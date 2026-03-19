Lều Phương Anh: "Tôi đặc biệt dị ứng với các bà mẹ đưa hình ảnh và thông tin của con mình lên mạng"

Lều Phương Anh được khán giả biết tới sau khi lọt Top 3 chương trình Vietnam Idol 2010. Cô từng theo học hệ trung cấp ngành Du lịch, chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại. Tuy nhiên sự nghiệp của cô được đánh giá mờ nhạt và chưa để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Vừa qua, Lều Phương Anh nhận được sự quan tâm khi xuất hiện trong chương trình Điều nhỏ bé kì diệu . Tại đây, cô bày tỏ quan điểm về việc sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là việc chia sẻ thông tin cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết bản thân “dị ứng” với việc các bậc phụ huynh đăng tải công khai hình ảnh và thông tin của con cái lên mạng.

Cô chia sẻ: "Tôi chấp nhận là tôi bị tụt hậu đi, bởi vì khi tôi bươn chải ra, từng đi qua những sóng gió bởi mạng xã hội. Ví dụ tôi đặc biệt dị ứng với các bà mẹ đưa hình ảnh và thông tin của con mình lên. Thứ 2, tôi từng chứng kiến một người bạn đi vay tiền để tổ chức một bữa tiệc và chỉ để được đi báo thôi.

Tôi nghĩ như này, mạng xã hội cũng là một điều tốt nhưng chúng ta cần đưa những thông tin đúng. Nó quá nhiều thông tin ảo. Tôi thấy tự tin rằng những tin tiêu cực chỉ cần thấy hình thôi là tôi lướt".

Tuy nhiên, sau khi chương trình phát sóng, phát ngôn của cô đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Thực tế, không ít bậc phụ huynh hiện nay sử dụng mạng xã hội như một “cuốn nhật ký số” để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của con cái, thay vì mục đích phô bày hay tìm kiếm sự chú ý. Việc đăng tải một vài hình ảnh hoặc video mang tính kỷ niệm, chia sẻ niềm vui cá nhân là điều khá phổ biến trong đời sống hiện đại.

Đáng nói, một số cư dân mạng phát hiện trên trang cá nhân với hơn 100.000 người theo dõi, nữ ca sĩ từng đăng tải video về con trai. Cụ thể, vào cuối tháng 2/2026, cô chia sẻ clip của con kèm dòng trạng thái: “Cục vàng trong ngày vía Thần Tài của nhà cháu đây”, khiến không ít người đặt câu hỏi về sự nhất quán trong quan điểm của cô.

Thời gian qua, Lều Phương Anh dường như không hoạt động nghệ thuật hay đi hát. Nữ ca sĩ 8x tập trung cho việc chăm con và chuyển hướng sang bán hàng online. Vào tháng 3/2022, Lều Phương Anh từng vướng phải ồn ào khi bị một cô gái tên T.A.T tố là "tiểu tam" chen vào hôn nhân của bố mẹ mình.

Trước luồng ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, trong một livestream, nữ ca sĩ gay gắt đáp trả: "Tôi thay bạn trai hàng ngày, chưa chính chuyên ai bao giờ. Chuyện con cái hay bố của con tôi không phải việc của các anh chị".

