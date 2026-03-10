Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 loại cây không nên trồng trước cổng nhà

10-03-2026 - 07:45 AM | Lifestyle

Khu vực trước cổng nhà được xem là nơi đón sinh khí và tài lộc. Vì vậy, một số loại cây được khuyên không nên trồng ở vị trí này.

Theo quan niệm phong thủy Á Đông, khu vực trước cổng nhà là nơi đón dòng khí lưu thông vào không gian sống. Vì vậy, việc lựa chọn cây trồng ở vị trí này không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn liên quan đến vận khí, tài lộc và sự hanh thông của gia chủ . Một số loại cây dù quen thuộc nhưng lại được cho là không phù hợp trồng trước cổng nhà .

Dưới đây là 3 loại cây thường được khuyên nên tránh trồng ở vị trí này.

3 loại cây không nên trồng trước cổng nhà. - Ảnh 1.


Theo Minh Khang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam được người nước ngoài bầu số 1 suốt 5 năm: Danh hiệu đặc biệt gì vừa lộ diện?

Việt Nam được người nước ngoài bầu số 1 suốt 5 năm: Danh hiệu đặc biệt gì vừa lộ diện? Nổi bật

Món ăn 25.000 đồng của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao nam ngồi ghế nhựa say mê ăn giữa phố

Món ăn 25.000 đồng của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao nam ngồi ghế nhựa say mê ăn giữa phố Nổi bật

Đại úy Thăng Văn Cương "cua đổ" Hòa Minzy theo cách này!

Đại úy Thăng Văn Cương "cua đổ" Hòa Minzy theo cách này!

07:40 , 10/03/2026
NSƯT Thành Lộc: "Tôi xin được đính chính"

NSƯT Thành Lộc: "Tôi xin được đính chính"

07:40 , 10/03/2026
Chính thức: Danh sách những tuyến tàu, tuyến xe khách tăng giá từ 8/3, người mua vé cần chú ý

Chính thức: Danh sách những tuyến tàu, tuyến xe khách tăng giá từ 8/3, người mua vé cần chú ý

06:10 , 10/03/2026
Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh

00:15 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên