Người đàn ông đột ngột qua đời để lại khoản nợ tín dụng 220 triệu đồng, vợ con bị ngân hàng kiện nhưng tòa phán quyết: “Không cần phải trả”

Năm 2024, người phụ nữ họ Trần sống tại Tiên Cư, Chiết Giang, Trung Quốc cùng mẹ đang lo hậu sự cho người cha vừa qua đời thì liên tục nhận được các cuộc gọi từ ngân hàng. Nghĩ rằng đây chỉ là những cuộc gọi quảng cáo hoặc mời tham gia chương trình khuyến mại, cô đã tắt máy và chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Sau khi tang lễ kết thúc, kiểm tra lại điện thoại và thấy có tới hơn 20 cuộc gọi nhỡ, cô Trần mới gọi lại để hỏi rõ sự việc. Tuy nhiên, ngay khi cuộc gọi được kết nối, người ở đầu dây bên kia đã nói với giọng khá gay gắt rằng: “Nếu ông không trả tiền, chúng tôi sẽ khởi kiện”.

Trước lời đòi nợ bất ngờ, cô Trần vô cùng ngỡ ngàng và yêu cầu đối phương giải thích. Lúc này, đầu dây bên kia cho biết cha của cô từng vay khoản tín dụng 58.000 NDT (hơn 220 triệu đồng) khi còn sống tại 1 ngân hàng địa phương. Vì người vay đã qua đời, ngân hàng cho rằng vợ và con gái của ông phải có trách nhiệm thanh toán khoản nợ thay.

Do thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ lừa đảo giả danh ngân hàng, cô Trần quyết định trực tiếp đến trụ sở ngân hàng để xác minh thông tin.

Tại ngân hàng, cô Trần và mẹ xảy ra tranh cãi với nhân viên do hai bên có quan điểm khác nhau. Gia đình cho biết họ chưa từng nghe đến khoản vay nói trên và không hề biết người cha đã vay tiền từ ngân hàng.

Ngược lại, phía ngân hàng cho rằng gia đình người quá cố đang cố tình né tránh nghĩa vụ trả nợ. Trước tình huống này, cô Trần yêu cầu ngân hàng phải đưa ra bằng chứng chứng minh cha mình thực sự đã vay khoản tiền đó.

Theo cô Trần, trước đây gia đình từng có điều kiện kinh tế khá ổn định nhờ một cửa hàng kinh doanh ăn uống của cha. Tuy nhiên, khi cô trưởng thành, công việc làm ăn của ông không còn thuận lợi, khiến kinh tế gia đình dần sa sút.

Sau khi cha qua đời đột ngột do tai nạn, cô Trần cùng mẹ đã kiểm tra lại các sổ sách, giấy tờ tài chính mà ông để lại. Gia đình cũng chủ động thanh toán những khoản nợ trước đây mà ông từng ghi chép. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến khoản vay 58.000 NDT từ ngân hàng.

Việc phải lo tang lễ tốn kém trong khi bất ngờ bị yêu cầu trả thêm một khoản nợ lớn khiến hai mẹ con rơi vào trạng thái căng thẳng và áp lực.

Sau nhiều lần yêu cầu thanh toán nhưng không đạt được thỏa thuận, phía ngân hàng quyết định khởi kiện mẹ con cô Trần ra tòa.

Vụ việc được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân Tiên Cư thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau khi xem xét hồ sơ và các chứng cứ liên quan, tòa án đã tuyên bố rằng vợ và con gái của người quá cố không cần phải trả khoản nợ này.

Theo giải thích của tòa án, quyết định trên dựa vào các quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc. Cụ thể, Điều 1064 của bộ luật này quy định rằng các khoản nợ phát sinh từ ý chí chung của vợ chồng, hoặc khoản nợ do một bên đứng tên nhưng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường ngày của gia đình trong thời kỳ hôn nhân, được xem là nợ chung của vợ chồng.

Ngược lại, những khoản nợ đứng tên cá nhân một bên trong thời kỳ hôn nhân nhưng vượt quá nhu cầu sinh hoạt thông thường của gia đình sẽ không được coi là nghĩa vụ chung.

Ngoài ra, Điều 1161 của bộ luật cũng quy định người thừa kế chỉ có nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế và nợ của người đã mất trong phạm vi giá trị thực tế của tài sản thừa kế mà họ nhận được. Nếu khoản nợ vượt quá giá trị tài sản thừa kế, hoặc người thừa kế không nhận tài sản, họ sẽ không phải chịu trách nhiệm trả nợ.

Trong vụ việc này, mẹ của cô Trần đã cung cấp nhiều tài liệu chứng minh rằng trước khi qua đời, chồng bà đã có nhiều khoản nợ khác. Phần tài sản còn lại của ông gần như đã được sử dụng để thanh toán các khoản nợ trước đó.

Điều này đồng nghĩa với việc vợ và con gái ông không nhận được bất kỳ tài sản thừa kế nào. Bên cạnh đó, không có bằng chứng cho thấy khoản vay 58.000 NDT được sử dụng cho nhu cầu chung của gia đình.

Từ những căn cứ trên, tòa án xác định khoản vay này không phải là nợ chung của vợ chồng, đồng thời gia đình người quá cố cũng không nhận tài sản thừa kế. Vì vậy, mẹ con cô Trần không có nghĩa vụ pháp lý phải trả khoản nợ mà ngân hàng yêu cầu.

(Theo Baijiahao)