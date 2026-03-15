5 năm nữa mới có Chủ nhật đặc biệt thế này: Dậy sớm, đi ăn sáng, bầu cử rồi làm chiếc ảnh đăng lên Locket!

15/3, là ngày Chủ nhật thật đặc biệt!

Hôm nay là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra.

Thay vì ngủ dậy trễ, chẳng có một kế hoạch cụ thể; thì nhiều người đã dậy sớm, ăn mặc gọn gàng, đến điểm bầu cử, hoàn thành việc bỏ phiếu rồi vòng về chill ngày cuối tuần sau.

Dạo một vòng quanh các điểm bầu cử hoặc trên mạng xã hội từ sáng sớm, dễ dàng bắt gặp những bức ảnh check-in của các cử tri trẻ tại nơi bỏ phiếu. Phần lớn đều xuất hiện với trang phục lịch sự, chỉnh tề và chia sẻ cảm xúc vui vẻ sau khi bỏ phiếu bầu. Từ ngoài đời đến trên MXH, hàng loạt topic thảo luận về từ khoá "bầu cử" thu hút lượt thảo luận lớn, tràn ngập bài đăng khoe ảnh check-in ở các điểm bỏ phiếu, không khí rộn ràng hiếm thấy!

Phan Thị Thu Hiền (SN 2003, cử tri phường Vinh Lộc, Nghệ An) có mặt tại điểm bầu cử từ sáng sớm, diện áo dài chỉn chu. Với cô bạn, đây là một ngày quan trọng: "Có thể đây là ngày Chủ nhật quan trọng và đặc biệt nhất trong năm nay đó, vì 5 năm mới có một lần.

Thế nên, từ đầu tuần, mình đã chuẩn bị trang phục để tham gia cho thật chỉn chu. Hôm nay, mình dậy từ 5h sáng để chuẩn bị, trang điểm nhẹ nhàng, diện áo dài, ăn sáng rồi đến điểm bầu cử”, Hiền chia sẻ.

Bình thường, cô bạn thường dành ngày cuối tuần đi cafe, hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thứ 2 đi làm.

Cô bạn đến khu vực bầu cử, bỏ phiếu và check-in từ sớm.

Đây là lần thứ 2 Thu Hiền được đi bầu cử, song với cô bạn thì cảm xúc vẫn như lần đầu Càng đặc biệt hơn khi năm nay, ngoài vai trò là cử tri, lần này Hiền còn tham gia hỗ trợ công tác tổ chức với tư cách Ủy viên Tổ bầu cử tại địa phương. Việc trực tiếp tham gia vào quá trình này giúp cô cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của ngày hội dân chủ. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, Thu Hiền tranh thủ vài phút chụp bức ảnh kỷ niệm và đăng lên mạng xã hội để lưu lại dấu ấn của ngày đặc biệt. "Hình ảnh xứng đáng flex nhất lúc này đó ạ", cô bạn hào hứng chia sẻ.

“Trước ngày bầu cử, mình cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu danh sách các ứng cử viên từ sớm để có sự cân nhắc và đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp,” Thu Hiền cho biết. Theo cô, khi cầm trên tay lá phiếu bầu, điều đầu tiên nghĩ đến là trách nhiệm của một công dân đối với đất nước. “Mỗi lá phiếu tuy nhỏ nhưng lại thể hiện quyền và tiếng nói của mình trong việc lựa chọn những người đại diện xứng đáng,” cô bạn chia sẻ.

Tại phường Thanh Liệt (Hà Nội), Lưu Việt Thắng (SN 1993) cũng bắt đầu ngày Chủ nhật của mình theo một cách đặc biệt. Nếu như nhiều cuối tuần trước đây dành cho những kế hoạch cá nhân, thì sáng hôm nay anh dành thời gian cho một việc mà theo anh là “không thể bỏ lỡ”.

“Không cần báo thức mà đúng 5h sáng, mình tự tỉnh dậy và bật TV xem buổi cầu truyền hình trực tiếp các điểm bỏ phiếu,” Việt Thắng kể.

Đến khoảng 8 giờ sáng, Việt Thắng cùng mẹ đến điểm bỏ phiếu gần nhà. Không khí tại khu vực bầu cử theo anh khá sôi nổi, các thành viên tổ bầu cử và tình nguyện viên hướng dẫn cử tri rất nhiệt tình nên mọi việc diễn ra nhanh chóng. “Chắc mình mất chưa đến 5 phút để bầu xong, 10 phút để chụp ảnh và hít hà bầu không khí sôi nổi này,” Việt Thắng hào hứng chia sẻ.

Tại địa điểm bỏ phiếu, Việt Thắng chăm chú xem lại danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc Hội.

Trước ngày bầu cử, Việt Thắng dành nhiều thời gian tìm hiểu về các ứng cử viên. Anh cho biết mình và mẹ đã cùng trao đổi và đặt ra một số tiêu chí để cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

“Đây là lần thứ 3 mình đi bầu cử. Cầm tờ phiếu bầu, mình khá hồi hộp vì thấy rằng 3 quyết định mà bản thân sắp đưa ra có thể tác động trực tiếp thay đổi từ một phạm vi khu dân cư nhỏ của mình cho đến thành phố và cả đất nước. Dù đã được làm 2 lần, nhưng sau từng lần, mình vẫn có cảm giác trưởng thành hơn vì nhận thức rõ ràng hơn về ảnh hưởng của quyết định này đến đời sống của bản thân và xã hội,” anh chia sẻ.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, Thắng tiếp tục chia sẻ hình ảnh và cảm xúc của mình trên mạng xã hội. Theo anh, việc lan tỏa thông tin về ngày bầu cử cũng là một cách để nhiều người trẻ quan tâm hơn đến sự kiện này: "Mình đã đăng mạng xã hội về ngày bầu cử từ trước cả khi sự kiện diễn ra rồi cơ. Mình khá thích thú và chủ động tuyên truyền. Ngay khi về nhà, mình tiếp tục đăng ảnh lên các tài khoản xã hội, mỗi nơi mình còn viết 1 kiểu status khác nhau (cười). Vậy là đủ thấy mình hào hứng thế nào rồi đó".

Trong khi đó, với Xuân Trúc (SN 2004, cử tri phường Bình Thạnh, TP.HCM), ngày bầu cử năm nay lại mang một ý nghĩa khác: đó là lần đầu tiên cô bạn được tham gia bỏ phiếu.

Thường khi, chủ nhật thường là thời gian cô bạn dành để ngủ thêm sau một tuần học tập và làm việc, nhưng hôm nay thì khác .

“Hôm nay, mình và mẹ dậy từ sớm, thúc giục cả nhà 'lên đồ' đi bầu cử. Bởi, đây là việc quan trọng nhất ngày hôm nay rồi, sau đó mới an tâm về nhà và làm những việc khác”, c ô bạn chia sẻ .

Và dĩ nhiên, Trúc không quên làm 1 chiếc ảnh Locket để lưu lại kỷ niệm trong ngày đặc biệt như hôm nay!