Mua sườn đóng khay trong siêu thị, nhân viên nói chi tiết "vàng" nhiều người không hề biết

Theo chia sẻ từ nhân viên làm trong siêu thị, có một chi tiết rất nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng mà phần lớn người mua đều bỏ qua khi mua sườn đóng khay và đó cũng chính là yếu tố quyết định miếng sườn có ngon hay không.

Chi tiết "vàng": Quan sát phần thịt sát xương

Khi chọn sườn, đa số mọi người chỉ nhìn màu tổng thể của miếng thịt hoặc độ dày của xương. Nhưng thực tế, phần đáng nhìn nhất lại là lớp thịt sát xương .

- Nếu phần thịt sát xương có màu hồng tươi, đồng đều → sườn còn mới

- Nếu khu vực này bị sẫm màu, hơi xám hoặc ngả nâu → dấu hiệu sườn đã để lâu hoặc không còn tươi

Lý do là vùng sát xương là khu vực nhạy cảm nhất của miếng thịt, nơi tiếp xúc nhiều với không khí và cũng là phần có cấu trúc mô đặc biệt hơn so với lớp thịt bên ngoài. Khi quá trình bảo quản kéo dài, đặc biệt là dưới tác động của không khí và nhiệt độ, hiện tượng oxy hóa sẽ diễn ra rõ rệt nhất tại đây. Cụ thể, các sắc tố tự nhiên trong thịt (như myoglobin) sẽ dần bị biến đổi, khiến phần thịt sát xương chuyển từ màu hồng tươi sang sẫm màu, hơi xám hoặc ngả nâu. Điều đáng nói là quá trình này thường bắt đầu từ bên trong rồi mới lan ra ngoài, vì vậy dù bề mặt miếng sườn vẫn có thể trông “đẹp mắt”, phần sát xương đã sớm phản ánh tình trạng không còn tươi như ban đầu. Chính vì vậy, nếu chỉ nhìn bên ngoài rất dễ bị đánh lừa, còn quan sát kỹ khu vực sát xương sẽ cho bạn cái nhìn chính xác hơn về độ tươi thật sự của miếng sườn.





Thêm 2 dấu hiệu nên kiểm tra nhanh

Ngoài chi tiết vàng kể trên, nhân viên siêu thị cũng gợi ý thêm một vài điểm nhỏ nhưng rất hữu ích để đánh giá nhanh chất lượng sườn ngay tại quầy.

1. Lượng nước trong khay

Nhiều người thường bỏ qua phần nước đọng dưới đáy khay, nhưng đây lại là dấu hiệu khá quan trọng. Nếu thấy khay sườn có nhiều nước chảy ra, thậm chí đọng thành lớp rõ rệt, khả năng cao miếng thịt đã để lâu hoặc từng trải qua quá trình rã đông rồi cấp lạnh lại. Khi đó, cấu trúc thịt bị phá vỡ, nước bên trong thoát ra ngoài nhiều hơn bình thường.

Ngược lại, sườn tươi sẽ có bề mặt khá ráo, chỉ hơi ẩm nhẹ, không bị “ướt sũng”. Lượng nước ít cũng đồng nghĩa với việc thịt vẫn giữ được độ chắc và dinh dưỡng bên trong.

2. Độ đàn hồi và trạng thái của thịt

Dù không thể trực tiếp ấn tay vào khi mua trong siêu thị, bạn vẫn có thể quan sát bằng mắt để đánh giá độ “tươi” của miếng sườn.

- Sườn ngon thường có phần thịt săn chắc, bám chặt vào xương, nhìn tổng thể gọn gàng, không bị rời rạc

- Thớ thịt rõ, không bị nhão hay “bở”

- Không có cảm giác thịt bị chảy xệ hoặc tách lớp

Ngược lại, nếu thấy miếng sườn lỏng lẻo, phần thịt như tách khỏi xương hoặc nhìn mềm nhũn, đó có thể là dấu hiệu thịt đã để lâu, mất độ tươi và không còn giữ được kết cấu ban đầu.



