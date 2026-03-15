Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho xu hướng du lịch mới: Khách nước ngoài sẵn sàng dậy từ 3h sáng để làm điều này

Từ những con phố cổ, bãi biển nhiệt đới cho đến các bối cảnh nghệ thuật trong studio hiện đại, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho hành trình “wedding tourism” - du lịch kết hợp chụp ảnh cưới. Nhiều thương hiệu dịch vụ cưới trong nước đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng, xây dựng các gói dịch vụ trọn gói dành cho khách hàng quốc tế.

Helen Bridal là một trong những đơn vị sớm tiếp cận nhóm khách hàng đặc biệt này, với những bộ ảnh cưới được thực hiện cho các cặp đôi đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Hành trình đến Việt Nam chỉ để chụp một bộ ảnh cưới

Câu chuyện của Nguyễn Duy Quang, một bác sĩ trẻ người Việt, là một ví dụ thú vị cho xu hướng này. Anh quen vợ - một cô gái người Trung Quốc trong thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài. Khi chuẩn bị cho đám cưới, hai vợ chồng lại quyết định bay về Việt Nam để chụp bộ ảnh kỷ niệm.

Điều đặc biệt là họ biết đến Helen Bridal khá tình cờ qua mạng xã hội, Quang kể rằng anh nhìn thấy một video của studio trên TikTok và ngay lập tức bị thu hút. Dù khi đó là đêm 29 Tết, anh vẫn gọi điện để hỏi thông tin. Điều khiến anh bất ngờ là nhân viên của studio vẫn kiên nhẫn tư vấn rất chi tiết, dù đang ở quê ăn Tết cùng gia đình. Chính sự tận tâm ấy khiến hai vợ chồng quyết định đặt lịch chụp ngay sau kỳ nghỉ.

Khi trở về Việt Nam để thực hiện bộ ảnh cưới, họ không chỉ tìm được những bức hình đẹp mà còn có một trải nghiệm đáng nhớ. Từ khâu chuẩn bị trang phục, trang điểm đến hướng dẫn tạo dáng, toàn bộ ê kíp luôn tạo không khí thoải mái để cặp đôi có thể tự nhiên trước ống kính.

“Chúng tôi cảm giác như không chỉ đi chụp hình mà còn được đồng hành và chăm sóc thật sự” Quang chia sẻ sau buổi chụp.

Ảnh cưới của Bác sĩ Nguyễn Duy Quang

Khi cô dâu chú rể đến từ nhiều quốc gia khác nhau

Xu hướng chụp ảnh cưới tại Việt Nam không chỉ thu hút các cặp đôi Việt - ngoại mà còn cả những cặp đôi hoàn toàn đến từ nước ngoài, Jorg Klinge - một kỹ sư người Đức, cùng vị hôn thê người Ai Cập đã có một chuyến đi đáng nhớ để thực hiện bộ ảnh cưới tại Việt Nam. Đối với họ, việc phải thức dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị trang điểm cho buổi chụp hình ngoại cảnh ban đầu là một thử thách.

Nhưng trải nghiệm sau đó khiến cả hai cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Jörg cho biết ê kíp chụp ảnh luôn hỗ trợ rất nhiệt tình trong suốt cả ngày, từ việc chọn trang phục, chuẩn bị bối cảnh cho đến hướng dẫn tạo dáng. Nhiếp ảnh gia cũng liên tục đưa ra những gợi ý để giúp hai nhân vật chính thể hiện cảm xúc tự nhiên trước ống kính. Những chiếc váy cưới, bối cảnh chụp hình cùng sự chăm chút trong từng chi tiết khiến họ bất ngờ về chất lượng của dịch vụ cưới tại Việt Nam.

Với Jorg, điều khiến anh ấn tượng nhất chính là số lượng và chất lượng hình ảnh mà ê kíp Helen Bridal thực hiện được trong một ngày làm việc.

Ảnh cưới của anh Jorg Klinge

Không chỉ các cặp đôi châu Á hay châu Âu, nhiều khách hàng từ Australia, Mỹ hay các quốc gia khác cũng lựa chọn Việt Nam cho bộ ảnh cưới của mình. Kristy Thịnh - một chuyên gia trị liệu sức khỏe răng miệng sống tại Australia đã cùng chồng - một nhà vật lý trị liệu mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Philippines, thực hiện bộ ảnh cưới tại đây trước ngày thành hôn. Điều khiến Kristy hài lòng là dịch vụ trọn gói mà studio cung cấp: từ trang phục, vest, trang điểm, làm tóc cho đến phương tiện di chuyển trong suốt ngày chụp. Theo cô, đội ngũ làm việc rất chuyên nghiệp và kiên nhẫn, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình chụp cũng như giai đoạn hậu kỳ chỉnh sửa ảnh.

Ảnh cưới của chị Kristy Thịnh

“Chúng tôi cảm thấy việc giao tiếp và làm việc với họ rất dễ dàng. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu Helen Bridal cho những cặp đôi đang tìm kiếm dịch vụ chụp ảnh cưới” Kristy chia sẻ.

Một xu hướng mới của du lịch cưới

Theo nhiều chuyên gia trong ngành dịch vụ cưới, xu hướng “wedding tourism” đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam. Sự đa dạng về cảnh quan - từ biển đảo, phố cổ, đồng quê cho đến các studio hiện đại đã cho phép các cặp đôi thực hiện nhiều concept khác nhau trong cùng một chuyến đi. Bên cạnh đó, chi phí hợp lý so với nhiều quốc gia khác cũng là yếu tố thu hút khách quốc tế.

Một số studio đã đầu tư xây dựng phim trường trong nhà, nhập khẩu nhiều mẫu váy cưới cao cấp từ nước ngoài và liên tục cập nhật các concept chụp ảnh mới. Điều này giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, đặc biệt với những cặp đôi bận rộn hoặc chỉ có quỹ thời gian ngắn khi đến Việt Nam.

Với nhiều cặp đôi quốc tế, chuyến đi chụp ảnh cưới tại Việt Nam không chỉ là một dịch vụ mà còn là một hành trình trải nghiệm văn hóa và khám phá đất nước.Và trong những album cưới mang về sau chuyến đi ấy, không chỉ có những khoảnh khắc tình yêu được lưu giữ mà còn là ký ức về một điểm đến đặc biệt - nơi họ đã bắt đầu câu chuyện mới của cuộc đời mình.