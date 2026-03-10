3 loại cây không nên trồng trước cổng nhà

Theo quan niệm phong thủy Á Đông, khu vực trước cổng nhà là nơi đón dòng khí lưu thông vào không gian sống. Vì vậy, việc lựa chọn cây trồng ở vị trí này không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn liên quan đến vận khí, tài lộc và sự hanh thông của gia chủ . Một số loại cây dù quen thuộc nhưng lại được cho là không phù hợp trồng trước cổng nhà .

Dưới đây là 3 loại cây thường được khuyên nên tránh trồng ở vị trí này.



