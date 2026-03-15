Mỹ nhân mang quân hàm Trung úy, con gái Nghệ sĩ Ưu tú và dàn KOL tham gia bầu cử: Rộn ràng ngày hội non sông!

Trong ngày 15/3 - ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không chỉ người dân ở khắp nơi háo hức tham gia mà nhiều gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội cũng nhanh chóng chia sẻ hình ảnh đi bỏ phiếu.

Từ sáng sớm, nhiều người nổi tiếng như các MC, nhà sáng tạo nội dung, dàn VĐV nổi tiếng, các người đẹp tham gia cuộc thi nhan sắc,... đã đăng tải hình ảnh tại điểm bầu cử nơi mình sinh sống và làm việc. Ai nấy đều xuất hiện với trang phục lịch sự, chỉnh tề như quân phục, áo sơ mi để thể hiện sự tôn trọng đối với sự kiện chính trị quan trọng này.

Bên cạnh những bức ảnh check-in theo đúng quy định, nhiều người cũng chia sẻ cảm xúc khi tham gia bầu cử. Họ cho biết cảm thấy tự hào khi được trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình bởi mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, góp phần lựa chọn những đại diện xứng đáng. Những bài đăng này thu hút sự quan tâm lớn, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân đến cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.

Á hậu Châu Anh hiện đang là Trung úy, công tác tại Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vì vậy cô cùng đơn vị thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Láng (Hà Nội). “Mỗi lá phiếu - một niềm tin. Hôm nay tôi đi bầu cử” - Châu Anh chia sẻ.

Á hậu Cẩm Ly cùng các Hoa hậu, Á hậu thuộc Sen Vàng đi bầu cử tại phường Gia Định (TP.HCM).

Á hậu Vân Nhi mặc sơ mi trắng đơn giản, đi bầu cử tại phường Bạch Mai (Hà Nội). “Gia đình mình đi bầu cử đến đâu rồi ạ” - cô hào hứng cập nhật tình hình.

MC Phạm Thúy Quỳnh mặc áo dài, cùng gia đình đi bỏ phiếu và chia sẻ: “Hân hoan ngày hội toàn dân! Cử tri cả nước cùng trao gửi niềm tin qua từng lá phiếu!”.

Hồng Khanh cùng mẹ - NSƯT Chiều Xuân đi bầu cử. Sinh năm 2004, đây là lần đầu tiên cô bạn được đi bầu cử.

Lê Khanh cũng đăng ảnh thẻ cử tri chuẩn bị đi bầu cử.

Vợ chồng cầu thủ Quế Ngọc Hải đi bầu cử tại phường Thành Vinh (Nghệ An).

Cầu thủ bóng rổ Công Đinh đang công tác tại CLB bóng rổ Phòng không Không quân nên anh đi bỏ phiếu tại đơn vị. Sau khi bỏ phiếu thành công, anh chia sẻ: "Hoàn thành nghĩa vụ, ngày hội non sông".

Cô giáo nổi tiếng Âu Hà My check-in ở khu vực thông tin ứng cử viên tại tổ bầu cử số 6, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Lưu Việt Thắng - thành viên team Schannel chia sẻ về lần thứ 3 đi bầu cử: “Cảm giác khi bỏ phiếu vào hòm rất thú vị, nó vừa hơi hồi hộp, vừa một chút lâng lâng. Mà sự bình chọn của mình là dựa trên đánh giá tương đối kỹ trong vài ngày qua”.