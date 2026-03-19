Người đàn ông chuyển khoản nhầm 191 triệu đồng, nhờ công an đòi lại thì được thông báo: “Người nhận đã qua đời, tiền cũng bị khấu trừ 114 triệu"

19-03-2026 - 13:30 PM | Sống

Người đàn ông Trung Quốc chuyển nhầm tiền vào tài khoản người đã qua đời, ngân hàng tự động khấu trừ trả nợ thẻ tín dụng và bị tòa án buộc hoàn trả hơn 30.000 NDT (hơn 114 triệu đồng).

Chuyển nhầm tiền, ngân hàng lập tức khấu trừ trả nợ

Vào 17h28 ngày 10/8/2025, anh Lưu ở thành phố Hứa Xương, Trung Quốc, sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân chuyển 50.000 NDT (hơn 191 triệu đồng) tới một tài khoản ngân hàng có số đuôi 2875 đứng tên ông Lý. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh Lưu phát hiện do sơ suất khi thao tác trên ứng dụng ngân hàng điện tử, anh đã chuyển nhầm tiền.

Theo đó, người nhận thực tế không phải bạn anh Lưu mà là một người lạ trùng tên. Chỉ 27 phút sau giao dịch, lúc 17h55 cùng ngày, anh Lưu đã trình báo công an địa phương về việc chuyển khoản nhầm.

Theo kết quả điều tra, công an thông báo ông Lý - chủ tài khoản nhận tiền - đã qua đời từ 4 tháng trước. Khi còn sống, ông Lý từng mở thẻ tín dụng tại chi nhánh Trường Cát của một ngân hàng và đăng ký chính tài khoản nhận tiền nói trên làm tài khoản hoàn trả nợ. Do thẻ tín dụng bị quá hạn, ngay trong ngày 10/8/2025, ngân hàng đã tự động khấu trừ hơn 30.000 NDT (hơn 114 triệu đồng) từ tài khoản này để thu hồi khoản nợ thẻ tín dụng.

Ngày hôm sau, người thân của ông Lý đã hoàn trả phần tiền còn lại trong khoản chuyển nhầm cho anh Lưu. Tuy nhiên, số tiền hơn 30.000 NDT đã bị ngân hàng khấu trừ thì không thể lấy lại, buộc anh Lưu phải khởi kiện.

Ảnh minh họa: Sina

Tòa án: Ngân hàng không có quyền khấu trừ tiền chuyển nhầm

Quá trình xét xử cho thấy ông Lý đã qua đời từ ngày 3/4/2025, tức hơn 4 tháng trước thời điểm phát sinh giao dịch chuyển khoản nhầm. Những người thừa kế hợp pháp của ông Lý gồm mẹ ruột, vợ và 3 người con. Theo tài liệu công chứng, di sản của ông Lý bao gồm 1 căn nhà mua chung với vợ và 1 ô tô cá nhân. Khi các thành viên khác trong gia đình của ông Lý tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế, toàn bộ di sản do người vợ là bà Diêm tiếp nhận.

Tòa án sơ thẩm nhận định số tiền 50.000 NDT là tài sản của anh Lưu bị chuyển nhầm vào tài khoản ông Lý, do đó người thừa kế của ông Lý không có căn cứ pháp lý để hưởng lợi từ khoản tiền này. Tương tự, ngân hàng cũng không có quyền sử dụng khoản tiền chuyển nhầm để cấn trừ nghĩa vụ nợ thẻ tín dụng. Vì vậy, số tiền hơn 30.000 NDT mà chi nhánh ngân hàng đã khấu trừ từ tài khoản ông Lý phải được hoàn trả lại cho anh Lưu.

Tại phiên tòa, các bên đều xác nhận phần tiền còn lại đã được gia đình ông Lý hoàn trả, nên tòa án xác định người thân của ông Lý không thu lợi từ khoản tiền này và không phải chịu trách nhiệm hoàn trả thêm. Do đó, yêu cầu buộc gia đình ông Lý cùng liên đới trả tiền của nguyên đơn không được chấp nhận.

Đối với yêu cầu tính lãi do chiếm dụng tiền, tòa án cho rằng khi thực hiện khấu trừ, ngân hàng không biết đây là khoản tiền chuyển nhầm. Đồng thời, sau khi phát hiện sai sót, anh Lưu cũng chưa thông báo trực tiếp cho ngân hàng để yêu cầu hoàn trả ngay, vì vậy yêu cầu bồi thường lãi suất không được chấp nhận.

Trên cơ sở đó, Tòa án Nhân dân thành phố Trường Cát tuyên án sơ thẩm buộc chi nhánh ngân hàng hoàn trả cho anh Lưu hơn 30.000 NDT và bác các yêu cầu khác của nguyên đơn.

Không đồng ý với phán quyết này, chi nhánh ngân hàng đã nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm xác định các tình tiết vụ án không thay đổi so với cấp sơ thẩm.

Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Hứa Xương nhận định các chứng cứ đã đủ chứng minh việc chuyển 50.000 NDT là giao dịch nhầm lẫn, không có cơ sở pháp lý. Do người nhận đã qua đời, những người thừa kế cũng không có quyền hưởng lợi từ khoản tiền này, và ngân hàng càng không có quyền tự ý khấu trừ.

Ngày 24/2/2026, tòa phúc thẩm chính thức tuyên: bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc ngân hàng hoàn trả khoản tiền hơn 30.000 NDT cho người chuyển nhầm.

Vụ việc được xem là bài học pháp lý điển hình liên quan đến giao dịch chuyển khoản nhầm trong thời đại thanh toán điện tử, đồng thời làm rõ giới hạn quyền khấu trừ của ngân hàng đối với các khoản tiền không có căn cứ pháp lý.

(Theo Sina)

Ánh Lê

