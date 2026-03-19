Giá vàng hôm nay 178,4 triệu đồng/lượng: Người mua vàng ở “đỉnh giá” tháng 3 đang lỗ hơn 15 triệu đồng!

Hôm nay (19/3), giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết quanh mức 178,4 triệu đồng/lượng - tương đương 17,84 triệu đồng/chỉ. Cụ thể: Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú quý niêm yết ở giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 175,4/lượng (mua vào) và 178,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

So với ngày hôm qua (18/3), giá vàng miếng SJC đã giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Nếu so với “đỉnh giá” hồi đầu tháng 3, người mua vàng đang lỗ bao nhiêu?

Quay trở lại ngày 2/3 - “đỉnh giá” cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Chốt phiên giao dịch ngày 2/3, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú quý niêm yết ở mức 190,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, người mua vàng miếng SJC vào ngày 2/3 đến nay đang lỗ: 190,9 (giá tiệm vàng bán ra ngày 2/3) - 175,4 (giá tiệm vàng mua vào ngày 19/3)= 15,5 triệu đồng.

Người mua vàng cần làm gì để không FOMO khi giá vàng biến động?

Giá vàng biến động là lẽ thường tình, đó là chuyện của thị trường, còn tâm thế mua vàng là chuyện của mình! Trong giai đoạn giá vàng tăng - giảm, một trong những điều quan trọng nhất là cần tự bình ổn tâm lý, tránh FOMO để không đưa những quyết định cảm tính.

1. Xác định mục tiêu mua vàng

Một trong những cách hiệu quả nhất để tránh FOMO là biết mình mua vàng để làm gì ngay từ đầu. Nếu mục tiêu là tích lũy dài hạn, bạn sẽ ít bị dao động bởi những biến động ngắn hạn theo ngày hay theo tuần. Ngược lại, nếu chỉ mua theo cảm xúc hoặc vì thấy người khác mua nên mình cũng mua thì rất dễ rơi vào trạng thái lo lắng không đáng có.

Khi đã có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ biết mức giá nào là hợp lý với mình, thời điểm nào nên mua thêm hoặc tạm dừng. Điều này giúp quyết định trở nên chủ động hơn, thay vì bị cuốn theo tâm lý đám đông mỗi khi giá vàng tăng mạnh hoặc giảm sâu.

2. Chia nhỏ số tiền và mua theo từng giai đoạn

Thay vì dồn toàn bộ tiền để mua vàng trong một lần, việc chia nhỏ ngân sách và mua theo từng đợt sẽ giúp giảm áp lực tâm lý đáng kể. Cách này giúp bạn không phải “đoán đỉnh hay mò đáy” - điều vốn rất khó ngay cả với người có kinh nghiệm.

Khi giá biến động, bạn vẫn có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch mua tiếp theo, từ đó hạn chế cảm giác tiếc nuối hoặc hoảng sợ. Việc mua đều đặn theo thời gian cũng tạo ra thói quen tích lũy ổn định, giúp bạn tập trung vào quá trình hơn là bị ám ảnh bởi từng nhịp tăng giảm ngắn hạn của thị trường.

3. Giữ kỷ luật tài chính

Để hạn chế trạng thái FOMO, bạn cần xây dựng một nguyên tắc tài chính cá nhân và kiên định với nó khi mua vàng. Chỉ nên sử dụng số tiền nhàn rỗi, không vay mượn hay dồn toàn bộ nguồn lực vào vàng. Đồng thời, hãy chọn lọc thông tin từ những nguồn đáng tin cậy thay vì chạy theo tin đồn.

Khi giữ được sự tỉnh táo và kỷ luật, bạn sẽ không còn cảm giác phải vội vàng hành động, từ đó đưa ra quyết định hợp lý và phù hợp với khả năng của mình.