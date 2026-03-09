5.000 sinh viên và hơn 20 nghệ sĩ quy tụ trong ngày “Chủ Nhật Đỏ” tại TPHCM

Ngày 8/3, chương trình hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 đã diễn ra tại Trường Đại học Văn Hiến (xã Phong Phú, TPHCM). Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, cùng sự phối hợp của Công ty CP Phát triển Hùng Hậu, Bệnh viện Quân y 175 và sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Năm nay, chương trình tại TPHCM được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hướng tới chào mừng nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ Nhật Đỏ cũng là điểm nhấn trong hành trình hiến máu tình nguyện năm thứ 18 trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi”, kêu gọi cộng đồng chung tay góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong thời điểm đầu năm khi nhu cầu máu tại các cơ sở y tế thường ở mức cao.

Hơn 5.000 sinh viên tham gia hiến máu

Theo Ban tổ chức, chương trình tại TPHCM năm nay thu hút hơn 5.000 sinh viên và bạn trẻ đến từ 20 trường đại học trên địa bàn thành phố tham gia hiến máu và các hoạt động đồng hành. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 7 và 8/3, với lễ phát động chính thức được tổ chức vào sáng 8/3 tại khuôn viên Trường Đại học Văn Hiến.

Lễ phát động có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo TPHCM, đại diện Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, lãnh đạo Báo Tiền Phong, đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cùng đông đảo sinh viên và người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, với sự đồng hành của Vietcombank, Ban tổ chức đã vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, trao 100 suất học bổng cho sinh viên hiến máu nhiều lần, đồng thời tặng 20 máy tính cho Hội Sinh viên các trường đại học tại TPHCM nhằm khuyến khích các hoạt động xã hội và phong trào sinh viên. Tổng kinh phí cho các hoạt động này là 400 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7/3, Vietcombank phối hợp cùng Ban tổ chức đã đến địa phương trao biểu trưng 6 căn nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh và người có công tại xã Đông Thạnh, huyện Củ Chi (TPHCM) với tổng kinh phí 600 triệu đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2026 - cho biết bên cạnh nhiệm vụ truyền thông, Báo Tiền Phong luôn chú trọng các hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn, góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh và nhân ái.

Theo ông, sau 18 năm tổ chức, Chủ Nhật Đỏ đã vận động được hàng trăm nghìn đơn vị máu trên cả nước, góp phần quan trọng trong việc kịp thời cứu chữa nhiều bệnh nhân và thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan rộng.

Nghệ sĩ và hoa hậu - á hậu lan tỏa thông điệp hiến máu

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Chủ Nhật Đỏ trong nhiều năm qua là sự đồng hành của đông đảo hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ. Năm nay, chương trình tại TPHCM quy tụ hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, diễn viên và người mẫu tham gia giao lưu và kêu gọi hiến máu.

Trong đó có Huỳnh Thị Thanh Thủy - Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Quốc tế 2024; Trần Tiểu Vy - Hoa hậu Việt Nam 2018; các á hậu Phương Anh, Ngọc Hằng, Ngọc Thảo; người đẹp Trần Huyền Cơ, Thanh Bình cùng nhiều nghệ sĩ như Nguyên Khang, Hiếu Nguyễn, Huỳnh Hồng Loan, Hoàng Nghĩa.

Chương trình âm nhạc trong khuôn khổ ngày hội có sự tham gia của ca sĩ Duyên Quỳnh với nhiều tiết mục truyền cảm hứng, trong đó có ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ tại TPHCM.

Duyên Quỳnh cho biết thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa con người với con người. Theo nữ ca sĩ, một hành động sẻ chia nhỏ hôm nay có thể mang lại hy vọng sống cho người khác trong tương lai.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bày tỏ niềm vui khi lần đầu tham gia ngày hội hiến máu mang ý nghĩa nhân văn này. Theo anh, mỗi giọt máu trao đi có thể trở thành cơ hội sống quý giá đối với những bệnh nhân đang cần được tiếp sức.

MC Nguyên Khang chia sẻ bản thân từng hiến máu từ khi còn là sinh viên và cho rằng việc đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ là cơ hội để tiếp tục lan tỏa lối sống đẹp, khuyến khích cộng đồng chung tay giúp đỡ những người cần được hỗ trợ.

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2009, xuất phát từ lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp trong bối cảnh nhiều bệnh viện thiếu máu nghiêm trọng vào dịp cuối năm 2008 - đầu năm 2009.

Trong lần tổ chức đầu tiên, chương trình chỉ tiếp nhận 96 đơn vị máu tại một điểm hiến duy nhất ở Hà Nội. Tuy nhiên, với sự kiên trì của Báo Tiền Phong và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, phong trào dần lan rộng ra nhiều địa phương.

Từ năm 2013, chương trình bắt đầu mở rộng ra ngoài Hà Nội với sự kiện tại Đại học Thái Nguyên, đánh dấu bước ngoặt trong việc nhân rộng Chủ Nhật Đỏ trên phạm vi cả nước. Đến năm 2019, ngày hội đã được tổ chức tại nhiều trường đại học, khu dân cư và khu đô thị, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia.

Theo số liệu ngành y tế, năm 2025 cả nước đã vận động và tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% đến từ người hiến máu tình nguyện, tương đương khoảng 1,75% dân số tham gia hiến máu.

Sau 18 năm hình thành và phát triển, Chủ Nhật Đỏ đã tiếp nhận hàng trăm nghìn đơn vị máu, góp phần quan trọng trong việc giảm tình trạng thiếu máu điều trị, đặc biệt trong dịp Tết, đồng thời xây dựng thói quen hiến máu thường xuyên trong cộng đồng.

Từ một điểm hiến máu nhỏ ban đầu, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành phong trào hiến máu tình nguyện quy mô toàn quốc. Thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại” tiếp tục được chương trình lan tỏa mạnh mẽ trong năm thứ XVIII của hành trình nhân ái này.