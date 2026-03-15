3 thói quen buổi tối làm tăng nguy cơ ung thư lên tới 50% dù ít ai ngờ đến

Khi nhắc tới các thói quen làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người thường nghĩ ngay đến hút thuốc, uống rượu bia, ăn uống thiếu lành mạnh hay lười vận động. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày tưởng chừng vô hại nhưng nếu duy trì lâu dài có thể làm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư tăng từ 10 đến 50%.

Bác sĩ phẫu thuật và chuyên gia ung thư người Nhật Norihiro Sato cho biết có 3 thói quen buổi tối phổ biến có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt cùng nhiều bệnh mạn tính khác mà rất nhiều người vẫn đang mắc phải:

1. Ăn tối quá muộn: Nguy cơ ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt có thể tăng 20%

Một nghiên cứu tại Tây Ban Nha đã theo dõi 621 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt và 1.205 bệnh nhân ung thư vú, phân tích các yếu tố liên quan đến thời gian ăn uống và thói quen ngủ. Kết quả cho thấy những người ăn tối sớm và đi ngủ sau bữa tối ít nhất 2 giờ có nguy cơ mắc hai loại ung thư này thấp hơn khoảng 20% so với nhóm ăn muộn hoặc ngủ ngay sau khi ăn.

Các nhà nghiên cứu nhận định việc ăn tối sớm và hạn chế ăn khuya giúp cơ thể kiểm soát đường huyết tốt hơn, từ đó giảm nguy cơ phát triển ung thư. Một khảo sát khác về thời gian nhịn ăn buổi tối cũng cho thấy những phụ nữ nhịn ăn ban đêm dưới 13 giờ có nguy cơ tái phát ung thư vú cao hơn 36% và tỷ lệ tử vong tăng 21% so với nhóm nhịn ăn dài hơn.

Theo bác sĩ Norihiro Sato, việc duy trì đường huyết cao vào ban đêm có thể thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, ăn khuya còn dễ gây tăng cân, béo phì, rối loạn nhịp sinh học và suy giảm miễn dịch. Đây là những yếu tố liên quan chặt chẽ đến nguy cơ ung thư.

Không chỉ vậy, ăn tối muộn còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày, bao gồm cả ung thư dạ dày. Thời gian ăn tối hợp lý được khuyến nghị là từ 17 đến 20 giờ. Nếu không thể ăn sớm, mọi người cũng nên tránh ăn sát giờ ngủ dưới 1 giờ để giảm gánh nặng cho cơ thể.

2. Chăm sóc răng miệng kém: Nguy cơ ung thư đại trực tràng có thể tăng tới 50%

Sức khỏe răng miệng không chỉ liên quan đến hàm răng mà còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác. Bác sĩ Norihiro Sato cho biết vi khuẩn gây bệnh nha chu, đặc biệt là Fusobacterium nucleatum, đã được phát hiện trong khoang miệng, phân và mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng từ năm 2012.

Loại vi khuẩn này có thể di chuyển từ miệng xuống ruột già, gây viêm và góp phần thúc đẩy quá trình hình thành khối u. Nhóm nghiên cứu của Trường Nha khoa Đại học Tufts (Mỹ) cũng cho thấy vi khuẩn này có thể gây viêm toàn thân và thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Một nghiên cứu khác trên 7.466 người tại Mỹ cho thấy những người mắc bệnh nha chu có nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng tới 50%. Theo Norihiro Sato, phản ứng viêm mạn tính trong khoang miệng giống như một “ngọn lửa âm ỉ”, nếu kéo dài có thể gây tổn thương mạch máu và các cơ quan trên toàn cơ thể.

Ngoài nguy cơ ung thư đại trực tràng, tình trạng viêm nha chu còn có thể làm tăng nguy cơ viêm – ung thư dạ dày và các bệnh tim mạch. Ban đêm là thời điểm vi khuẩn dễ phát triển mạnh do lượng nước bọt tiết ra ít hơn, vì vậy việc bỏ qua vệ sinh răng miệng trước khi ngủ có thể khiến vi khuẩn xâm nhập vào máu dễ dàng hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, sử dụng chỉ nha khoa và nước súc miệng để giảm nguy cơ viêm nhiễm và bảo vệ sức khỏe tổng thể.

3. Ngủ trong phòng quá sáng: Nguy cơ ung thư vú tăng khoảng 14%

Ánh sáng ban đêm cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy phụ nữ sống ở khu vực có ánh sáng mạnh vào ban đêm có nguy cơ mắc ung thư vú tăng khoảng 14%.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng ghi nhận những người ngủ trong phòng sáng có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 2,8 lần so với những người ngủ trong môi trường tối. Theo bác sĩ Norihiro Sato, ánh sáng ban đêm có thể làm rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến sự cân bằng hormone và hệ thần kinh tự chủ, từ đó làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Không chỉ vậy, ngủ trong môi trường nhiều ánh sáng còn có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường do ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển glucose và mức insulin trong cơ thể.

Để bảo vệ sức khỏe, chuyên gia khuyến cáo nên tắt đèn khi ngủ, sử dụng rèm cản sáng để hạn chế ánh sáng từ bên ngoài và tránh sử dụng điện thoại, máy tính trước giờ ngủ nhằm giảm tác động của ánh sáng xanh.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Express, Healthline