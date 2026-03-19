Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà tuyển dụng hỏi: "Cái gì có thể dài có thể ngắn, có thể nhanh có thể chậm?" - Chàng trai trả lời 2 chữ, được nhận việc ngay

19-03-2026 - 10:55 AM | Sống

Trên thực tế, không có một đáp án chính xác duy nhất cho cho những câu hỏi phỏng vấn như thế này.

Cùng với sự phát triển của xã hội, con người ngày càng coi trọng giáo dục. Số lượng người có trình độ cao ngày một tăng, kéo theo áp lực cạnh tranh trong thị trường lao động cũng lớn hơn. Dù là sinh viên mới ra trường hay người đã có kinh nghiệm, khi đi xin việc hay nhảy việc đều phải đối mặt với các vòng phỏng vấn đầy thử thách.

Trong buổi phỏng vấn, dù chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi nhưng lại không hề dễ dàng. Nhà tuyển dụng cần nhanh chóng đánh giá xem ứng viên có phù hợp với vị trí hay không. Vì vậy, những câu hỏi họ đưa ra thường rất "lạ", lý do không phải để kiểm tra kiến thức, mà để xem phản xạ, tư duy và EQ của ứng viên.

Ảnh minh họa

Hoàng Kiệt là một sinh viên vừa tốt nghiệp. Khi còn đi học, cậu nổi tiếng hoạt bát, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa nên được thầy cô, bạn bè đánh giá là nhanh nhạy. Trước khi ra trường, cậu gửi CV tới một số công ty yêu thích và may mắn nhận được lời mời phỏng vấn.

Đến buổi phỏng vấn, Hoàng Kiệt thấy có thêm hai ứng viên khác. Sau khi hỏi qua thông tin cơ bản, nhà tuyển dụng bất ngờ đưa ra câu hỏi: "Cái gì có thể dài có thể ngắn, có thể nhanh có thể chậm?".

Câu hỏi khiến một nam ứng viên bật cười ngay tại chỗ. Anh ta trả lời đầy ẩn ý: "Quý công ty đặt câu hỏi nghiêm túc đấy à? Đàn ông ai cũng hiểu mà". Nói xong, anh này còn cười cợt thiếu nghiêm túc. Nhà tuyển dụng bình tĩnh đáp: "Bạn có thể về chờ thông báo" coi như kết thúc phần phỏng vấn của anh này.

Người thứ hai là một nữ ứng viên. Cô hơi ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời: "Tôi nghĩ là cái bóng. Bóng sẽ thay đổi dài ngắn tùy theo ánh sáng".

Nhà tuyển dụng không phản hồi nhiều, chỉ ra hiệu cô ngồi xuống.

Đến lượt Hoàng Kiệt. Sau khi quan sát hai câu trả lời trước, cậu suy nghĩ một lúc rồi tự tin nói: "Thời gian".

Sau đó, cậu chậm rãi giải thích thêm: "Thời gian có lúc dài đằng đẵng, có lúc trôi qua rất nhanh. Có khi một ngày như rất ngắn, có khi lại dài như vô tận".

Lần này, nhà tuyển dụng mỉm cười hài lòng. Kết quả cuối cùng, Hoàng Kiệt được nhận vào làm.

Ảnh minh họa

Có thể thấy, phần quan trọng ở đây không nằm ở việc "đoán trúng đáp án" mà ở cách Hoàng Kiệt thể hiện tư duy. Trong khi ứng viên đầu tiên phản ứng theo hướng nhạy cảm, thiếu nghiêm túc, còn người thứ hai dừng lại ở một liên tưởng vật lý khá an toàn nhưng chưa đủ chiều sâu, thì câu trả lời "thời gian" lại mở ra một góc nhìn trừu tượng hơn. Nó không chỉ đúng với yêu cầu "dài ngắn, nhanh chậm", mà còn thể hiện khả năng liên tưởng, tư duy linh hoạt và cách diễn đạt rõ ràng.

Đặc biệt, việc chủ động giải thích thêm của Hoàng Kiệt giúp nhà tuyển dụng thấy được cách cậu suy nghĩ, chứ không chỉ là một đáp án ngẫu nhiên. Với một công ty cần sự sáng tạo, đây chính là tín hiệu phù hợp.

Nếu rơi vào tình huống tương tự, ứng viên có thể lưu ý vài điều sau:

- Giữ bình tĩnh trước những câu hỏi "lạ", tránh phản ứng cảm tính hoặc đùa cợt quá mức.

- Hiểu rằng nhà tuyển dụng đang đánh giá cách suy nghĩ, không phải tìm một đáp án duy nhất.

- Ưu tiên những câu trả lời mang tính tích cực, có chiều sâu hoặc có thể mở rộng ý nghĩa.

- Nếu có thể, nên giải thích ngắn gọn để thể hiện logic và khả năng diễn đạt của bản thân.

Nói cách khác, trong phỏng vấn, điều quan trọng không chỉ là bạn trả lời gì mà là bạn cho thấy mình tư duy như thế nào.

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
nhà tuyển dụng

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên