chen nhau đón lấy cầu may.
Mỗi cửa hàng trở thành một lễ hội thu nhỏ với cách tổ chức riêng, từ cỗ bàn lớn đến múa lân, đốt pháo giấy... Những năm gần đây, quy mô lễ hội ngày càng mở rộng, đặc biệt với sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp. Khi kinh tế phát triển, các đơn vị cũng đầu tư hơn cho hoạt động lễ hội. Từ dựng rạp, chuẩn bị cỗ bàn đến thuê biểu diễn, tán lộc… tất cả đều cho thấy mức chi tiêu tăng cao.
Nhiều du khách, người dân địa phương khoe hình ảnh nhận lộc trong lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ. Mùa lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ năm nay không chỉ phản ánh nét văn hóa truyền thống mà còn cho thấy sự phát triển về kinh tế, đời sống của người dân địa phương.
Theo Bảo Ngọc-Gia Linh
Tiền phong
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM