Vợ Quang Hải trước kiếm tiền tỷ, tình hình hiện tại thế nào?

Được xem là một trong những WAGs có sức ảnh hưởng hàng đầu tại Việt Nam, Chu Thanh Huyền sở hữu lượng người theo dõi lớn trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cô hiện có khoảng 5,2 triệu người theo dõi trên Facebook và 1,9 triệu follower trên TikTok.

Với độ phủ sóng rộng rãi, mọi phát ngôn hay động thái của bà xã cầu thủ Nguyễn Quang Hải đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Từng kiếm tiền tỷ nhờ kinh doanh

Nhờ lượng khách hàng lớn và tệp người theo dõi trung thành, nguồn thu từ việc kinh doanh của cô được đánh giá ở mức cao. Mỗi buổi livestream bán hàng thường kéo dài từ vài tiếng đến cả buổi, với số lượng sản phẩm tiêu thụ có thể lên tới hàng chục nghìn đơn vị, theo chia sẻ trực tiếp từ cô.

Trước đó, vào tháng 8/2021, Chu Thanh Huyền từng vô tình để lộ số dư tài khoản hơn 2 tỷ đồng. Đến tháng 11/2023, cô tiếp tục gây chú ý khi công bố doanh thu đạt khoảng 1,6 tỷ đồng chỉ trong hơn 60 phút livestream, tương ứng gần 5.000 đơn hàng.

Đáng chú ý, vào cuối năm 2022, khi Nguyễn Quang Hải sang Pháp thi đấu, Chu Thanh Huyền cũng sang châu Âu để cổ vũ nhưng vẫn duy trì việc livestream. Cô vận hành hoạt động bán hàng xuyên biên giới, phối hợp với ê-kíp tại Việt Nam để đảm bảo công việc không gián đoạn.

Từ cuối năm 2024, cô tiếp tục mở rộng quy mô khi hợp tác livestream cùng các KOL và người nổi tiếng khác, qua đó gia tăng phạm vi tiếp cận khách hàng.

Bên cạnh livestream, Chu Thanh Huyền còn có thêm nguồn thu từ việc quảng bá sản phẩm và gắn link tiếp thị liên kết trên các nền tảng như TikTok. Trang cá nhân của cô cũng thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo cho nhiều nhãn hàng.

Năm 2025, truyền thông đưa tin Chu Thanh Huyền còn là chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại Hamin Bio, thành lập vào tháng 4/2023 – thời điểm ngay sau khi kết hôn. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hamin Bio đăng ký hoạt động trong 7 ngành nghề, trong đó trọng tâm là bán buôn thực phẩm. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh các lĩnh vực như vải, hàng may mặc, giày dép; các sản phẩm gia đình như nước hoa, mỹ phẩm; cùng hoạt động bán lẻ thuốc, thiết bị y tế và vật phẩm vệ sinh tại các cửa hàng chuyên doanh.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Chu Thanh Huyền góp 1,28 tỷ đồng (chiếm 64%), phần còn lại thuộc về Lê Văn Khánh với 720 triệu đồng (36%).

Ngoài ra, cô còn là người đại diện pháp luật của Hộ kinh doanh Chu Thanh Huyền – đơn vị chuyên phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc chính hãng. Hộ kinh doanh này được thành lập từ tháng 7/2023, tuy nhiên hiện đã tạm ngừng hoạt động.

Nhiều động thái được cộng đồng mạng chú ý

Dịp vía Thần Tài vừa qua, Chu Thanh Huyền gây chú ý khi tổ chức tặng vàng cho người theo dõi trong buổi livestream bán hàng của mình. Cụ thể, ngày 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), cô chia sẻ trên trang cá nhân về việc dành tặng vàng như một cách lấy may cho khán giả theo dõi livestream. Hoạt động này được xem là hình thức tri ân khách hàng, đồng thời giúp thu hút thêm người xem, tăng tương tác và có thể góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến.

Nhiều ý kiến cho rằng lựa chọn “chơi lớn” của Chu Thanh Huyền khá phù hợp thời điểm, khi diễn ra đúng ngày vía Thần Tài – dịp gắn với quan niệm cầu tài lộc – trong bối cảnh giá vàng đã tăng mạnh suốt thời gian qua. Bài đăng của cô cũng nhận về lượng lớn bình luận tương tác từ cộng đồng mạng.

Về đời sống cá nhân, Chu Thanh Huyền được biết đến với sở thích sưu tầm hàng hiệu. Cô thường xuyên chia sẻ những món quà từ chồng, đặc biệt là túi xách cao cấp trong các dịp đặc biệt.

Tuy nhiên, giữa năm ngoái, cô từng gây tranh luận khi đăng tải nội dung liên quan đến món quà xa xỉ được tặng. Theo story ngày 11/6, Nguyễn Quang Hải đã mua cho vợ một phụ kiện hoặc túi xách từ thương hiệu Hermès. Một phần nội dung tin nhắn được che lại bằng sticker nhằm tránh lộ chi tiết sản phẩm, chỉ cho thấy việc anh mua đồ chơi cho con trai và tặng vợ món quà đắt giá.

Hành động chia sẻ này đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận người dùng khen ngợi sự quan tâm, chiều chuộng của nam cầu thủ, trong khi số khác lại cho rằng việc khoe quà xa xỉ là chưa phù hợp, nhất là trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vừa thua 0-4 trước Malaysia vào ngày 10/6.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Chu Thanh Huyền nhận được quà giá trị từ chồng. Phần lớn là các mẫu túi xách đến từ những thương hiệu thời trang cao cấp. Trong năm ngoái, Nguyễn Quang Hải cũng từng tặng cô một chiếc Hermès Picotin, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Bên cạnh đó, Chu Thanh Huyền cũng chủ động chi tiêu cho bản thân, sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đáng chú ý. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, cô tranh thủ mua sắm thêm nhiều món thời trang cao cấp. Trong một video đăng trên trang cá nhân, cô xuất hiện cùng bạn bè khi đi chọn túi, cầm trên tay một mẫu Hermès có giá khoảng 22.900 USD (tương đương gần 600 triệu đồng).

