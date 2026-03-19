Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại cây giúp khu vườn thơm ngát suốt hè: Ai cũng nên trồng vì quá dễ chăm!

19-03-2026 - 12:47 PM | Lifestyle

Loài cây phổ biến này rất phù hợp với những người không có nhiều không gian ngoài trời, vì nó là cây leo và sẽ khiến khu vườn của bạn thơm ngát và đẹp mắt suốt cả mùa hè.

Mùa hè đang đến gần – và còn cách nào tốt hơn để tận hưởng thời tiết ấm áp ngoài việc bắt đầu làm mới khu vườn của bạn?

Những người yêu làm vườn hẳn sẽ hào hứng bước ra ngoài với kéo cắt cành và xẻng trong tay, sẵn sàng trồng những loài hoa để thưởng thức suốt những tháng mùa hè.

Tuy nhiên, theo báo Anh Express, có một loài cây mà ai cũng nên trồng vì nó sẽ giúp khu vườn thơm ngát suốt mùa hè – đồng thời cũng là một điểm nhấn đẹp cho bất kỳ không gian ngoài trời nào. Các chuyên gia khuyên nên bắt đầu với hoa nhài sao (star jasmine), hay Trachelospermum jasminoides.

Loại cây giúp khu vườn thơm ngát suốt hè: Ai cũng nên trồng vì quá dễ chăm! - Ảnh 1.

Hoa nhài sao là một loại cây thơm, đẹp mắt.

Với hương thơm vani đậm đà, cây có thể trồng trong chậu – rất phù hợp cho những người có khu vườn nhỏ hoặc sân hiên – hoặc cũng có thể trồng trực tiếp xuống đất.

Theo tạp chí Homes and Garden, hoa nhài sao mang lại “hương thơm mạnh mẽ cùng vẻ đẹp tinh tế, thanh nhã”. Đây là loại cây lý tưởng để leo trên giàn hoặc hàng rào như một cây leo cổ điển, đồng nghĩa với việc nó rất phù hợp cho những khu vườn nhỏ vì phát triển theo chiều dọc. Một điểm cộng khác là nó cũng là cây chịu lạnh khá tốt, vì những chiếc lá linh hoạt của nó vẫn xanh ngay cả khi thời tiết trở lạnh.

Loại cây giúp khu vườn thơm ngát suốt hè: Ai cũng nên trồng vì quá dễ chăm! - Ảnh 2.

Hoa nhài sao giúp tiết kiệm không gian vì có thể leo thành giàn.

Rachel Bull, trưởng ban Làm vườn tại Homes and Garden, cho biết: “Mùi hương của hoa nhài sao trở nên đậm hơn vào buổi tối và khiến tôi nhớ đến những đêm hè ấm áp ở nhà – nhưng tán lá xanh quanh năm của nó cũng mang lại cảm giác tươi mới và thú vị trong mùa lạnh. Tôi luôn trồng hoa nhài sao trong chậu để có thể di chuyển chúng xung quanh. Điều này rất tiện khi chúng tôi chuyển nhà vài năm trước, vì tôi có thể mang chúng đi theo.”

Tuy nhiên, Rachel khuyến nghị nên thay chậu hai năm một lần và bổ sung đất mới vì theo thời gian đất sẽ thiếu dinh dưỡng. Chuyên gia cũng giải thích rằng việc chuyển sang chậu lớn hơn một chút sẽ giúp cây tiếp tục phát triển và ra nhiều hoa hơn.

Giờ là lúc tốt nhất để trồng hoa nhài sao

Nếu bạn muốn trồng hoa nhài sao, Rachel gợi ý mùa xuân là thời điểm tốt nhất, vì cây sẽ ra hoa vào cuối mùa. Bà cũng cho biết cần chú ý đến ánh sáng và nhiệt độ, vì loài cây này thích ánh nắng trực tiếp và môi trường ấm áp. Việc cắt tỉa lại vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè sẽ giúp cây nhanh chóng mọc lại và giữ cho khu vườn luôn thơm ngát, đẹp mắt.

Rachel nói thêm: “Tôi nhận thấy việc tưới nước đúng cách là chìa khóa để cây hoa nhài sao phát triển khỏe mạnh. Nếu tưới quá ít nước, nhiều lá của cây sẽ chuyển sang màu đỏ và rụng.”

Tóm lại, chỉ với một vài bước chăm sóc đơn giản, hoa nhài sao có thể trở thành điểm nhấn nổi bật cho khu vườn hoặc ban công của bạn. Hương thơm dịu nhẹ, tán lá xanh quanh năm và khả năng leo giàn đẹp mắt khiến loài cây này vừa dễ trồng vừa mang lại không gian thư giãn, trong lành suốt mùa hè.

5 loại cây đừng trồng trước cửa nhà

Theo Trà My

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
loại cây

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh căn hộ của Trấn Thành - Hari Won: Ngắm trọn thành phố từ view ban công, riêng tiền nội thất ngốn 5 tỷ

Cận cảnh căn hộ của Trấn Thành - Hari Won: Ngắm trọn thành phố từ view ban công, riêng tiền nội thất ngốn 5 tỷ Nổi bật

Tà Xùa vào top điểm đến toàn cầu 2026: “Thiên đường săn mây” của Việt Nam

Tà Xùa vào top điểm đến toàn cầu 2026: “Thiên đường săn mây” của Việt Nam Nổi bật

Một không gian hơn 2.000 m2 vừa ra mắt tại TP.HCM đang gây chú ý: Có gì đặc biệt mà ai đi qua cũng phải ngoái nhìn?

Một không gian hơn 2.000 m2 vừa ra mắt tại TP.HCM đang gây chú ý: Có gì đặc biệt mà ai đi qua cũng phải ngoái nhìn?

12:34 , 19/03/2026
Khách Việt sang Trung Quốc va phải bản fake của Kim Seon Ho: Hành động của cả 2 sau đó khiến 1,5 triệu sửng sốt

Khách Việt sang Trung Quốc va phải bản fake của Kim Seon Ho: Hành động của cả 2 sau đó khiến 1,5 triệu sửng sốt

12:18 , 19/03/2026
Cơ ngơi của NSND Xuân Bắc: 4 mặt đều là gỗ tự nhiên, rộng ngàn mét vuông chưa đi đã thấy "lạc lối"

Cơ ngơi của NSND Xuân Bắc: 4 mặt đều là gỗ tự nhiên, rộng ngàn mét vuông chưa đi đã thấy "lạc lối"

12:10 , 19/03/2026
Chuyện gì đang xảy ra với vợ chồng Bình An - Phương Nga?

Chuyện gì đang xảy ra với vợ chồng Bình An - Phương Nga?

11:18 , 19/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên