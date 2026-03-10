NSƯT Thành Lộc: "Tôi xin được đính chính"

Vừa qua, tại chương trình Chân dung nghệ sĩ trên Jimmy TV, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã lên tiếng về sự nghiệp của mình.



Ông nói: "Nhiều bạn trẻ thường nói tôi là tuổi thơ, thanh xuân của các bạn vì diễn kịch thiếu nhi. Thành ra nhiều khán giả vẫn nghĩ tôi chỉ diễn kịch thiếu nhi cho trẻ con.

Thành Lộc

Tôi xin được đính chính, kịch thiếu nhi chỉ là một phần, một mảng sự nghiệp của tôi không.

Đó là một cách tôi đi trồng khán giả vì làm kịch thiếu nhi thì tôi thu hút được khán giả trẻ đến với tôi và yêu thích tôi từ khi còn nhỏ cho tới lúc lớn lên, lập gia đình, sinh con đẻ cái rồi dẫn con cái đi xem tôi, như vậy tạo ra một thế hệ khán giả nữa xem tôi diễn.

Nhưng thực ra tôi vẫn chuyên tâm vào chính kịch và đó mới là thành tựu trong sự nghiệp của tôi. Đa số các giải thưởng tôi có được trong sự nghiệp của mình đều là các vai diễn bên chính kịch.

Trong nước thì khán giả biết tôi nhiều còn các khán giả ở nước ngoài về nước muốn xem tôi diễn thì hãy đi xem chính kịch, đừng xem tôi diễn kịch thiếu nhi vì tôi đã già lắm rồi, không diễn kịch thiếu nhi nhiều như trước nữa.

Chính kịch mới là những vở kịch truyền tải các vấn đề đương đại, mang tính triết lý mà người lớn có thể chia sẻ với nhau vì cùng một tần số, tư duy".

NSƯT Thành Lộc thường được giới chuyên môn và khán giả gọi là "phù thủy nghệ thuật" nhờ khả năng biến hóa đa dạng trên sân khấu.

Sự nghiệp của ông gắn liền với giai đoạn hoàng kim của kịch nói miền Nam, đặc biệt là tại sân khấu kịch Idecaf. Với hàng trăm vai diễn từ bi đến hài, từ thiếu nhi đến chính kịch, ông gây ấn tượng bởi kỹ thuật biểu diễn sắc sảo và tư duy sáng tạo độc lập.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Thành Lộc phải kể đến chuỗi chương trình Ngày xửa ngày xưa, nơi ông định hình phong cách kịch thiếu nhi hiện đại tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, ông còn đảm nhận vai trò đạo diễn và cố vấn nghệ thuật cho nhiều tác phẩm có chiều sâu tư tưởng.

Dù gặt hái được vô số giải thưởng danh giá như Mai Vàng hay Huân chương Lao động hạng Ba, ông vẫn duy trì lối sống kín tiếng và nghiêm túc với nghề. Sau khi rời Idecaf, Thành Lộc tiếp tục hành trình nghệ thuật mới với sân khấu Thiên Đăng, minh chứng cho sức bền và đam mê chưa hề thuyên giảm. Di sản của ông không nằm ở danh hiệu, mà ở tầm ảnh hưởng sâu rộng đến các thế hệ diễn viên trẻ sau này.