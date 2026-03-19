Hoà Minzy đã đúng

Sau khi công khai chuyện tình cảm, mọi động thái xoay quanh Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ loạt khoảnh khắc Hoà Minzy đã "ra mắt hội bạn nhà trai". Theo đó, nữ ca sĩ đã đến đơn vị công tác của Đại uý Thăng Văn Cương để thăm ông xã. Tại đây, buổi tiệc ra mắt này diễn ra trong không gian ấm cúng, vui vẻ, có cả những "hậu phương" của các đồng chí khác góp mặt.

Được biết, trong chuyến đi này, Hoà Minzy cũng dắt bé Bo theo để thăm bố. Những khoảnh khắc con trai Hoà Minzy quấn quýt bên Đại uý Thăng Văn Cương được chia sẻ trên fanpage. Chỉ sau khoảng 1 giờ đăng tải, video đã thu về hơn 1,3 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Bé Bo hào hứng đến đơn vị thăm bố Cương

Trong video, Đại uý Thăng Văn Cương bế bé Bo trên tay, đưa cậu bé đi dạo quanh khuôn viên đơn vị. Được thăm bố, bé Bo vô cùng hào hứng, cười tươi rói và gây "lụi tim" cho người xem là khoảnh khắc cậu bé choàng tay ôm cổ bố vô cùng đáng yêu.

Không dừng lại ở đó, dòng trạng thái đi kèm của bé Bo cũng khiến netizen bật cười vì quá dễ thương: "Con được lên đơn vị thăm bố Cương, con rất thích ở đơn vị bố". Cách gọi "bố Cương" đầy tự nhiên càng khiến nhiều người cảm nhận rõ sự gắn bó giữa cả hai. Bên dưới phần bình luận, Đại uý Thăng Văn Cương chia sẻ một cách hài hước: "Giờ chẳng phải dấu thật rồi Con Trai ơi".

Nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận cho rằng chỉ cần nhìn cách Đại uý Thăng Văn Cương chăm sóc, bế bồng và tương tác đầy tự nhiên với bé Bo là đủ hiểu Hoà Minzy đã chọn đúng người. Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bạn đời chính là phải yêu thương con trai của mình, và những khoảnh khắc này được xem như câu trả lời rõ ràng nhất.

Bé Bo cười rạng rỡ khi được đến thăm bố

Cậu bé thích thú khi được bố dẫn thăm quan đơn vị

Nhiều người "tan chảy" trước khoảnh khắc đáng yêu của 2 bố con

Nhìn cách Đại uý Thăng Văn Cương chăm sóc bé Bo, netizen hạnh phúc lây vì Hoà Minzy đã chọn đúng người

Trước đó, loạt ảnh Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương tay trong tay cực tình tứ đã được bạn bè đăng tải, lập tức viral trên mạng xã hội. Trong ảnh, Đại uý Thăng Văn Cương tươi rói dắt tay Hoà Minzy đến đơn vị để giới thiệu với các bạn bè, đồng nghiệp.

Đặc biệt, trong nhiều khoảnh khắc, Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương gây sốt khi thể hiện tình cảm qua những cái nắm tay, ôm eo vô cùng ngọt ngào. Đây là điều thay đổi rõ ràng nhất của cả hai sau khi xác nhận mối quan hệ, bởi lẽ trước kia cả hai phải giữ khoảng cách, không đứng cạnh thậm chí còn không đăng ảnh chung để tránh gây chú ý. Nhìn thái độ của Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văng Cương, netizen trầm trồ dấu hiệu yêu đúng người là đây.

Sau công khai, Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương thoải mái thể hiện cử chỉ ngọt ngào

Được biết, gia đình Đại uý Thăng Văn Cương đã sang nhà hỏi cưới Hoà Minzy. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".

Theo chia sẻ của giọng Bắc Bling , hôn lễ của cô dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2027. Hoà Minzy nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ có mối quan hệ rộng và thân thiết với rất nhiều đồng nghiệp trong showbiz. Thế nên, ngày vui của nữ ca sĩ dự sẽ là màn đổ bộ của loạt sao đình đám.

Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027

Ảnh: Tổng hợp